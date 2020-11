NPL y Cambridge Quantum Computing (CQC) colaboran en computación cuántica

-- NPL respalda a Cambridge Quantum Computing para agilizar la I+D para la comercialización de sus nuevos productos fotónicos cuánticos -- La incubación y colaboración con compañías pioneras ayuda a impulsar la innovación dentro del sector cuántico del Reino Unido

LONDRES, 24 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Cientificos del National Physical Laboratory (NPL) [http://www.npl.co.uk/] están trabajando con Cambridge Quantum Computing (CQC) para acelerar la investigación y desarrollo para apoyar la comercialización y optimización de sus tecnologías cuánticas, como IronBridge(TM), y ayudar a la caracterización de componentes fotónicos. Esto incluye la metrología de conectores ópticos de pérdida ultra-baja emergentes, por ejemplo, para cubrir los requisitos exactos de los estándares IEC para mejorar la eficiencia de las redes ópticas cuánticas.

IronBridge(TM) de CQC es un dispositivo cuántico fotónico, creado para ofrecer entropía de alto gado para utilizarse en algoritmos de encriptación post-cuánticos, generación de entropía n cache para dispositivos IoT, generación clave de certificados, marcado cuántico y muchos otros casos de uso en ciberseguridad, ciencia, ingeniería, finanzas y juegos utilizando la aleatoriedad cuántica verificable.

NPL es el Instituto de Metrología Nacional del Reino Unido y sede del Quantum Metrology Institute, que reúne la ciencia cuántica de vanguardia de NPL y la investigación en metrología y ofrece la experiencia e instalaciones necesarias para que la academia y la industria prueben, validen y finalmente comercialicen nueva investigación y tecnologías cuánticas.

Esta colaboración ofrecerá a CQC acceso a los expertos de NPL e instalaciones de clase mundial y es un gran ejemplo de cómo las alianzas pueden ayudar a impulsar la innovación en el Reino Unido. Apoyando a compañías de alta tecnología como CQC en una fase temprana del desarrollo de computadoras cuánticas asegura un máximo beneficio de sus productos fotónicos y procesos cuánticos, aumentando finalmente la capacidad de optimización de un entorno de laboratorio para la practicalidad en el mundo real.

Irshaad Fatadin, director científico de Investigación en NPL, destacó: "Esta alianza estratégica en investigación es una oportunidad emocionante para la colaboración en aplicaciones de computación cuántica que abarcan ciberseguridad, desarrollo de fármacos, IA, modelado, tráfico, optimización de red y cambio climático por citar algunos. Confío en que esta colaboración tenga un impacto duradero apoyando a CQC, actualmente en una fase crucial del desarrollo de computadores y dispositivos cuánticos, para extraer el máximo beneficio de sus nuevos productos fotónicos utilizando metrología líder en el mundo de NPL que llevará a productos cuánticos del Reino Unido a competir en los mercados mundiales".

Ilyas Khan, consejero delegado de CQC, dijo: "NPL son respetados globalmente como centro de excelencia en tecnologías de vanguardia y nuestra colaboración con ellos en este proyecto de computación cuántica altamente innovador es un hito destacado. Además de la profundidad y credibilidad científica de NPL, NPL lleva la experiencia en metrología requerida para desarrollar tecnologías para la era de computación cuántica. Esperamos desarrollar avances juntos y en particular en el desarrollo de entropía cuántica verificable para uso en áreas de ciberseguridad críticas así como entradas para simulaciones monte carlo".

Acerca de NPL

NPL [https://www.npl.co.uk/] es el Instituto Nacional de Metrología del Reino Unido, que ofrece capacidad de medición que sustenta la prosperidad y calidad de vida en el Reino Unido.

Desde nuevos antibióticos para abordar la resistencia a tratamiento para el cáncer más efectivo, asegurar las comunicaciones cuánticas y superfast 5G, los avances tecnológicos deben basarse en una base de medición fiable para tener éxito. Construyéndose en una experiencia de un siglo, nuestra ciencia, ingeniería y tecnología ofrece esta base. Salvamos vidas, protegemos el medio ambiente y permitimos a los ciudadanos sentirse seguros y protegidos, así como apoyamos el comercio internacional y la innovación comercial. Como laboratorio nacional, nuestro consejo siempre es imparcial e independiente, lo que significa que los consumidores, inversores, políticos y empresarios siempre pueden basarse en el trabajo que hacemos.

Basados en Teddington, al suroeste de Londres, NPL emplea más de 600 científicos. NPL también tiene bases regionales en el Reino Unido, incluyendo la University of Surrey, la University of Strathclyde, la University of Cambridge y el 3M Buckley Innovation Centre de la University of Huddersfield.

Para más información, visite: www.npl.co.uk [http://www.npl.co.uk/]

Acerca de Cambridge Quantum Computing

Fundada en 2014 y respaldada por algunas de las principales compañías de computación cuántica del mundo, CQC es un líder mundial en software cuántico y algoritmos cuánticos que ayuda a los clientes a obtener el mejor resultado del hardware de computación cuántico de rápida evolución. Para más información, visite CQC en http://www.cambridgequantum.com [http://www.cambridgequantum.com/]

