NX Group invierte en el desarrollador japonés de sistemas de control de drones Spiral

- NX Group invierte en el desarrollador japonés de sistemas de control de vuelo de drones autónomos para interiores Spiral

TOKIO, 5 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. adquirió el 23 de agosto una participación en Spiral Inc., una startup japonesa que ofrece sistemas de control no SLAM (*1) que permiten la navegación autónoma de drones en interiores, a través de una inversión del NX Global Innovation Fund.

Perfil de Spiral

Spiral es una empresa emergente que está desarrollando el sistema de control de vuelo de drones autónomos MarkFlex (R) Air (*2) especializado para uso en interiores. Mientras que los drones comunes utilizan GPS y sensores para navegar consultando un mapa prefabricado de una instalación, los drones equipados con la tecnología de Spiral pueden navegar en áreas sin recepción de radio siguiendo rutas introducidas a través de un software dedicado y reconociendo códigos QR en las paredes. Spiral está trabajando para utilizar esta tecnología para inspecciones periódicas en sitios de construcción de túneles y corredores de inspección de presas en pos de su misión de "convertirse en el salvador de los técnicos en el lugar que estén considerando la introducción de drones autónomos para volar en interiores". Actualmente apuntando a Europa con su enorme mercado de construcción de túneles, la empresa planea establecer una filial local en Viena, Austria, para finales de 2024.

Antecedentes y objetivos de la inversión

NX Group se esfuerza por mejorar el valor corporativo y resolver problemas sociales para hacer realidad su visión a largo plazo de convertirse en una "empresa de logística con una fuerte presencia en el mercado global". A través de esta inversión, las empresas de NX Group se asociarán con cargo-partner, una empresa con sede en Viena que se convirtió en una subsidiaria del grupo en enero de 2024, para apoyar la expansión de Spiral en el extranjero, por ejemplo, transportando y entregando equipos relacionados con drones y almacenándolos localmente, y para promover el uso de drones en los sitios logísticos. El grupo también aumentará sus puntos de contacto con las industrias de construcción y equipos de construcción de Europa a través de Spiral, desarrollará nuevas soluciones logísticas y descubrirá nuevas necesidades

NX Group seguirá resolviendo problemas sociales a través de la co-creación de negocios con empresas emergentes en Japón y en el extranjero, y ayudando a hacer realidad sociedades sostenibles donde todas las personas puedan llevar vidas prósperas y plenas.

Perfil del receptor de inversionesNombre de la compañía: Spiral Inc.Sede: Horikiri 2-49-2, Katsushika-ku, TokioAño de establecimiento: 2016Representante: Tomohiro IshikawaCapital: 100 millones de yenes Número de empleados: 20 (a junio de 2024)Descripción empresarial: Desarrollo de sistemas de control de vuelo de drones autónomos para entornos sin GPSSitio web: https://spiral-robotics.com/en/

*1: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) es una tecnología que calcula simultáneamente dónde se encuentra uno en un mapa (estimación de autoposición) y determina el entorno circundante (mapeo ambiental).

*2: Un sistema que permite el vuelo autónomo de drones mediante el uso de marcadores en interiores o en otros entornos donde las ondas de radio no pueden llegar; Spiral ha patentado la unidad de control y los marcadores.

