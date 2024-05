OMRON dona unas 3.200 unidades de monitores de presión arterial en el Día Mundial de la Hipertensión

(Información remitida por la empresa firmante)

- OMRON dona unas 3.200 unidades de monitores de presión arterial a la campaña mundial de detección de presión arterial en el Día Mundial de la Hipertensión

KIOTO, Japón, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd., con sede en Muko, prefectura de Kioto, Japón, anuncia ser el patrocinador oficial del Mes de la Medición de Mayo (MMM, por sus siglas en inglés), una campaña global para crear conciencia sobre la detección de la presión arterial y promover la prevención, detección y control de la hipertensión. MMM fue establecida por la Sociedad Internacional de Hipertensión en 2017 y desde entonces la Compañía ha participado en esta campaña global. Se ha donado un total acumulado de alrededor de 26.000 monitores de presión arterial a 100 países y regiones, ayudando a más de 6 millones de personas en total a tomarse la presión arterial hasta el momento. El 17 de mayo será el Día Mundial de la Hipertensión y hay diversos eventos organizados por sociedades y comités regionales en todo el mundo. A través de esta iniciativa, la Compañía apoya la medición de la presión arterial en pacientes hipertensos y la detección temprana de la fibrilación auricular, considerada una arritmia potencialmente mortal.

La presión arterial fluctúa a lo largo del día en respuesta a una variedad de factores como la temperatura, la humedad y factores físicos, incluido el estrés. Por lo tanto, es fundamental controlar la presión arterial en casa, además de realizar controles médicos periódicos en los centros médicos. Un estudio encontró que se estima que la presión arterial alta causa más de 10 millones de muertes en todo el mundo cada año. Otra investigación en Japón muestra que el 40 % de los pacientes con hipertensión desconocen sus síntomas o los dejan sin tratar incluso si son conscientes de su condición (*1). Si la hipertensión no se trata, puede causar un aumento en el riesgo de enfermedades cardíacas o cerebrales potencialmente mortales, como accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Por otro lado, es bien sabido que la detección temprana y el manejo adecuado previenen el avance de este tipo de enfermedades. El objetivo de OMRON al participar en esta campaña es mejorar la concienciación sobre la monitorización de la presión arterial en el hogar y la detección temprana de enfermedades.

En 2024, la campaña MMM se extenderá del 1 de mayo al 31 de julio, aprovechando el Día Mundial de la Hipertensión el 17 de mayo, y se llevará a cabo una campaña de detección global para más de 1 millón de personas mayores de 18 años. Para aquellos que visiten los sitios del evento, Se brindará una serie de consejos profesionales, que incluyen terapia nutricional, mejora del estilo de vida y control de la presión arterial, y si lo desean, se encuentra disponible una prueba para medir el nivel de riesgo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la causa más común de accidente cerebrovascular cardioembólico y puede ser una fuente de embolia cerebral cardiogénica. Las investigaciones muestran que los pacientes hipertensos tienen una incidencia de fibrilación auricular tres veces mayor que la de las personas normales(*2). Este año, la Compañía donará 3.200 juegos de monitores de presión arterial (BPM) para la parte superior del brazo, incluido un nuevo modelo con ECG incorporado que permite a los usuarios registrar el ECG mientras monitorean su presión arterial con el objetivo de apoyar la detección temprana de hipertensión auricular. Fibrilación en pacientes hipertensos.

La Compañía ha apoyado campañas de medición de la presión arterial en el hogar en todo el mundo para lograr su visión de Going for ZERO (cero enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares). OMRON seguirá participando en actividades de sensibilización sobre la medición de la presión arterial en el hogar y el registro de ECG para apoyar la detección temprana de riesgos de enfermedades cardiovasculares.

