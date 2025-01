PAN GLOBAL IMPULSA LOS PROYECTOS DE ESCACENA Y CÁRMENES EN ESPAÑA DURANTE EL EXITOSO EJERCICIO DE 2024 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Mineralización de cobre-estaño-oro ampliada en los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda en el emblemático Proyecto Escacena, en el sur de España.

Se ha conseguido el acceso al terreno sobre el objetivo de alto interés Bravo, situado a 1 km al este de La Romana.

Previsión de finalizar en este mes la exploración de superficie previa a la perforación en el objetivo Bravo.

Se ha completado el programa avanzado de pruebas metalúrgicas de cobre-estaño para la mineralización de La Romana con resultados punteros en el sector.

Se ha comenzado la exploración en el Proyecto Cármenes de cobre-níquel-cobalto-oro en el norte de España

Los detalles de la campaña de perforación de 2025 se darán a conocer en breve

VANCOUVER, Columbia Británica, 9 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) ha proporcionado hoy un resumen de los principales hitos alcanzados en los programas de exploración de 2024 en los proyectos de cobre-estaño-oro Escacena y Cármenes, de los que la Compañía es propietaria al 100% en España.

"Con el apoyo de un excepcional equipo de exploración en España, hemos alcanzado sólidos logros operativos en 2024. La perforación aún en curso en el yacimiento La Romana del Proyecto Escacena amplió la mineralización en más de 300 metros, aumentando la extensión del depósito cercano a la superficie a 1,5 km y demostrando un mayor potencial de crecimiento. Las pruebas metalúrgicas avanzadas de cobre-estaño arrojaron resultados líderes en el sector. Se completó la exploración de superficie en el objetivo de alta prioridad Bravo y se identificaron más de 15 anomalías geofísicas y geoquímicas aún por perforar en el Proyecto Escacena, rico en objetivos. La perforación se reanudará en Escacena esta semana, con cinco nuevos objetivos prioritarios para perforar en esta campaña", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

"Todas las minas de cobre en explotación de la Faja Pirítica Ibérica están compuestas por múltiples yacimientos, lo que indica además la probabilidad de que las múltiples anomalías geofísicas de Escacena puedan indicar también otros yacimientos de cobre. La campaña de perforación prevista para 2025 servirá para comprobarlo", declaró el Sr. Moody.

Logros más destacados de 2024

Se han comunicado los resultados de 21 sondeos ( 4.956 m ) en tres objetivos (La Romana, La Romana Oeste, Cañada Honda)

) en tres objetivos (La Romana, La Romana Oeste, Cañada Honda) La perforación amplió la mineralización de cobre-estaño-plata cercana a la superficie en el depósito de La Romana 300 m hacia el oeste, y sigue abierta en otras direcciones.

hacia el oeste, y sigue abierta en otras direcciones. Se completaron los trabajos de exploración de superficie en el objetivo de alta prioridad Bravo, alineado a 1 km al este del descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana. La geoquímica de suelos y la geofísica de superficie confirmaron fuertes indicadores coincidentes y consistentes con una potencial mineralización de sulfuros subyacente.

Finalización de las pruebas de variabilidad de la metalurgia avanzada del cobre para La Romana, confirmando excelentes recuperaciones de cobre de hasta el 88% con leyes de concentrado de hasta el 32,5% con créditos de plata y muy bajos niveles de elementos indeseables. Los resultados están a nivel de Evaluación Económica Preliminar (PEA) e indican un diagrama de flujo de proceso simple y convencional.

Resultados positivos de las pruebas de metalurgia de estaño para La Romana, con las pruebas más recientes mostrando altas leyes de concentrado de estaño del 63,2% con tasas de recuperación del 64% calculadas a partir de un proceso convencional por gravedad.

Las pruebas metalúrgicas de La Romana confirmaron el potencial de mayores leyes y recuperaciones de cobre en comparación con otros proyectos y minas avanzados de la Faja Pirítica Ibérica.

Ampliación del descubrimiento de cobre-oro en el objetivo Cañada Honda del Proyecto Escacena con la finalización de un programa de perforación escalonado de 11 sondeos. Se han realizado un total de 16 sondeos en el extremo oriental de una anomalía gravimétrica de 3 km, lo que indica un gran potencial con la mayor parte del objetivo aún sin comprobar.

Comenzó la exploración de cobre-níquel-cobalto-oro alojado en cuerpos de brecccia-pipe en el Proyecto Cármenes. Se ha identificado un excelente potencial para nuevos descubrimientos en varios objetivos. Está previsto que las perforaciones comiencen este mes.

en el Proyecto Cármenes. Se ha identificado un excelente potencial para nuevos descubrimientos en varios objetivos. Está previsto que las perforaciones comiencen este mes. En noviembre se completó una financiación de colocación privada sin intermediarios por valor de 7,2 millones de dólares canadienses, con un fuerte apoyo de los inversores existentes y la incorporación de dos nuevos inversores importantes en una inversión estratégica de una empresa privada española y Konwave AG, un importante fondo institucional europeo de recursos.

Próximamente se publicarán los detalles del programa de exploración 2025 de Pan Global en los proyectos Escacena y Cármenes.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y continuo paquete de terrenos de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Se trata de una zona altamente prospectiva de mineralización masiva volcanogénica. Escacena se encuentra cerca de la mina Las Cruces, explotada por Cobre Las Cruces / First Quantum, y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata La Romana y de cobre-oro Cañada Honda de Pan Global, así como otros objetivos prospectivos, como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo. El objetivo a largo plazo es definir 100 millones de toneladas de recursos de cobre a partir de un conjunto de yacimientos en la zona del proyecto, comparable a otras explotaciones mineras de la Faja Pirítica Ibérica.

Sobre el Proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes está situado a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco permisos de investigación con una superficie total de 5.653 hectáreas, propiedad al 100% de Pan Global. La zona del proyecto incluye las antiguas minas subterráneas de cobre, cobalto y níquel Profunda y Providencia, que se explotaron ininterrumpidamente entre 1860 y 1880, y de forma intermitente hasta la década de 1930. El área del proyecto es altamente prospectiva en cuanto a mineralización de tipo brecha "pipe" alojada en carbonatos, con evidencias de altas leyes de cobre, níquel, cobalto y oro. La exploración inicial se centra en la extensión de la mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro por debajo y junto a las labores mineras. Numerosas explotaciones mineras históricas de menor envergadura ponen de relieve el potencial de otras brechas y otros tipos de mineralización.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por expertos en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto al medio ambiente y a las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino. Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según la definición del National Instrument 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

