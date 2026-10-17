Panzani y Cerealis unen sus fuerzas para crear un importante grupo alimentario europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

La operación reuniría a dos fabricantes europeos de productos alimentarios consolidados, con unos ingresos anuales conjuntos de 1.000 millones de euros, y contaría con el respaldo de las familias fundadoras de Cerealis, así como de Sofina y CVC Capital Partners.

OPORTO, Portugal, 17 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Los accionistas de Panzani Group y Cerealis han iniciado negociaciones exclusivas para fusionar ambas compañías, con el objetivo de crear un grupo alimentario europeo independiente y diversificado. Con el respaldo de las familias fundadoras de Cerealis, Sofina y CVC Capital Partners, el grupo resultante contaría con un valor de empresa de aproximadamente 1.800 millones de euros, generaría unos 1.000 millones de euros en ingresos anuales consolidados y daría empleo a cerca de 1.800 personas, consolidándose como una importante empresa alimentaria europea con una base sólida para su crecimiento futuro.

El grupo propuesto integraría dos empresas consolidadas con una presencia geográfica, carteras de productos y experiencia industrial complementarias. Panzani, con sede en Lyon, generó 620 millones de euros en ingresos en 2025 y cuenta con una presencia consolidada en Francia, Países Bajos y Europa Central, especialmente en los segmentos de pasta, cuscús y salsas. Cerealis, con sede en Oporto, generó 400 millones de euros en ingresos en 2025 y opera en Portugal, España, la República Checa y Polonia, abarcando las categorías de pasta, cereales para el desayuno, barritas de cereales y galletas.

La combinación generaría nuevas oportunidades de crecimiento al aprovechar las fortalezas respectivas de ambas empresas. Sus carteras de productos, al ser complementarias, permitirían ampliar su oferta más allá de las categorías actuales, mientras que su presencia geográfica facilitaría la introducción de marcas consolidadas en otros mercados europeos. Este proyecto de crecimiento se vería respaldado por una inversión continua en activos industriales, marcas e innovación, lo que fortalecería la oferta del grupo para sus clientes y consumidores, contribuyendo además a la resiliencia de la cadena de suministro alimentario en Europa.

"El principal motor de esta operación es la posibilidad de aprovechar gamas de productos, tecnologías y conocimientos técnicos altamente complementarios", señaló Pedro Moreira da Silva, vicepresidente ejecutivo de Cerealis. "Panzani y Cerealis comparten una misma cultura empresarial, un compromiso a largo plazo con sus marcas y mercados, y una ambición común de crecimiento. Esto reforzará nuestra capacidad de innovación y creará nuevas oportunidades de desarrollo para ambas compañías".

Panzani y Cerealis mantendrían un modelo operativo descentralizado, preservando la autonomía operativa e industrial de ambas empresas. Panzani seguiría siendo una compañía francesa con sede en Lyon, bajo el liderazgo de su actual consejero delegado, Albert Mathieu, cuyas responsabilidades se ampliarían para incluir las operaciones del grupo combinado en Europa Central. Cerealis seguiría siendo una compañía portuguesa con sede en Oporto, bajo el liderazgo de su actual consejera delegada, Paula Meireles, quien gestionará el negocio de marcas de distribuidor en la península ibérica y a nivel internacional. Pedro Moreira da Silva, actual vicepresidente ejecutivo de Cerealis, asumiría la dirección general del grupo combinado, liderando iniciativas que abarcan ambas empresas.

"Este proyecto marcaría un nuevo capítulo para Panzani", afirmó Albert Mathieu, consejero delegado de Panzani. "Al unir fuerzas con Cerealis, crearíamos un actor paneuropeo independiente, más diversificado, más fuerte y más resiliente, preservando al mismo tiempo lo que define nuestra identidad: nuestras raíces francesas, nuestras operaciones, nuestras marcas y nuestro compromiso con nuestros socios agrícolas productores de trigo duro. Es un proyecto de crecimiento tanto para nuestros equipos como para nuestros socios".

Una vez completada la operación, el grupo resultante se beneficiará de una base accionarial europea estable y a largo plazo, que integrará a los accionistas actuales de Cerealis (las familias Moreira Da Silva y Silva Domingues, junto con Sofina) y a CVC Capital Partners, quien mantendrá una participación minoritaria en la entidad combinada. Los cuatro accionistas contarán con representación en el Consejo de Administración, respaldando así el desarrollo a largo plazo del grupo y la inversión continua en su negocio.

"Estamos encantados de estrechar nuestra relación con Cerealis mediante la aportación de capital adicional, lo que permitirá llevar a cabo esta integración transformadora con Panzani y crear un importante grupo alimentario europeo", afirmó Harold Boël, consejero delegado de Sofina. "Apoyar a empresas familiares multigeneracionales y respaldar sus ambiciones de crecimiento a largo plazo constituye el eje central de la misión de Sofina".

La operación propuesta queda sujeta a los procesos de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores correspondientes, así como a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias.

Acerca de Cerealis

Cerealis, una empresa europea diversificada del sector de productos de alimentación seca, opera en Portugal, España y Europa Central. La compañía está presente en los segmentos de pasta seca, cereales para el desayuno, barritas de cereales, galletas y harina. Con sede en Oporto, cuenta con cuatro centros industriales en Portugal, uno en España y otro en la República Checa. En 2025, generó unos ingresos de 400 millones de euros. El grupo emplea a aproximadamente 900 personas. Cerealis está controlada por las familias Moreira Da Silva y Silva Domingues, junto con Sofina.

Acerca de Panzani

El Grupo Panzani, un actor europeo en el sector de productos de alimentación secos, opera en Francia, Países Bajos y Europa Central, centrándose principalmente en pasta seca, cuscús y salsas. Con sede en Lyon, el Grupo cuenta con tres centros industriales y tres molinos de sémola en Francia, y emplea a 900 personas. En 2025, generó unos ingresos de 620 millones de euros. El Grupo está controlado por CVC Capital Partners.

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