Piramal Pharma Limited anuncia los resultados consolidados del cuarto trimestre y ejercicio 23 (1)

MUMBAI, India, 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha anunciado hoy sus resultados consolidados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 23 finalizado el 31 de marzo de 2023.

Lo más destacado del 4T FY23 y FY23

Los ingresos de explotación crecieron un 2% interanual en el cuarto trimestre del ejercicio de 2013 y un 8% en en el año 23.

El margen de EBITDA del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 23 y del ejercicio fiscal 23 fue del 17% y del 12%, respectivamente, debido al descenso de las ventas y al aumento de los gastos de explotación.

En el ejercicio de 2013 se superaron con éxito varias inspecciones reglamentarias y auditorías de clientes.

Se han puesto en marcha nuevas capacidades en las instalaciones de Ahmedabad PDS, la planta de péptidos (Turbhe, India ) y Riverview (EE.UU.), que están experimentando una buena demanda por parte de los clientes.

Emisión de derechos - DLOF presentado a la SEBI, actualmente en revision

Nandini Piramal, presidente, Piramal Pharma Limited dijo, "En los últimos años, el cuarto trimestre ha sido siempre el más fuerte para la empresa en términos de contribución a los ingresos y margen de EBITDA. Este año también hemos observado un saludable repunte de nuestros ingresos y margen EBITDA en el cuarto trimestre en comparación con los tres trimestres anteriores del ejercicio.

Nuestro negocio CDMO, que tuvo un año difícil, experimentó un repunte significativo en las reservas de pedidos en el cuarto trimestre. Nuestra cartera de productos de anestesia inhalatoria sigue registrando una fuerte demanda, por lo que estamos ampliando nuestras capacidades. Nuestro negocio de Consumer Healthcare en la India está registrando un buen crecimiento, impulsado por nuestras marcas más potentes.

Seguimos manteniendo nuestro historial de calidad con inspecciones satisfactorias de la FDA estadounidense: cero observaciones en las instalaciones de Riverview y Digwal, y EIR en las de Lexington y Sellersville. Creemos en el potencial de nuestros negocios y nuestro principal objetivo en los próximos meses será captar la demanda y ejecutarlos bien, impulsando la productividad a través de la excelencia operativa y ejecutando el mantenimiento crítico y el capex de crecimiento."

Lo más destacado del negocio para el 4T y FY23

Organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO):

En el cuarto trimestre se registró un aumento significativo de la cartera de pedidos en comparación con los tres trimestres anteriores. Los pedidos recibidos durante el cuarto trimestre fueron una buena combinación de desarrollo y fabricación de productos genéricos y patentados.

Los pedidos recibidos durante el cuarto trimestre fueron una buena combinación de desarrollo y fabricación de productos genéricos y patentados. Seguimos observando una buena demanda de nuestros servicios CDMO en los nichos de API de alta potencia, péptidos y conjugados de fármacos anticuerpo. Se han puesto en marcha nuevas capacidades en Riverview (EE.UU.), en las instalaciones de péptidos (Turbhe, India) y en Ahmedabad PDS, con una buena demanda por parte de los clientes.

Esperamos poner en marcha la ampliación de nuestras instalaciones de Grangemouth en el segundo semestre de 2024, lo que debería contribuir a reforzar nuestra posición en el segmento de los conjugados de fármacos anticuerpo.

Mantuvimos nuestro historial de calidad: superamos con éxito 4 inspecciones de la FDA estadounidense en el ejercicio de 23.I. Cero observaciones en Riverview y Digwal y II. EIR* recibido de la FDA de EE.UU. para las instalaciones de Sellersville y Lexington

Perspectivas de desarrollo - Nuestro objetivo es seguir descubriendo y desarrollando nuevas moléculas para nuestros clientes y contar con una cartera de moléculas en distintas fases de desarrollo.

Complex Hospital Generics (CHG):

La cartera de Anestesia Inhalatoria sigue registrando una fuerte demanda en los mercados estadounidense y no estadounidense. En consecuencia, estamos ampliando nuestras capacidades en Digwal y Dahej.

Según los datos de IQVIA MIDAS MAT® de septiembre de 2022, somos líderes en sevoflurano en EE.UU., con una cuota de mercado en valor del 39%.

La cartera de productos intratecales en EE. UU. sigue liderando la cuota de mercado.

Tratamiento inyectable del dolor - El crecimiento en el ejercicio 23 se vio afectado por las limitaciones de suministro de nuestra CMO. Actualmente se observa una mejora de la tracción en la producción.

Otros inyectables - Lanzamiento de 3 nuevos productos (10 referencias) durante el ejercicio de 23 en EE.UU. y Europa.

Lanzamiento de 3 nuevos productos (10 referencias) durante el ejercicio de 23 en EE.UU. y Europa. Desarrollo de nuevos productos y referencias en distintas fases de desarrollo

India Consumer Healthcare (ICH):

26 nuevos productos y 37 nuevas referencias lanzadas en el ejercicio 23. Los nuevos productos lanzados desde abril de 2020 contribuyeron al 18% de las ventas totales de ICH en el ejercicio de 2013.

Continuar invirtiendo en medios de comunicación y gastos comerciales para impulsar el crecimiento de las marcas potentes

Las marcas potentes - Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol e I-range, crecieron un 37% interanual en el ejercicio de 2023 y contribuyeron al 42% de las ventas de ICH.

El comercio electrónico creció más de un 40% interanual en el ejercicio de 2023 y contribuyó en un 16% a los ingresos de ICH.

Amplio alcance de distribución en puntos de venta generales y tiendas minoristas organizadas. Presencia en las principales plataformas de comercio electrónico

* EIR – Informe de inspección del establecimiento

Nota: Los resultados financieros del ejercicio 23 no son estrictamente comparables a los del ejercicio 22, respectivamente

El Hon'ble NCLT, el 12 de agosto de 22, aprobó el esquema compuesto de acuerdo para la transferencia por medio de la escisión del negocio farmacéutico de Piramal Enterprises Ltd (PEL) en Piramal Pharma Ltd. y la fusión de las filiales de propiedad total de PPL Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) y Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL) en sí misma con una fecha señalada del 1 de abril de 22.

Por consiguiente, los estados financieros de PPL se han elaborado teniendo en cuenta el plan a partir del 1 de abril de 2022.

Los estados financieros de CCPL y HPPL, filiales propiedad al 100% de PPL, se han combinado como si la fusión se hubiera producido el 1 de abril de 2021 o a partir de la fecha en que la compañía adquirió el control sobre estas filiales, si esta fecha fuera posterior.

Antes de la escisión, PPL había llegado a un acuerdo con PEL para la venta continuada por parte de esta última de productos en el marco de licitaciones públicas obtenidas en nombre de PEL, hasta que se cumplieran plenamente las obligaciones derivadas de dichas licitaciones. El acuerdo también incluía la venta de productos de consumo (OTC) de PPL a través de la red CFA (Carrying and Forwarding Agent) de PEL hasta que todas las licencias, registros y permisos necesarios se transfirieran en su totalidad a nombre de PPL.

De acuerdo con el plan, la escisión de la empresa farmacéutica se ha considerado como una transacción de control no común y se ha contabilizado como una combinación de negocios según la Ind-AS 103 en los estados financieros de PPL a partir del 1 de abril de 2022. En consecuencia, los resultados financieros para el año fiscal 23 no son comparables con el correspondiente período anterior. Los datos financieros comparables se muestran en la siguiente tabla.

Además, todas las existencias de cierre a 31 de marzo de 22 en PEL, con respecto a dichas transacciones, incluían el elemento de margen cargado por PPL a PEL en condiciones de plena competencia. Dado que la escisión es efectiva desde el 1 de abril de 22, el inventario de apertura transferido a PPL a valor razonable (provisional) según IND-AS incluía el elemento de margen y el mismo se ha cargado a la cuenta de resultados en el primer trimestre del año 23 de los estados financieros de PPL, en la venta de dichos productos en PPL.

El impacto único y no recurrente en el EBITDA de este margen de inventario en los estados financieros del 1T FY23 es de INR 68Cr.

Otros activos incluyen inversiones y activos por impuestos diferidos (neto)

Conferencia telefónica sobre los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2023

Piramal Pharma Limited organizará una conferencia telefónica para inversores/analistas el 25 de mayo de 2023 a las 5:00 PM(IST) para analizar los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2023.

Los detalles de marcado para la llamada son los siguientes:

Acerca de Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales que incluyen capacidades de fabricación y desarrollo de extremo a extremo y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio de Complex Hospital Generics; y el negocio India Consumer Healthcare, que vende productos de venta libre. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Allergan India Private Limited, es una empresa conjunta con AbbVie Inc. y se ha convertido en uno de los líderes del mercado en el área de la terapia oftalmológica. Además, PPL tiene una inversión minoritaria en Yapan Bio. En octubre de 2020, PPL recibió una inversión de crecimiento estratégico del 20 % de Carlyle Group.

ResponsabilidadEl presente comunicado de prensa tiene carácter meramente informativo. Nada de lo contenido en este comunicado de prensa constituye una oferta de venta de Derechos (incluido su crédito) o Acciones de Derechos, ni una solicitud de oferta de compra de Derechos (incluido su crédito) o Acciones de Derechos, en Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores mencionados en el presente documento no han sido, ni serán, registrados de conformidad con la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores de EE.UU.") y no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de, o en una operación no sujeta a, los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los Derechos (incluido su crédito) y las Acciones con Derechos sólo se ofrecen y venden fuera de Estados Unidos en "operaciones extraterritoriales", tal y como se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de Estados Unidos y en la legislación aplicable de la jurisdicción en la que se produzcan dichas ofertas y ventas.

