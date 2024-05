(Información remitida por la empresa firmante)

- Polyplastics lanza DURAFIDE (R) PPS 1140HS6, el nuevo grado de PPS relleno de vidrio con resistencia mejorada al choque térmico

TOKIO, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., proveedor líder mundial de termoplásticos de ingeniería, ha anunciado el lanzamiento de un grado de sulfuro de polifenileno (PPS) de próxima generación que cuenta con una resistencia al choque térmico significativamente mejorada y se puede reciclar fácilmente durante el reciclaje posconsumo (PCR) sin clasificar. DURAFIDE (R) PPS 1140HS6, un grado con un 40 % de relleno de vidrio, cumple con los requisitos para moldeo por inserción de metal, en particular barras colectoras para vehículos eléctricos (xEV).

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 se puede recolectar fácilmente sin separarlo de otros componentes de PPS durante el reciclaje. Polyplastics ha empleado una técnica de diseño de materiales para garantizar la resistencia al choque térmico minimizando la tensión residual durante el moldeo y homogeneizando la expansión lineal para mitigar la tensión interna. Como resultado, se ha mejorado la resistencia al choque térmico manteniendo al mismo tiempo propiedades mecánicas y otras propiedades esenciales.

DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 elimina las imperfecciones del moldeo y mejora el rendimiento sin necesidad de modificadores de impacto en aplicaciones de barras colectoras xEV. Los componentes xEV moldeados por inserción conducen corrientes de alto voltaje en varias piezas eléctricas y sus formas complejas las hacen susceptibles a agrietarse. Suelen estar compuestos por un metal que conduce la energía eléctrica y una resina PPS que funciona como revestimiento de aislamiento. Este problema de agrietamiento es causado por calentamiento y enfriamiento repetidos y cambios rápidos de temperatura posteriores. Este es un problema importante que provoca fallas de aislamiento, particularmente en las partes críticas de los xEV que conducen corrientes de alto voltaje.

La solución típica es agregar modificadores de impacto al PPS. Aún así, este enfoque tiene inconvenientes, como una reducción en la resistencia del material y la tendencia a que surjan gases y depósitos de molde durante el moldeo. Además, los materiales que contienen modificadores de impacto son incompatibles con la creciente tendencia al reciclaje de materiales.

La resina DURAFIDE (R) PPS 1140HS6 recientemente desarrollada ofrece una mejor fluidez durante el moldeo por inyección que los materiales estándar. Esto lo convierte en una opción ideal para moldear productos grandes y de paredes delgadas.

*DURAFIDE (R) es una marca comercial de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

Visite también: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/27.html

Acerca de Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405080452-O1-1V9qk3QD.pdf

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/polyplastics-lanza-durafide-r-pps-1140hs6-302147113.html