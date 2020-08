Se presentan los nuevos productos y escenas mientras se crea el Chengdu Tianfu International Airport

- National Business Daily:Se presentan los nuevos productos y escenas al tiempo que el Chengdu Tianfu International Airport toma su forma inicial

CHENGDU, China, 18 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Nuevo informe del National Business Daily:

Chengdu, al suroeste de China, está impulsando de forma vigorosa la industria de la nueva economía al lanzar otra ronda de las escenas y productos de la nueva economía.

"Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the Future", uno de los eventos afiliados al 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project, se va a celebrar el 20 de agosto en el Chengdu Tianfu International Airport. El evento presentará 100 nuevas escenas y 100 nuevos productos dentro del sector de la nueva economía.

El Chengdu Eastern New Area, concedido oficialmente este mes de mayo, es una parte destacada de la huella de Chengdu para el desarrollo, y la nueva economía constituye una de las nuevas áreas del objetivo.

Con una entrada en acción esperada para el año 2021, el Chengdu Tianfu International Airport hará de Chengdu el tercer impulso dentro de los dos aeropuertos internacionales de China, tras Pekín y Shanghái. El aeropuerto no solo servirá como centro de aviación internacional, sino que además tomará el papel de creación de una zona de aviación económica en el Chengdu Eastern New Area de nuevo lanzamiento.

Hay que destacar que el Chengdu Eastern New Area está situada en el eje principal que abarca desde Chengdu hasta Chongqing. Se espera que acelere el desarrollo del círculo económico de Chengdu-Chongqing, una iniciativa propuesta por las autoridades de China a principios de año, en un intento de impulsar un poste de crecimiento para el desarrollo de alta calidad en la parte de China occidental. El aeropuerto será un centro de transporte principal del anillo económico Chengdu-Chongqing, abriendo además una puerta para la apertura superior.

Según el plan de desarrollo, para 2025, el Chengdu Eastern New Area tendrá su forma inicial, y la función del Chengdu Tianfu International Airport como centro de aviación internacional destacará de forma gradual. Para el año 2035, se convertirá en un eje central de los centros de aviación internacionales. En el momento, el nuevo sector económico se espera que tome el liderazgo en el impulso del desarrollo de la Chengdu Eastern New Area.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_Inte... [https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_Inte...]

