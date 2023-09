El presidente de Hisense Group elabora el sistema técnico "Pantallas, sistema operativo y plataforma"

Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023

Fisher Yu, President of Hisense Group delivering the opening keynote at IFA 2023 - HISENSE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-El presidente de Hisense Group, Fisher Yu, elabora el sistema técnico "Pantallas, sistema operativo y plataforma" en IFA 2023

Hisense exhibe su stand 'Go Tech, and Beyond' que presenta una gama holística de productos en escenarios domésticos.

BERLIN, 1 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Hisense, la corporación mundial de electrodomésticos y electrónica de consumo, como socio principal de IFA, hizo su debut principal hoy en IFA 2023, donde Fisher Yu, presidente de Hisense Group Holdings Co., Ltd. pronunció un discurso sobre el tema "El futuro de la tecnología impulsado por escenarios". Prometió que la compañía continuará con su enfoque basado en escenarios para sus innovaciones y se centrará en un crecimiento de alta calidad dentro y fuera del hogar, además de anunciar que Hisense será socio oficial de la UEFA EURO 2024™, que será su tercer torneo de la UEFA EURO juntos.

Hisense ha logrado un éxito notable al expandirse internacionalmente, y el negocio ahora opera en más de 160 países y se convertirá en el segundo mayor fabricante de televisores del mundo en 2022. Al utilizar pantallas para conectar redes integradas y servicios en la nube y brindar servicios personalizados a través de enfoques basados en escenarios, Hisense ha establecido un sólido sistema técnico: "Pantallas, Sistema Operativo y Plataforma". De cara al futuro, Hisense planea ampliar su red de pantallas y mejorar su sistema VIDAA OS y su plataforma ConnectLife de forma continua. También espera mejorar los servicios personalizados y mejorar la experiencia general del usuario.

Dar forma a un futuro tecnológico pensando primero en las personas

En IFA de este año, Hisense presentará su gama principal de productos para el hogar y tecnologías innovadoras para la vida conectada bajo el tema "Go Tech, and Beyond", presentando los últimos lanzamientos y avances más recientes en su cartera. Esto incluye el UX, U8, Laser TV, el refrigerador de la serie PureFlat con pantallas grandes inteligentes y productos para cocinar, lavar platos y lavar ropa, además de cómo ayudarán a los consumidores en su vida diaria.

Hisense también está aprovechando su paso por IFA para enfatizar la tecnología innovadora que ofrece y mostrar la solidez y la interactividad de su gama de productos. Lo está haciendo centrándose en tecnología de vanguardia, diseño artístico y distribución a través de diferentes estilos de vida y escenarios, incluida una zona de experiencia de juego dedicada que utiliza U7 TV y una galería de arte que utiliza Frame TV para inspirar un hogar artístico. Más allá de esto, el stand de Hisense alberga el trofeo de la UEFA EURO 2024™, tras el anuncio anterior del patrocinio del torneo.

Además de algunos de sus últimos productos, también se exhiben algunas de las tecnologías de Hisense, incluida la calidad de imagen, VIDAA y ConnectLife. La plataforma ULED X traspasa los límites de la calidad de imagen gracias a interesantes innovaciones como el sistema óptico Hi-Light, el chipset Hi-View Engine X y los componentes de visualización de pantalla Obsidian de última generación. VIDAA OS está elevando el listón del contenido en streaming, ofreciendo un valor inigualable con contenido premium, funciones de primer nivel y hardware rentable. ConnectLife se centra en las necesidades de salud, comodidad y ahorro de energía de los usuarios, brindándoles una amplia gama de escenarios y servicios que incluyen cocinas inteligentes, energía inteligente, servicios inteligentes, purificación de aire inteligente y atención inteligente. Hisense también ha desarrollado el motor láser digital (LPU) de próxima generación utilizando tecnología patentada. Puede controlar con precisión la luz a nanoescala, logrando una amplia gama de colores y una restauración precisa del color.

Cómo encontrar Hisense en IFA 2023

Hisense se complace en mostrar cómo la compañía está dando forma al futuro de la vida en el hogar, el entretenimiento y más a través de la innovación, e invita a todos a unirse a la marca en su stand en IFA 2023.

IFA 2023 se llevará a cabo en Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania. El evento comienza de 10am-6pm, del 1 al 5 de septiembre de 2023. Puede visitar Hisense en el pabellón 23a.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199782/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199783/2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-presidente-de-hisense-group-elabora-el-sistema-tecnico-pantallas-sistema-operativo-y-plataforma-301916281.html