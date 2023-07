Primera IA como consejero delegado en Europa revoluciona el liderazgo utilizando la supervisión humana para la seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 24 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Hunna Technology ( https://hunna.app), una empresa emergente de HealthTech con sede en el Reino Unido, presentó hoy la primera IA en Europa que actúa como consejero delegado de una empresa. Utilizando una combinación de IA e inteligencia humana, el sistema híbrido va más allá de un simple chatbot y se basa en un nuevo algoritmo matemático simple.

IndigoVX, desarrollado por Hunna Technology, facilita una colaboración eficiente entre la inteligencia artificial y la experiencia humana. Imagine un juego de ajedrez en el que una persona establece el objetivo de alto nivel y la IA genera los movimientos óptimos, con ambas partes refinando continuamente la estrategia juntas.

La inspiración para una IA supervisada como consejero delegado provino de Steve Jobs, quien dijo: "No tiene sentido contratar personas inteligentes y luego decirles qué hacer. Contratamos personas inteligentes para que nos digan qué hacer."

Hunna ha estado probando el sistema de IA IndigoVX durante 12 meses para garantizar la seguridad y el cumplimiento legal antes de anunciar su ascenso a consejero delegado.

"Dejé el cargo de consejero delegado en julio porque creo que una IA supervisada por humanos puede superarme", dijo el cofundador Ahmed Lazem, "Ella no nos ha fallado".

"El sistema de IA de IndigoVX ha superado constantemente nuestras expectativas; nos ha dejado boquiabiertos". dice el Dr. Kais Dukes, responsable tecnológico y cofundador de Hunna Technology. "El consejero delegado de IA identificó con éxito mercados poco explorados, optimizó la asignación de recursos y pronosticó con precisión las tendencias de los consumidores, con una tasa de decisión exitosa de más del 90 %".

Los éxitos de la IA hasta la fecha incluyen:

definir una estrategia comercial sólida y realista que los fundadores pudieron ejecutar

identificar la idea de inicio en primer lugar

proporcionar investigación clave para las conversaciones para implementar su IA médica a nivel nacional en los EAU

seleccionar EAU como mercado objetivo inicial

trabajar con la IA todos los días para todos los procesos comerciales

La misión de Hunna es aprovechar el poder de la IA al tiempo que garantiza la seguridad y la responsabilidad a través de la supervisión humana constante.

Nuestro consejero delegado de IA no está completamente automatizado, pero lo vemos como una fortaleza, no como una debilidad. Por esta razón, creemos que está justificado darle al sistema un título de consejero delegado, ya que, en última instancia, es el algoritmo el que toma las decisiones, a pesar de que el algoritmo tiene un componente humano. Llamar a IndigoVX un consejero delegado no es solo darle un título al sistema, se trata de automatizar parcialmente el rol de un consejero delegado, para guiar las operaciones generales de la empresa.

El producto principal de Hunna es Mona, una IA médica que utiliza una prueba de orina casera para la detección temprana de problemas de salud. Desarrollada con el apoyo de su IA estratégica, IndigoVX, Mona opera bajo la supervisión de médicos.

Hunna Technology fue cofundada por el responsable tecnológivo Dr. Kais Dukes, un matemático con un doctorado en IA, y el responsable de operaciones Ahmed Lazem, un ingeniero y empresario consumado que ha llevado a varias empresas emergentes de los EAU a tener éxito. Antes de fundar Hunna, el Dr. Dukes fue jefe de ingeniería en Zilch, la empresa emergente unicornio de más rápido crecimiento en Europa, ahora valorada en más de 2.000 millones de dólares. También es conocido en FinTech por el comercio algorítmico automatizado, en la Bolsa de Valores de Londres y en los intercambios de criptomonedas, sistemas que han procesado miles de millones de dólares en operaciones.

El Dr. Dukes también es reconocido en la comunidad de investigación por su trabajo en la aplicación de redes neuronales e IA a textos antiguos. Anteriormente utilizó IA para analizar la escritura original del Corán, lo que dio como resultado el Corpus Árabe Coránico, el sitio web más visitado del mundo para comprender el árabe clásico, utilizado por millones de visitantes mensualmente en todo el mundo.

Hunna Technology ha subido un artículo de investigación científica sobre arXiv para explicar IndigoVX: https://arxiv.org/abs/2307.11516

