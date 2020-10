Los principales expertos en virus de la GVN se reúnen para identificar los avances más destacados (1)

- Los principales expertos en virus de la GVN se reúnen para identificar los avances más destacados que sirvan para luchar contra la COVID-19 y las estrategias para preparar el futuro de la pandemia

Las pruebas de diagnosis rápida, el replanteamiento de las terapias con fármacos y las vacunas destinadas a la inmunidad innata son factores integrales en la mitigación de la COVID-19

BALTIMORE, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La Global Virus Network (GVN) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2934576-1&h=1105259803&u...(GVN)&a=La+Global+Virus+Network+(GVN)], una coalición de los principales centros de investigación de virología y médica líder en el mundo para prevenir la enfermedad y muerte a causa de la enfermedad viral, se reunieron en una rueda de prensa con asistentes de todo el mundo para debatir las acciones de la reunión anual especial virtual GVN 2020 celebrada los días 23 y 24 de septiembre de 2020.

El vídeo completo de la rueda de prensa está disponible desde aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2934576-1&h=3484238828&u...].

"No sabemos lo que el futuro deparará en relación a la COVID-19: podría haber variaciones de temporada o infecciones crónicas o quizá una ralentización", comentó el doctor Christian Bréchot, director general de la GVN. "Pese a ello, sabemos que tenemos que estar preparados, y esto ha de ser ahora y no al finalizar la pandemia; con el espíritu de la preparación, es totalmente acertado utilizar la reunión anual especial para reunir a los expertos internacionales en lo que respecta a la identificación y análisis de lo que ha salido mal, de lo que se ha gestionado bien y de cuáles son las recomendaciones que podemos hacer con confianza".

Entre los descubrimientos clave relacionados con la investigación de SARS-CoV-2 y de la COVID-19 se incluyen:

-- "Súper-propagadores" y eventos de "súper-propagación" son los principales impulsores de la pandemia, lo que indica que solo algunos pocos de estos infectados parecen ser exponencialmente contagiosos. Además, la transmisión con aerosoles de corto alcance contribuye a la diseminación del virus, sobre todo en el contexto de los eventos de súper propagación. -- Las principales estrategias de respuesta a la pandemia: necesidad de tener una mejor ventaja del principal progreso tecnológico en la diagnosis, un impulsor clave para el control de las enfermedades infecciosas; la muestra en la saliva aumentará de forma considerable nuestra capacidad de pruebas, incluyendo en las escuelas; los test de diagnosis rápida moleculares baratos y rápidos, en combinación con la transmisión basada en lo digital de los resultados, seguimiento y aislamiento que deberán enfatizarse, conocimiento de la comunicación y transmisión, y lo que es más importante, la creación de una respuesta unificada y multidisciplinar con mecanismos de información compartida entre los virólogos internacionales y las autoridades independientes. -- Evaluación del desarrollo de la vacuna: momento, análisis de los candidatos, efectos secundarios y gestión de las expectativas mundiales para conseguir una vacuna satisfactoria y a tiempo. Hasta que esté disponible la vacuna clásica y efectiva, las vacunas que estimulan el sistema inmune del cuerpo, como la vacuna oral de la polio y BCG, son vitales para protegerse contra la infección. -- Declaración muy importante frente a SARS-CoV-2 que es el resultado de la manipulación por medio del hombre. -- Actualización de las terapias disponibles y futuras, destacando la necesidad de combinar los nuevos productos antivirales y de moléculas inmunomoduladoras, además de la necesidad de contemplar en antivirales futuros un amplio espectro frente a los diferentes virus.

El doctor Bréchot, que también es profesor de la University of South Florida en Tampa, añadió: "Esto no es solo una crisis: es una nueva era. Tenemos importantes retos por delante, necesitamos una nueva organización y la necesitamos ahora. Las colaboraciones mundiales crearán una base destacada sobre el resto. Es aquí donde cobra mucha importancia GVN, siendo complementaria a las agencias nacionales e internacionales. La GVN está posicionada correctamente para establecer con todos sus socios una Viral Pandemic Readiness Alliance que facilite colaboraciones con las universidades, industria, gobiernos y comunidades para gestionar esfuerzos y encontrar soluciones de forma conjunta".

"Sencillas, seguras, orales, de coste muy reducido, las vacunas vivas como la vacuna oral de la polio (OPV) tendrán un amplio beneficio contra la COVID-19. Esto también podrá ser utilizado en pandemias futuras, sobre todo en los virus respiratorios, por medio de la inducción de la inmunidad innata, que es inmediata y no está tan limitada como la vacuna específica", comentó el doctor Robert Gallo, cofundador de la GVN; The Homer & Martha Gudelsky Distinguished Professor en Medicina, cofundador y director del Institute of Human Virology de la University of Maryland School of Medicine.

El doctor Gallo, conocido por el descubrimiento de los retrovirus humanos, ha descubierto de forma conjunta el VIH como causa del SIDA y del desarrollo de un test de sangre VIH, y concluyó: "No hay nada que sea más necesario que un test de diagnosis rápida. Los test moleculares se pueden hacer de forma barata y en casa, en un tiempo de dos horas o menos, no hay nada más valioso. "Necesitamos ser capaces de realizar el seguimiento; necesitamos ser capaces de seguir a las personas; necesitamos ser capaces de formar. Esto es algo completamente básico, y sin ello no podremos hacer nada. Existe una singularidad de que no hay nada más importante en mi cabeza que disponer de una diagnosis rápida y fiable".

El doctor Bréchot estuvo acompañado en la rueda de prensa por los presentadores de la reunión anual, incluyendo a:

-- Doctor Linfa Wang, Duke-NUS Medical School, Singapur -- Doctor Konstantin Chumakov, FDA Office of Vaccines Research and Review, Estados Unidos -- Doctor Ab Osterhaus, TiHo Hannover, Alemania -- Doctor Johan Neyts, Rega Institute, Bélgica -- Doctor Raymond Schinazi, Emory University, Estados Unidos

