Protiviti felicita a Matt Fitzpatrick y a su madre por la victoria en el campeonato Alfred Dunhill Links

(Información remitida por la empresa firmante)

-Protiviti felicita al embajador de la marca Matt Fitzpatrick y a su madre Susan por la victoria en el campeonato Alfred Dunhill Links

Fitzpatrick se lleva a casa su segunda victoria de la temporada en el evento DP World Tour

MENLO PARK, Calif., 10 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- El embajador de la marca de golf Protiviti y golfista profesional Matt Fitzpatrick se llevó a casa su segunda victoria de la temporada cuando salió victorioso en el Campeonato Alfred Dunhill Links 2023 en The Old Course de St Andrews junto a una compañera amateur: su madre, Susan Fitzpatrick. Fitzpatrick disparó rondas de 67 en Carnoustie - 64 en Kingbarns - 66 en St Andrews (-19). Esto marca la novena victoria de Fitzpatrick en el DP World Tour y la undécima victoria profesional de su carrera.

El torneo experimentó una inundación sin precedentes el sábado y el domingo, recibiendo la lluvia equivalente a un mes en sólo 36 horas y arrasando el juego ambos días. El evento se redujo a 54 hoyos con la ronda final el lunes. Fitzpatrick mantuvo un margen de 1 golpe al llegar a la ronda final y disparó 6 bajo par con 8 birdies para asegurar la victoria por 3 golpes. Fue una doble victoria para los Fitzpatricks, ya que Matt y su madre Susan también ganaron el evento por equipos con una puntuación combinada de 35 bajo par.

Otras victorias notables incluyen el British Masters de 2015, el Nordea Masters de 2016 y el DP World Tour Championship, la Serie Rolex de 2020 y el triunfo de 2022 en el US Open. A principios de este año, Fitzpatrick ganó el RBC Heritage en Harbour Town en abril. Es embajador de la marca Protiviti desde 2020.

"No podríamos estar más emocionados por Matt y Susan. Esta victoria sirve como un momento compartido de orgullo para Matt y nuestra firma", dijo Joseph Tarantino, presidente y consejero delegado. "Cuando comenzamos nuestra asociación, reconocimos un compromiso compartido con el éxito que se logra a través del trabajo duro, la innovación y la dedicación a la excelencia. Ver a Matt ganar nuevamente es realmente especial y bien merecido".

"Esta victoria es surrealista para mí, especialmente ganar con mi madre. Estoy muy agradecido por el apoyo inquebrantable de mi familia, mi equipo y mis socios en Protiviti por impulsar mi viaje. Su enfoque de análisis basado en datos se ha alineado perfectamente con mi objetivo constante de superación personal. Hemos trabajado juntos a lo largo de los años para momentos como este y esperamos crear muchos más juntos", dijo Matt Fitzpatrick.

Para más información sobre el programa de embajadores de la marca de golf de Protiviti, visite www.protiviti.com/golf.

Acerca de Protiviti

Protiviti ( www.protiviti.com) es una firma de consultoría global que ofrece una profunda experiencia, conocimientos objetivos, un enfoque personalizado y una colaboración incomparable para ayudar a los líderes a enfrentarse al futuro con confianza. Protiviti y nuestras firmas miembro independientes y de propiedad local brindan a los clientes soluciones administradas y de consultoría en finanzas, tecnología, operaciones, datos, análisis, digital, legal, recursos humanos, gobernanza, riesgos y auditoría interna a través de nuestra red de más de 85 oficinas en más de 25 países.

Nombrada para la lista 2023 Fortune 100 Best Companies to Work For®, Protiviti ha prestado servicios a más del 80 por ciento de las empresas Fortune 100 y a casi el 80 por ciento de las empresas Fortune 500. La firma también trabaja con empresas más pequeñas y en crecimiento, incluidas aquellas que buscan cotizar en bolsa, así como con agencias gubernamentales. Protiviti es una filial de propiedad total de Robert Half Inc. (NYSE: RHI). Fundada en 1948, Robert Half es miembro del índice S&P 500.

Protiviti no tiene licencia ni está registrada como firma de contadores públicos y no emite opiniones sobre estados financieros ni ofrece servicios de certificación.

Nota del editor: fotos disponibles bajo petición

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480402/4331951/Protiviti_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/protiviti-felicita-a-matt-fitzpatrick-y-a-su-madre-por-la-victoria-en-el-campeonato-alfred-dunhill-links-301952529.html