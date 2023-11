El público italiano quiere viajar a Guangdong después de este concierto

(Información remitida por la empresa firmante)

El 17 de noviembre (hora de Roma) se celebró en Bolonia, Italia, un concierto de música tradicional de Guangdong. Más de 100 espectadores italianos disfrutaron de la actuación de la Orquesta China de Guangdong.

Mauro Felicoro, consejero de Cultura y Paisaje de la Región Emilia-Romagna, afirmó en su discurso de bienvenida que la Región Emilia-Romagna mantiene buenas relaciones con la provincia de Guangdong. Espera que ambas regiones puedan fortalecer la cooperación en materia de protección y desarrollo del patrimonio inmaterial.

"Nuestra cooperación no se detendrá y espero que más jóvenes de la región Emilia-Romagna puedan estudiar conocimientos en China para que nuestra relación pueda profundizarse", dijo.

Claudio Mazanti, concejal de Bolonia, indicó que la ciudad tiene una buena amistad con la provincia de Guangdong y espera que la relación bilateral pueda llevarse a una nueva etapa.

La Orquesta China de Guangdong tocó canciones famosas de Guangdong, como In Celebration of God Times, Rain Lashing on the Plantain y Thunder in a Drought. También interpretaron la famosa canción italiana Come Back to Sorrento con instrumentos musicales tradicionales chinos, que obtuvo un gran aplauso del público.

Una espectadora italiana le dijo a GDToday que esta era la primera vez que escuchaba un concierto interpretado por instrumentos musicales chinos y el concierto despertó su interés en visitar Guangdong.

"Esta es una maravillosa oportunidad para combinar la tradición italiana y la tradición china", dijo otro espectador italiano. "También nos interesan los instrumentos musicales tradicionales chinos, porque son diferentes de los instrumentos occidentales. El sonido es muy interesante".

Además, el público también disfrutó del encanto de la cultura Linnan al experimentar el patrimonio cultural intangible de Guangdong en el concierto, incluido el corte de papel de Guangdong, la fabricación de figuras de arcilla y la degustación del té Chaozhou Kung Fu.

El concierto es una de las actividades de la "China con encanto 2023: Exposición cultural de Guangdong". El evento también se llevará a cabo en Egipto y Malasia e incluirá conciertos de música de Guangdong, exposiciones de arte, exposiciones fotográficas y más.

El evento tiene como objetivo promover los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre China y los países de Europa, África y Asia, mostrando al mundo la profunda herencia cultural de la civilización china y el encanto de la cultura Lingnan.

Reportero: Steven Yuen informó desde Bolonia, Italia.

