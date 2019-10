El puerto de Qingdao ha concluido con éxito la 4ª regata internacional de la Fareast Cup 2019

Publicado 02/10/2019 17:31:38 CET

En la mañana del 25 de septiembre de 2019, cuando el Team SCO Youth, el Team Huayang Sailingin, el Team Japan, el Team Qingdao y el Team Seven Feet entraron en el Centro Olímpico de Vela de Qingdao, en el puerto de Qingdao, se puso fin a la 4ª Regata Internacional "Fareast Cup" 2019, que abarcaba un mes y 2.300 millas náuticas

Los guerreros que regresaron de China, Rusia, Estados Unidos, Japón, República de Corea, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, etc., fueron recibidos con flores, champán, cerveza y toda la hospitalidad de la ciudad anfitriona.

La regata de este año ha incluido una actualización completa. Se estableció una nueva escala, Toyama en Japón. Junto con Vladivostok en Rusia, el viaje total se ha ampliado de 2.000 a 2.300 millas náuticas. La "Fareast Cup" pronto llegará a su fin con éxito, ya que los equipos regresan uno tras otro.

Team Seven Feet liderado por Yliya, ex miembro 49er del Russian Sailing Team, con su notable competencia, supera al Team Huayang Sailingin, liderado por el ex ganador del Laser Radial World Championship Jim, con 15 puntos de ventaja y encabeza el marcador final por cuarta vez consecutiva. El equipo, por lo tanto, levantó en alto la Copa de Plata (56 cm, 13,5 kg) por la Bahía de Fushan. Equipo WOB, "Langyatai" (Equipo Qingdao), Equipo SCO Juvenil, Equipo Japón, Equipo Decisión se clasifican desde el tercer lugar hasta el séptimo.

Este año ha sido testigo de la dedicación del Comité de CPC Qingdao y del gobierno de Qingdao para construir una metrópoli moderna, abierta, dinámica y con estilo. La "Fareast Cup" es una representación de este esfuerzo, dijo Madam Zang Aimin. "Dedicado a la promoción de eventos náuticos, creo que cumple con el tema actual y contribuye al desarrollo de un Qingdao moderno, abierto, dinámico y con estilo".

