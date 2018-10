COMUNICADO: Real Techniques® se convierte en la primera marca de pincel de maquillaje que se envía al espacio

Publicado 10/08/2018 23:32:45 CET

La marca de pinceles de maquillaje[1] #1 de YouTube alcanza nuevas alturas astronómicas con el lanzamiento de la última colección de edición limitada Brush Crush(TM)

Es un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la belleza. La marca de accesorios de maquillaje aclamada internacionalmente, Real Techniques(R), se enorgullece en anunciar su primera misión espacial exitosa para celebrar el lanzamiento de la última colección de edición limitada, Brush Crush(TM) Volume 2.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/728919/Real_Techniques_Space.jpg )

Trabajando con los "expertos en espacio cercano" Sent Into Space, Real Techniques(R) lanzó su última colección inspirada en la galaxias desde la Tierra el 1 de agosto a las 10:24 BST usando un enorme globo lleno de helio. Los pinceles ascendieron a un ritmo de 5 metros por segundo durante 116 minutos y viajaron a una increíble altitud de 36.338 metros, con 19.000 metros siendo el punto oficial que marca el límite del espacio cercano. Real Techniques se complace en informar que, de hecho, había rastros de adictos a la belleza en el espacio[2]

Sent Into Space confirmó que los pinceles con temas galácticos son "los primeros pinceles de maquillaje que se envían al espacio", volando hasta cuatro veces la altura del Everest; más del 99 por ciento de la atmósfera de la Tierra en masa; y siendo expuesto a temperaturas de -57c en altitud máxima, antes de aterrizar cerca de Thorne, South Yorkshire, Reino Unido y ser recuperado por el equipo de Sent Into Space [3].

Inspirada en una paleta de colores lunar de tonos plateados helados y ombre violeta, la nueva colección Brush Crush(TM) Volume 2 ofrece las siguientes herramientas de belleza que participaron en el viaje pionero[4]:

- 300 Powder Brush (PVP GBP12,99) La forma arqueada de este pincel en polvo hace que la aplicación del polvo sea perfecta - 301 Foundation Brush (PVP GBP12,99) El pincel pulidor redondeado es ideal tanto para crema como para base líquida - 302 Blush Brush (PVP GBP12,99) La punta cónica del pincel de rubor permite la aplicación concentrada de rubor - 304 Fan Brush (PVP GBP12,99) Las fibras delicadamente cortadas permiten la aplicación de polvo difuso - 305 Shadow Brush (PVP GBP9,99) El pincel de sombra suavemente cónico garantiza una combinación perfecta - 306 Kabuki Brush (PVP GBP16,99) La gran cabeza redondeada extiende fácilmente bronceadores y resaltadores en la cara, cuello y escote - Cosmic Sponge Duo (PVP GBP9,99) El diseño multifacético funciona en múltiples áreas de la cara

Tiffany Kurtz-Sewall, Director Global de Marketing en Paris Presents Incorporated, comentó: "Parecía apropiado marcar nuestro último lanzamiento fuera de este mundo con un ascenso fuera de la atmósfera. Nuestra segunda entrega de la colección de edición limitada Brush Crush(TM) no solo tiene una calidad de aplicación de prestigio a diferencia de cualquier otra herramienta de belleza en la Tierra, o el resto del cosmos, sino que también le da un aspecto galáctico."

La marca de accesorios cosméticos de más rápido crecimiento en los EE.UU. [5] también colaboró con algunos de los mayores influencers de belleza a nivel mundial en la actualidad para respaldar aún más el lanzamiento. La presentación oficial de Instagram vio a Real Techniques asociándose con varias personas influyentes de EE.UU. y Reino Unido que lo llevaron a sus historias de Instagram a las 16:00 BST del 10 de agosto de 2018 para revelar el alcance después de romper las piñatas abiertas con forma de planeta. La presentación de la nueva colección también se estrenó en el canal de Instagram de Real Techniques a sus más de 2 millones de seguidores.

Real Techniques(R) se dedica a seguir proporcionando innovadores avances en belleza con herramientas de rendimiento de prestigio comprobadas que ofrecen una aplicación superior.

Referencias:

1) Rango principal de suscriptores para las marcas que principalmente llevan pinceles de maquillaje, según datos de Pixibality Radar, marzo de 2017 2) Para obtener más información sobre el impacto ambiental de la misión, consulte la sección "Acerca de Sent Into Space" a continuación 3) Para obtener más información sobre el impacto ambiental de la misión, consulte la sección "Acerca de Sent Into Space " a continuación 4) No incluye Brush Crush[TM] Volume 2 Cosmic Sponge Duo edición limitada de Real Techniques 5) Nelsen U.S., XAOC, accesorios cosméticos, últimas ventas de 52wk dólares que finalizan el 30 de junio de 2018, entre las 5 marcas principales

Acerca de Real Techniques(R)

Revela su experto interno con pinceles de alta tecnología y tutoriales online. Creado con maquilladores profesionales y los gurús de belleza de YouTube más valorados, Sam y Nic Chapman. Real Techniques es una marca de Paris Presents Incorporated, una compañía que se especializa en la creación y distribución de productos de belleza y accesorios de cuidado personal para elevar la experiencia de belleza para todos los usuarios.

(c) 2018 Paris Presents Incorporated. Todos los derechos reservados.

Acerca de Sent Into Space

Los expertos globales en el Espacio Cercano, aplicando investigación e innovación de vanguardia para crear experiencias inspiradoras.

Impacto medioambiental: El proceso es completamente respetuoso con el medio ambiente. Los globos utilizados son completamente biodegradables. El látex es el producto de la savia del árbol de caucho y se descompone cuando se expone a los elementos de la naturaleza. La oxidación es el primer paso en la descomposición del globo y comienza al cabo de aproximadamente una hora de ser inflado. Los globos también se degradan con la luz ultravioleta (que hay mucha en el espacio cercano) y el tiempo de descomposición es similar al de una hoja de roble (6 meses). La gran mayoría del globo se recupera en la mayoría de los vuelos. Es muy importante que Sent Into Space recupere la carga útil para obtener los resultados, con lo que la mayoría del globo permanece adherido y todo se recupera. Sent Into Space no se lanza al mar y lo evita con vehemencia. Si llegan a aterrizar en el mar, se recupera la configuración, sin embargo, esto es muy raro. No se utilizan productos químicos, colorantes o conservantes nocivos en los consumibles que la empresa utiliza.

