REALTY ONE GROUP NOMBRADA LA MEJOR FRANQUICIA A PRUEBA DE RECESIÓN POR FRANCHISE BUSINESS REVIEW

LAS VEGAS, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, fue nombrada como una Top 100 Recession-Proof Franchise en 2022 por Franchise Business Review, demostrando una vez más que la compañía es UNA de las más atractivas en franquicia desde una perspectiva financiera, de marca y de estilo de vida.

El año pasado, el franquiciador global con sede en Las Vegas completó 118.000 transacciones inmobiliarias y pagó más de 1.100 millones de dólares en comisiones sobre viviendas vendidas por valor de 47.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 46% interanual. La empresa ha demostrado la viabilidad de su modelo de negocio, el coaching empresarial y el apoyo al negocio, al tiempo que ha demostrado que su COOLTURE prospera en cualquier mercado.

"Creamos esta empresa para abrir las puertas a los empresarios y profesionales inmobiliarios que quieren hacer algo más que tener éxito", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Realty ONE Group es para los audaces y ambiciosos que quieren hacer las cosas a lo GRANDE, tener una vida mejor y construir un legado para sus futuras generaciones sin importar lo que nos depare el mercado".

Esto llega después de otro célebre ranking en el que Realty ONE Group se hizo con el puesto número 1 de los franquiciadores inmobiliarios en el altamente competitivo ranking de 2022 de Entrepreneur Franchise 500 ® list.

Más de 32.000 franquiciados que representan a más de 300 marcas de franquicia participaron en la encuesta de satisfacción de franquiciados de Franchise Business Review durante 18 meses.

UNBrokerage, como se conoce en el sector, cuenta ahora con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Singapur, Italia y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg