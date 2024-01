Recientemente se lanzó la serie de televisión "Cuentos de la medicina tradicional china"

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 30 de enero de 2024/PRNewswire/ -- China Media Group, National Administration of Traditional Chinese Medicine y China Academy of Chinese Medical Sciences, lanzaron conjuntamente un programa cultural a gran escala "Cuentos de la medicina tradicional china", producido por CCTV Pioneer Media & Entertainment Co., Ltd. Con el objetivo de promover activamente la cultura de la medicina tradicional china y resaltar la importante contribución que la medicina tradicional china ha hecho al avance de la civilización mundial. El programa debutó en CCTV-1 a las 20:00 del 23 de diciembre de 2023. Se volverá a emitir en CCTV-4 a las 17:30 del 25 de diciembre de 2023. Además, la aplicación CCTV y CCTV.com en línea se sincronizarán con el programa.

Hay 11 episodios en total, de 90 minutos cada uno. La estructura y el diseño del programa se basan en el valor científico y las características culturales que la medicina tradicional china ha aportado a la humanidad y explora una historia que abarca miles de años. Esto está de acuerdo con el desarrollo histórico de la medicina tradicional china, que reúne a casi un centenar de maestros, expertos y eruditos culturales autorizados en medicina tradicional china. El pulso de la medicina china ofrece una presentación panorámica de la cristalización de la sabiduría de la excelente cultura tradicional china contenida en la medicina tradicional china, permitiendo al mundo comprender la larga historia de la civilización china. También decodifica profundamente la civilización china y expresa la connotación de la medicina tradicional china de una manera científica, moderna y orientada a la vida. Además de mejorar la alfabetización y la concientización sobre la salud del público en general, proporciona acceso a una comprensión profunda y completa de la historia y la cultura chinas.

Este año se cumple el 60º aniversario del envío del primer equipo médico de China al extranjero, a Argelia, en 1963. Con la introducción del programa, la gente ahora puede observar cómo ha evolucionado la medicina tradicional china en los últimos 60 años en relación con la atención médica de la ayuda exterior. La sabiduría y el encanto de la medicina tradicional china han sido llevados al extranjero por generaciones de practicantes, quienes también han ayudado generosamente a la población local y han escrito muchos himnos sinceros. Estos esfuerzos contribuirán a una mejor comprensión y aceptación de la cultura de la medicina china por parte de la comunidad internacional, así como a su creciente influencia.

