SBC Events: 'DOOM Guy' John Romero dará el discurso de apertura en la Cumbre CasinoBeats

LONDRES, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El galardonado programador, diseñador de juegos y diseñador de niveles detrás de clásicos icónicos como 'Doom' y 'Wolfenstein 3D', John Romero, encabezará la próxima Cumbre CasionBeats.

En su discurso de apertura titulado "Uniendo mundos: nostalgia, innovación y futuro: un viaje con John Romero", Romero ofrecerá ideas extraídas de su amplia experiencia en videojuegos, diseñadas para inspirar y promover la mentalidad del sector de los casinos en línea. El discurso de apertura formará parte de la conferencia "Producto" y dará inicio al primer día de la cumbre el miércoles 22 de mayo en el Hotel InterContinental de Malta.

Romero comentó: "La belleza del diseño de juegos es que sus principios básicos van más allá de los videojuegos: puedes usarlos en cualquier industria donde crear una experiencia positiva para las personas sea clave.

"Estoy muy emocionado de presentarme ante una audiencia de expertos en casinos y compartir mi propio viaje en la creación de algunos de los títulos de videojuegos más exitosos que existen. Mi discurso de apertura trata sobre inspirar a los desarrolladores de casinos a superar los límites, ser creativos y construir el tipo de experiencias inmersivas que realmente atrapan a los jugadores de maneras nuevas y emocionantes".

Aclamado como el "padre de los juegos de disparos en primera persona", Romero cuenta con una ilustre carrera que abarca más de 40 años en la industria de los videojuegos. Considerado uno de los primeros desarrolladores de juegos independientes, su trabajo inicial comenzó en 1979, perfeccionando sus habilidades en mainframes antes de pasar a Apple II en 1981.

Después de programar juegos independientes durante ocho años, Romero consiguió su primer trabajo oficial en la industria en Origin Systems en 1987, antes de cofundar las empresas Inside Out Software (1988) e Ideas From The Deep (1989). En marzo de 1989, Romero se mudó a Softdisk y luego establecería la primera división de PC Games de la compañía.

En febrero de 1991, Romero cofundó la empresa de juegos id Software con sus compañeros de Softdisk John D. Carmack, Adrian Carmack y Tom Hall. Su paso por id Software marcó el período más brillante de su carrera, donde desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de títulos históricos como Doom, Doom II: Hell On Earth, Wolfenstein 3D, Commander Keen y Quake. Durante este período, Romero fue productor ejecutivo y diseñador de juegos en Heretic y Hexen y diseñó personalmente niveles para Doom, Quake, Commander Keen y Wolfenstein 3D.

Más recientemente, Romero y su esposa Brenda Romero fundaron Romero Games en agosto de 2015, lanzando los juegos Gunman Taco Truck en 2017, SIGIL en 2019 y Empire of Sin en 2020. En marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Romero creó un nuevo nivel de Doom II, y todas las ganancias se destinarán a la Cruz Roja Ucraniana. En julio de 2022, Romero publicó sus primeras memorias, 'DOOM Guy'.

Rasmus Sojmark, consejero delegado de fundador de SBC dijo: "Estamos encantados de darle la bienvenida a John Romero a CasinoBeats Summit. Una verdadera leyenda. Tan pronto como su nombre apareció en mi escritorio, fue un sí inmediato. Pionero detrás de numerosos videojuegos que definen honestamente el género, es de hecho el ponente principal perfecto para hablar sobre mecánicas de juego innovadoras, creatividad y cómo lograr un éxito, ya sea que estemos hablando de videojuegos o casino.

"Esta es una oportunidad increíble para que los diseñadores de juegos, los desarrolladores y la industria en general puedan echar un vistazo al funcionamiento interno de una industria que en múltiples ocasiones ha inspirado ideas detrás de los juegos de tragaperras y otros productos de casino".

Durante la ponencia, Romero recordará su extensa trayectoria en la industria del videojuego. Repasará sus títulos más exitosos y proporcionará a los delegados conocimientos que trascienden las barreras de la industria, inspirándolos y ayudándolos a innovar en el panorama de los juegos de casino.

