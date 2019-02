Publicado 14/02/2019 13:21:24 CET

- Self Care Catalysts y OncologyInformationService anuncian una asociación para generar visiones centradas en los pacientes dentro de los tratamientos del cáncer en Europa

Self Care Catalysts (SCC) y OncologyInformationService (O.I.s)) anunciaron una asociación para llevar a cabo el desarrollo conjunto de un set de datos del mundo real centrado en los pacientes que impulse el avance de la investigación del cáncer. La asociación generará una nueva visión gracias a la combinación de los datos clínicos del mundo real (RWD) con los datos de la experiencia de los pacientes para establecer una evidencia del mundo real (RWE) en Europa.

La asociación creará una visión integral de los tratamientos contra el cáncer por medio de la combinación de las plataformas Health Storylines (SCC) y TherapyMonitor (O.I.s) ) para las dos compañías. La asociación comenzará con TherapyMonitor Multiple Myeloma, donde O.I.s) ha establecido una base RWD con más de 5.000 cursos de tratamiento longitudinal procedentes de más de 200 instituciones desde el año 2016. TherapyMonitor se basa en la metodología aprobada aceptada por medio de las autoridades europeas HTA. La nueva plataforma conectará esta fuente única RWD con la experiencia indicada de los pacientes de la enfermedad y del tratamiento en la vida diaria por medio de la aplicación Health Storylines de SCC. La asociación se expandirá entonces en otras formas de cáncer.

Según Lenka Kellerman, consejero delegado y fundador de O.I.s): "El compromiso con los pacientes debe ser la piedra angular del cuidado de calidad. El asesor de Self Care Catalysts y oncólogo, Ethan Basch, MD, ha demostrado que un sencillo acto de tener a un paciente auto-informado acerca de su tratamiento mejora los resultados. Estas mismas aplicaciones de auto-información, desarrolladas por medio de los pacientes comprometidos SCC en su tratamiento, son además excelentes herramientas de investigación para ver lo que realmente funciona para los pacientes, creando RWE. Como destacado proveedor de RWD clínica en Europa, estamos emocionados de trabajar con expertos de Estados Unidos y Canadá que son líderes dentro de la investigación del auto tratamiento".

"Además, Self Care Catalysts es un gran socio para la compañía con sede en Europa, ya que su herramienta será totalmente compatible con GDPR y permitirá a los pacientes decidir quién dispone de acceso a sus datos al tiempo que mantiene los datos e forma anónima", añadió Kellerman.

Grace Soyao, consejera delegada y fundadora de Self Care Catalysts, destacó: "OIS y SCC se dedican a conseguir que el auto tratamiento sea más intuitivo y sencillo para los pacientes al tiempo que sea más accesible para la investigación de la oncología. OIS ha demostrado un beneficio enorme para los pacientes con mieloma múltiple en Europa, reuniendo a los pacientes, médicos e investigadores dentro de un ecosistema diseñado para mejorar los resultados y las experiencias. Estamos muy orgullosos de disponer del producto Health Storylines seleccionado por OIS para ayudar a ampliar la visión de la experiencia del paciente en la investigación clínica en Europa. Se trata de una prueba del duro trabajo de nuestro equipo, además de ser un gran honor".

"Hemos llevado a cabo una revisión completa de cara a identificar las mejores herramientas de su clase que evalúan la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Nuestra revisión ha demostrado que Self Care Catalyst Inc. es la elección clara como solución más completa y adaptable para recolectar la experiencia del paciente durante el cuidado del cáncer. Su equipo ha conseguido resultados excepcionales, disponen de 60.000 usuarios y cerca del 90% siguen estando dedicados a los meses de plataforma SCC dentro de los estudios. Su cultura se basa en hacer lo que sea mejor para los pacientes. O.I.s) y Self Care Catalysts están emergiendo de forma rápida como las marcas de más confianza dentro de la investigación del cáncer centrada en los pacientes".

Acerca de OncologyInformationService (O.I.s)):

O.I.s. se fundó en 1993 con la idea de profundizar dentro de los datos complejos del mundo real en el campo de la oncología y hematología, para analizar los algoritmos de tratamiento y su adherencia a las directrices clínicas. Su principal objetivo es conseguir una visión integral acerca del tratamiento del cáncer. Es por ello que pensamos que la experiencia indicada al paciente debe servir como un hilo común de conocimiento entre las organizaciones de pacientes, oncólogos y hematólogos, centros de investigación y compañías farmacéuticas. Más información disponible por medio de la página web https://www.oncologyinformationservice.com

Acerca de Self Care Catalysts:

Self Care Catalysts es una compañía de analítica, inteligencia y soluciones para pacientes que proporciona valor desde las pruebas del mundo real centradas en los pacientes y que han sido diseñadas para informar acerca de la gestión del cuidado, decisiones del tratamiento, gestión del ciclo de vida del producto e intervenciones de cambio de conducta. Si desea más información consulte la página web https://www.selfcarecatalysts.com.

