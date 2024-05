Las soluciones de refrigeración de Supermicro apuntan a la convergencia de IA y HPC (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las soluciones de refrigeración líquida a escala de bastidor de Supermicro con los últimos aceleradores del sector apuntan a la convergencia de IA y HPC

- Las soluciones completas de refrigeración líquida para centros de datos permiten construir fábricas de IA a velocidades sin precedentes utilizando los últimos servidores GPU densos equipados con las CPU y GPU de mayor rendimiento

SAN JOSÉ, California y HAMBURGO, Alemania, 13 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- International Supercomputing Conference (ISC) -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, está abordando los requisitos más exigentes de los clientes que desean ampliar sus capacidades de IA y HPC al tiempo que reducen los requisitos de energía del centro de datos. Supermicro ofrece soluciones completas de refrigeración líquida, incluyendo placas frías, CDUs, CDMs y torres de refrigeración completas. Una reducción significativa en el PUE de un centro de datos se realiza rápidamente con servidores e infraestructura de refrigeración líquida para centros de datos, y esto puede reducir el consumo total de energía en el centro de datos hasta en un 40%.

"Supermicro continúa trabajando con nuestros clientes de IA y HPC para llevar la última tecnología, incluyendo soluciones de refrigeración líquida total, a sus centros de datos", explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestras soluciones completas de refrigeración líquida pueden manejar hasta 100 kW por rack, lo que reduce el TCO en los centros de datos y permite una computación de IA y HPC más densa. Nuestra arquitectura de bloques de construcción nos permite llevar al mercado las últimas GPU y aceleradores, y con nuestros proveedores de confianza, seguimos aportando al mercado nuevas soluciones a escala de rack que se envían a los clientes con un tiempo de entrega reducido".

Los servidores de alto rendimiento optimizados para aplicaciones de Supermicro están diseñados para alojar las CPU y GPU más potentes para simulación, análisis de datos y aprendizaje automático. El servidor Supermicro 4U 8-GPU con refrigeración líquida es único en su clase, ya que ofrece petaflops de potencia de computación de IA en un factor de forma denso con las GPU NVIDIA H100/H200 HGX. Supermicro comercializará próximamente el Supermicro X14 SuperBlade con refrigeración líquida en configuraciones 8U y 6U, el X14 Hyper para montaje en bastidor y el Supermicro X14 BigTwin. Varias plataformas de servidor optimizadas para HPC serán compatibles con Intel Xeon 6900 con núcleos P en un factor de forma compacto y multinodo.

Obtenga más información sobre cómo los servicios de integración a escala de bastidor de Supermicro le permiten reducir costes y optimizar su centro de datos: https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Además, Supermicro continúa su liderazgo en el envío de la cartera más amplia de productos MGX refrigerados por líquido del sector... Supermicro también confirma su apoyo a la entrega de los últimos aceleradores de Intel con su nuevo acelerador Intel Gaudi 3 y los aceleradores MI300X de AMD. Con hasta 120 nodos por rack con Supermicro SuperBlade , las aplicaciones HPC a gran escala pueden ejecutarse en sólo unos pocos racks. Supermicro mostrará una amplia gama de servidores en la Conferencia Internacional de Supercomputación, incluidos los sistemas Supermicro X14 que incorporan los procesadores Intel Xeon 6.

Supermicro también exhibirá y demostrará una amplia gama de soluciones diseñadas específicamente para entornos HPC e IA en ISC 2024. Los nuevos servidores 4U 8-GPU de refrigeración líquida con GPU NVIDIA HGX H100 y H200 destacan en la línea de Supermicro. Estos servidores y otros serán compatibles con las GPU NVIDIA B200 HGX cuando estén disponibles. Los nuevos sistemas con GPU de gama alta aceleran el entrenamiento de IA y la simulación HPC acercando más datos a la GPU que las generaciones anteriores mediante el uso de memoria HBM3 de alta velocidad. Con la increíble densidad de los servidores 4U de refrigeración líquida, un solo rack proporciona (8 servidores x 8 GPUs x 1979 Tflops FP16 (con sparsity) = 126+ petaflops. El Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC puede utilizar procesadores duales Intel Xeon de 4ª o 5ª generación, y el AS -4125GS-TNHR2-LCC está disponible con CPU duales AMD EPYC™ de 4ª generación.

El nuevo servidor AS -8125GS-TNMR2 ofrece a los usuarios acceso a 8 aceleradores AMD Instinct™ MI300X. Este sistema también incluye procesadores duales AMD EPYC™ serie 9004 con hasta 128 núcleos/256 hilos y hasta 6 TB de memoria. Cada acelerador AMD Instinct MI300X contiene 192GB de memoria HBM3 por GPU, todo ello conectado con una AMD Universal Base Board (UBB 2.0). Además, los nuevos servidores AS -2145GH-TNMR-LCC y AS -4145GH-TNMR APU están orientados a acelerar cargas de trabajo HPC con la APU MI300A. Cada APU combina CPU, GPU y memoria HBM3 de AMD de alto rendimiento para 912 unidades de cálculo de GPU AMD CDNA™ 3, 96 núcleos "Zen 4" y 512 GB de memoria HBM3 unificada en un único sistema.

En ISC 2024, se mostrará un servidor Supermicro 8U con el acelerador Intel Gaudi 3 AI. Este nuevo sistema está diseñado para la formación e inferencia de IA y puede conectarse directamente en red con un tejido Ethernet tradicional. Cada acelerador Intel Gaudi 3 integra 24 puertos Ethernet de 200 gigabits (Gb), lo que proporciona una red flexible y de estándar abierto. Además, se incluyen 128 GB de memoria de alta velocidad HBM2e. El acelerador Intel Gaudi 3 está diseñado para ampliarse y reducirse eficientemente desde un único nodo hasta miles para satisfacer los requisitos expansivos de los modelos GenAI. También se mostrarán los sistemas de almacenamiento Petascale de Supermicro, que son fundamentales para las cargas de trabajo HPC e IA a gran escala.

Se realizará una demostración de Supermicro SuperCloud Composer para el software de gestión del centro de datos, que mostrará cómo, desde una única consola, se puede supervisar y gestionar todo un centro de datos, incluido el estado de todos los servidores refrigerados por líquido.

Más información sobre la presencia de Supermicro en ISC 2024 disponible en la página web sita en: https://app.swapcard.com/event/isc-high-performance-2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE1NjYyODE= ?

