Starlab Space anuncia su equipo directivo (1)

Tim Kopra es nombrado consejero delegado, mientras que Mohit Sharma será el responsable financiero

HOUSTON, 12 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la empresa conjunta transatlántica entre Voyager Space y Airbus, ha anunciado hoy su equipo directivo, formado por un grupo de profesionales de gran talento preparados para impulsar la empresa hacia el futuro.

Tim Kopra, astronauta retirado de la NASA y ejecutivo de Voyager, ha sido nombrado nuevo consejero delegado de Starlab. Kopra, un líder experimentado, aprovechará sus amplios conocimientos en exploración espacial y su experiencia en la supervisión del programa Starlab en Nanoracks (parte del Segmento de Exploración de Voyager) para dirigir la empresa conjunta en su camino hacia el desarrollo. Kopra también formará parte del Consejo de Administración de Starlab.

"Me siento honrado de dirigir Starlab en nuestra misión de transformar la exploración espacial", destacó Kopra. "La colaboración entre Voyager Space y Airbus refleja un nivel de experiencia sin igual, encarnado por este equipo de liderazgo de primera categoría. Starlab Space no sólo está posicionada para cumplir y superar los actuales estándares de exploración espacial, sino también para revolucionar el sector espacial comercial en su conjunto".

Mohit Sharma, actual director financiero de Fusiones y Adquisiciones de Airbus Defence and Space, se incorpora a Starlab como director financiero. Tras 15 años en Airbus, Sharma supervisará todos los aspectos financieros y de captación de fondos de Starlab, ampliando y desarrollando la estrategia financiera de la empresa conjunta para fomentar el crecimiento continuo de la compañía.

"Estamos entrando en un momento crucial de la industria aeroespacial y me siento privilegiado de formar parte del equipo directivo de Starlab", indicó Sharma. "Mientras navegamos por el panorama financiero de esta innovadora empresa internacional, nos centraremos en garantizar la solidez fiscal y la asignación estratégica de recursos. Me siento honrado de contribuir al éxito de esta ambiciosa empresa, creando valor para nuestros accionistas y estableciendo una base sólida para el brillante futuro de la exploración espacial".

Marshall Smith, director técnico de Voyager Space, Jim Bridenstine, ex Administrador de la NASA, Debra Facktor, vicepresidenta senior y directora de Sistemas Espaciales de Airbus U.S. Space and Defense, y Mohamed Denden, director financiero, también se unen a Starlab como miembros del consejo. Además, el doctor Marc Steckling, vicepresidente senior y director de observación de la Tierra, Ciencia y Exploración de Airbus Defence and Space, será un invitado permanente en el consejo de Starlab.

Consejo de administración de Starlab Space LLC

Tim Kopra, consejero delegado

Tim Kopra ha sido militar de carrera, astronauta y ahora alto dirigente empresarial. Anteriormente fue presidente de OneWeb Technologies, empresa estadounidense de comunicaciones globales seguras por satélite. Además, Kopra fue vicepresidente de Robótica y Operaciones Espaciales en MDA, una empresa espacial canadiense. También fue socio y cofundador de Blue Bear Capital, una empresa de capital de riesgo especializada en tecnología energética.

Kopra desempeñó diversas funciones operativas y de liderazgo en la NASA como ingeniero, astronauta y comandante de la Estación Espacial Internacional. En la NASA realizó dos vuelos espaciales, tres caminatas espaciales y pasó 244 días en el espacio.

Como piloto del ejército, Kopra participó en la Operación Tormenta del Desierto y posteriormente dirigió una Compañía de Helicópteros de Ataque AH-64. Tras estas misiones, fue director de pruebas de Desarrollo del Programa de Helicópteros Comanche del Ejército hasta su asignación a la NASA en 1998 y su selección como astronauta en 2000.

Kopra sigue activo en asuntos militares como asesor civil del secretario del ejército. También participa en el ecosistema empresarial de Texas como asesor de Greentown Labs Houston.

Mohit Sharma, responsable financiero

Mohit Sharma ha trabajado más de 15 años en Airbus, el último como director financiero de Fusiones y Adquisiciones de Airbus Defence and Space. Con experiencia en finanzas, fusiones y adquisiciones, captación de fondos (capital, deuda, etc.), Sharma impulsó la cooperación internacional y las asociaciones para Airbus, desarrollando negocios nuevos e innovadores y posicionándolos para un rápido crecimiento, incluyendo, sobre todo, la empresa de constelación de satélites NewSpace OneWeb. Ingeniero informático formado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cochin, con un MBA de doble titulación (ESCP Business School y Asian Institute of Technology), ha trabajado en Asia, Estados Unidos y Europa, y comenzó su carrera profesional en las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional antes de incorporarse a Airbus.

Thomas Ayres, consejero general

Tom fue el vigésimo consejero general del Departamento del Ejército del Aire. En ese puesto, al tiempo que dirigía a 2.600 abogados, dirigió también un equipo interdisciplinar para redactar, defender y aplicar la legislación por la que se creaba la Fuerza Espacial. Tras el nacimiento de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, se convirtió simultáneamente en el primer consejero general de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

Recientemente, Tom fue director jurídico y consejero general de Voyager Space. Antes de Voyager Space y de su servicio civil en las Fuerzas Aéreas y Espaciales de Estados Unidos, Tom se retiró como general de división del Ejército. Sirvió en múltiples misiones de combate asesorando a comandantes de fuerzas conjuntas y de coalición en Irak y Afganistán, y fue condecorado con la Estrella de Bronce con dos hojas de roble. Graduado en West Point y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, también tiene amplia experiencia en litigios y en consejos de administración.

Paul Schauer, jefe de compras

En Starlab, Paul es responsable de compras, contratación y gestión de proveedores. En Voyager Space, Paul sigue siendo vicepresidente ejecutivo de Operaciones Integradas, donde es responsable de alinear sistemas, procesos y personas con los objetivos estratégicos de la empresa. Antes de trabajar en Voyager, pasó 25 años prestando apoyo al Departamento de Defensa y a la Comunidad de Inteligencia en puestos en la administración pública y en la industria. Schauer construyó y ejecutó estrategias de adquisición gubernamentales para sistemas que van desde los concursos FAR 12 Part para aviones comerciales hasta las compras de satélites a precio fijo. Posteriormente, Paul prestó sus servicios a muchas de las agencias como proveedor en el sector industrial, donde ayudó a ampliar una pequeña empresa a través de múltiples adquisiciones que culminaron como vicepresidente de Sistemas Tácticos en CACI. Paul es también cocreador y copresentador del podcast Contracting Officer Podcast, en el que durante más de 10 años (y más de 1,5 millones de escuchas) ha utilizado su experiencia para ayudar a los profesionales de la administración y la industria a entender un poco mejor cómo piensa la otra parte.

En las próximas semanas y meses se nombrarán otros miembros del equipo directivo de Starlab Space LLC. El equipo también incluirá al director general de la entidad europea de Starlab, una vez que se haya fundado esta empresa.

Consejo de dirección de Starlab

Tim Kopra, consejero delegado de Starlab Space LLC

Jim Bridenstine, antiguo administrador de la NASA

Jim Bridenstine, antiguo piloto de la Armada y congresista estadounidense, fue el decimotercer administrador de la NASA, nombrado por el presidente Donald Trump. Al frente de una plantilla de 70.000 personas y gestionando un presupuesto anual de 23.000 millones de dólares, impulsó el programa Artemis de la NASA, centrado en la exploración de la Luna y las misiones a Marte. Bridenstine priorizó las asociaciones comerciales, permitiendo el regreso de Estados Unidos a los vuelos espaciales tripulados en 2020 y estableciendo el Programa de Servicios Comerciales de Carga Lunar. Su variada carrera también incluye un papel en la creación de la Fuerza Espacial mientras servía en el Congreso y un notable servicio militar con misiones de combate en Irak y Afganistán como piloto de la Armada.

Marshall Smith, responsable de tecnología de Voyager Space

Marshall Smith cuenta con décadas de experiencia en el diseño y la construcción de complejos sistemas espaciales con capacidad humana para la NASA. En Voyager, Smith supervisa el desarrollo de Starlab, la estación espacial comercial de la empresa, y otras infraestructuras espaciales e iniciativas de exploración.

Anteriormente en Nanoracks, parte del Segmento de Exploración de Voyager, Smith dirigió la división de sistemas espaciales, que incluía el desarrollo de estaciones espaciales comerciales, plataformas de puestos avanzados autónomos y sistemas de apoyo, incluidas esclusas. Marshall llega a Voyager tras 37 años en la NASA, los últimos como Administrador Adjunto de Ingeniería de Sistemas, director de Exploración Humana y director de Ingeniería de Sistemas de Programas Cruzados.

Smith dirigió grandes equipos integrados para desarrollar e implantar algunos de los programas más críticos de la NASA, incluida la ingeniería de sistemas para SLS, Orion y Exploration Ground Systems. Dirigió la formulación de los planes Artemis y de la Luna a Marte, incluido el Gateway de la NASA, el Sistema de Aterrizaje Humano y otros futuros sistemas necesarios para las misiones al espacio profundo. Ha recibido los premios NASA Systems Engineering Excellence of the Year Award, NASA Outstanding Leadership Medal y NASA Exceptional Service Medal.

Debra Facktor, directora de sistemas espaciales de Estados Unidos para Airbus U.S. Space and Defense, Inc.

Debra Facktor dirige la línea de negocio de Airbus U.S. Space Systems, centrada en pequeños satélites producidos para clientes comerciales y gubernamentales en la planta de fabricación de la compañía en Merritt Island, Florida, y en actividades de exploración espacial en Estados Unidos. Facktor también formó parte del consejo de la empresa conjunta Airbus OneWeb Satellites antes de su reciente adquisición por Airbus U.S.

Antes de incorporarse a Airbus U.S., Facktor fue vicepresidenta y directora general de Operaciones Estratégicas de Ball Aerospace, donde dirigió las operaciones de la empresa en Washington DC, el desarrollo estratégico y el marketing y las comunicaciones.

Facktor es licenciada y máster en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Michigan y ex alumna del programa de verano de la Universidad Espacial Internacional de Estrasburgo (Francia).

Mohamed Denden, responsable de finanzas de Airbus U.S. Space & Defense

Mohamed Denden es director financiero de Airbus U.S. Space & Defense, Inc. Denden lleva 15 años en Airbus, trabajando en Estados Unidos y Francia, y posee una amplia experiencia en la industria aeroespacial y de defensa, incluyendo funciones de liderazgo en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, relaciones con inversores y cadena de suministro.

Antes de incorporarse a Airbus, Denden trabajó en Lockheed Martin, DRS Technologies y Deloitte. Es CPA y MBA por la Universidad de Florida Central, y habla varios idiomas con fluidez.

Doctor Marc Steckling, vicepresidente senior y director de observación de la Tierra, Ciencia y Exploración de Airbus Defence and Space

El Dr. Marc Steckling es el director de Observación de la Tierra, Ciencia y Exploración de Airbus Defence and Space y dirige Airbus Space Systems en Alemania. Anteriormente fue consejero delegado y presidente del Consejo de Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, filial de Airbus. Steckling trabajó para el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) antes de incorporarse a Airbus Defence and Space en 1999. Ocupó puestos directivos como el de jefe de productos Electrónicos de Alemania y jefe de Gestión Lean. Es licenciado en Ingeniería Aeroespacial y Doctor por la Universidad de Berlín.

Acerca de Starlab Space

Starlab Space LLC es una empresa conjunta transatlántica entre Voyager Space y Airbus que diseña, construye y explotará la estación espacial comercial Starlab. Starlab dará servicio a una base mundial de clientes formada por agencias espaciales, investigadores y empresas, garantizando una presencia humana continuada en la órbita terrestre baja y una transición fluida de la ciencia y la investigación en microgravedad de la Estación Espacial Internacional a la nueva era de la estación espacial comercial.

