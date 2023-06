Supermicro amplía las líneas de productos de AMD con nuevos servidores y nuevos procesadores (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro amplía las líneas de productos de AMD con nuevos servidores y nuevos procesadores optimizados para la infraestructura nativa de la nube y la informática técnica de alto rendimiento

La cartera en evolución de los sistemas de procesadores de la serie AMD EPYC 9004 está optimizada con hasta 128 de los nuevos núcleos "Zen 4c", y la tecnología AMD 3D V-Cache impulsa alturas sin precedentes de densidad y eficiencia energética

SAN JOSE, Calif., 13 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia que toda su línea de sistemas basados en AMD H13 ahora está disponible con soporte para procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación, basados en arquitectura "Zen 4c" y procesadores AMD EPYC de cuarta generación con tecnología AMD 3D V-Cache™.

Los servidores Supermicro con tecnología de procesadores AMD EPYC de cuarta generación para computación nativa en la nube, con una densidad de subprocesos líder y 128 núcleos por socket, brindan una densidad de rack impresionante y un rendimiento escalable con eficiencia energética para implementar cargas de trabajo nativas en la nube en una infraestructura más consolidada. Estos sistemas están destinados a que los operadores de la nube satisfagan las demandas cada vez mayores de las sesiones de los usuarios y brinden nuevos servicios habilitados para IA. Los servidores con tecnología AMD 3D V-Cache destacan en la ejecución de aplicaciones técnicas en FEA, CFD y EDA. El gran caché de nivel 3 permite que este tipo de aplicaciones se ejecuten más rápido que nunca. Se han establecido más de 50 puntos de referencia de récord mundial con procesadores AMD EPYC en los últimos años.

"Supermicro continúa ampliando los límites de nuestras líneas de productos para cumplir con los requisitos de los clientes. Diseñamos y entregamos servidores optimizados para aplicaciones que ahorran recursos con integración a escala de rack para implementaciones rápidas", dijo Charles Liang, presidente y consejero dlegado de Supermicro. "Con nuestra creciente cartera de sistemas completamente optimizada para los últimos procesadores AMD EPYC de cuarta generación, los operadores de la nube ahora pueden lograr una densidad y eficiencia extremas para numerosos usuarios y servicios nativos de la nube, incluso en centros de datos con limitaciones de espacio. Además, nuestros sistemas de alto rendimiento mejorado, multisocket y multinodo abordan una amplia gama de cargas de trabajo informáticas técnicas y reducen drásticamente el tiempo de comercialización para que las empresas de fabricación diseñen, desarrollen y validen nuevos productos aprovechando el rendimiento acelerado de las aplicaciones con uso intensivo de memoria".

Para obtener más información sobre la línea completa de servidores Supermicro basados en AMD, visite:

"Los procesadores AMD EPYC™ de 4.ª generación ofrecen la mayor densidad de núcleos de cualquier procesador x86 del mundo y ofrecerán un rendimiento y una eficiencia excepcionales para las cargas de trabajo nativas de la nube", dijo Lynn Comp, vicepresidente corporativo de marketing de tecnología y productos de servidor de AMD. "Nuestra última familia de procesadores para centros de datos permite a los clientes equilibrar el crecimiento de la carga de trabajo y la flexibilidad con los mandatos de consolidación de infraestructura crítica, lo que permite a nuestros clientes hacer más trabajo, con más eficiencia energética en un momento en que la computación nativa en la nube está transformando el centro de datos".



H13 Hyper-U – Los nuevos servidores Hyper-U 1U y 2U están diseñados para el alto rendimiento y la densidad ideal para cargas de trabajo nativas de la nube, como virtualización y HCI, con un solo procesador AMD EPYC de cuarta generación para computación nativa en la nube de hasta 128 núcleos. Además, hay disponibles configuraciones optimizadas para almacenamiento que contienen 12 bahías para unidades de 3,5" o 24 bahías para unidades de 2,5". El uso de una sola CPU con Hyper-U puede reducir los costes de licencias de software y los desafíos de refrigeración en comparación con los servidores de doble CPU, al mismo tiempo que brinda la máxima densidad de núcleo y duplica la capacidad de memoria con soporte para hasta 12 canales de DDR5 en 24 ranuras DIMM. Obtenga más información sobre estos nuevos Hyper-U servidores aquí .

H13 All-Flash EDSFF – Los nuevos sistemas de almacenamiento All-Flash NVMe con tecnología de procesadores AMD EPYC 9004 Series, basados en la arquitectura "Zen 4c", están diseñados con las últimas tecnologías EDSFF que permiten una capacidad y un rendimiento sin precedentes en un chasis compacto de 1U. Aprovechando 128 carriles PCIe 5.0, el servidor más nuevo admite 16 unidades EDSFF E3.S (7,5 mm), u 8 unidades E3.S (x4) y 4 dispositivos CXL en factor de forma E3.S 2T, lo que permite la expansión de memoria para casos de uso como aplicaciones de bases de datos en memoria.

Además, las siguientes familias mejoradas de sistemas H13 brindan una compatibilidad de ruta de actualización perfecta con los procesadores AMD EPYC más nuevos.

Sistemas H13 GPU-optimizados – Los servidores abiertos, modulares y basados en estándares brindan un rendimiento y una capacidad de mantenimiento superiores con un diseño intercambiable en caliente y sin herramientas con tecnología de dos procesadores AMD EPYC serie 9004. Las opciones de GPU incluyen la última tecnología PCIe, OAM y NVIDIA SXM. Estos sistemas de GPU son ideales para cargas de trabajo con el rendimiento de entrenamiento de IA más exigente, HPC y Big Data Analytics.

H13 Hyper – la serie H13 Hyper de dos sockets de 1U y 2U brinda un rendimiento de próxima generación a la gama de servidores de montaje en rack de Supermicro, creados para asumir las cargas de trabajo más exigentes junto con las abundantes opciones de almacenamiento y E/S que brindan un ajuste personalizado para una amplia gama de necesidades de aplicación, además de proporcionar una excelente capacidad de gestión con su diseño 100% sin herramientas.

H13 CloudDC – El H13 CloudDC de un solo socket aprovecha la densidad del núcleo del procesador AMD EPYC y proporciona la máxima flexibilidad en E/S y almacenamiento con 2 o 4 ranuras PCIe 5.0 para GPU y ranuras duales AIOM (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para un máximo rendimiento de datos. Los sistemas CloudDC 1U y 2U H13 están diseñados para una capacidad de mantenimiento conveniente con soportes sin herramientas, bandejas de unidades intercambiables en caliente y fuentes de alimentación redundantes que garantizan una implementación rápida y un mantenimiento más eficiente en centros de datos de cualquier tamaño.

H13 GrandTwin™ – El exclusivo sistema 2U de 4 nodos de Supermicro está diseñado específicamente para el rendimiento de un solo procesador. El H13 GrandTwin con procesadores AMD EPYC 9004 Series optimiza el equilibrio entre el rendimiento informático, la memoria y la eficiencia energética para ofrecer la máxima densidad en el factor de forma compacto de 2U con cuatro nodos en un sistema. Además, H13 GrandTwin cuenta con nodos intercambiables en caliente frontales (pasillo frío), que se pueden configurar con E/S frontales o traseras para facilitar el mantenimiento. Como resultado, el H13 GrandTwin es ideal para cargas de trabajo como CDN, computación perimetral de acceso múltiple, juegos en la nube y clústeres de caché de alta disponibilidad.

