- Supermicro añade 3 nuevas instalaciones de fabricación en Silicon Valley y a nivel mundial para respaldar el crecimiento de la inteligencia artificial y las soluciones empresariales enfriadas por líquido a escala de rack

- La huella de fabricación ampliada tiene como objetivo llevar la capacidad global de racks refrigerados por líquido a más del doble de los 1.000 superclústeres de IA que se envían por mes en la actualidad

SAN JOSÉ, California, 18 de junio de 2024/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, continúa expandiéndose en Silicon Valley con nuevos campus a medida que aumenta la demanda de centros de datos refrigerados por líquido. Las nuevas instalaciones formarán parte del nuevo ecosistema refrigerado por líquido, lo que reducirá el tiempo necesario para realizar entregas a clientes de todo el mundo. Estas nuevas instalaciones se centrarán en ofrecer soluciones completas plug-and-play de refrigeración líquida, desde sistemas hasta racks y torres de agua. A medida que las fábricas de IA son cada vez más frecuentes, los centros de datos refrigerados por líquido son fundamentales para satisfacer las crecientes demandas de los clientes de cargas de trabajo centradas en la IA. Los centros de datos refrigerados por líquido aumentan la cantidad de rendimiento informático de IA por vatio, lo que se traduce en un mayor rendimiento por centro de datos. Además, se reduce el consumo de electricidad y el impacto ambiental, y los gastos operativos pueden ser hasta un 40% menores en comparación con los centros de datos tradicionales refrigerados por aire.

"Supermicro tiene la plataforma y los clústeres de inteligencia artificial de inferencia y aprendizaje profundo generativo de mayor rendimiento que se benefician de las tecnologías de refrigeración líquida", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Muchos propietarios de centros de datos buscan soluciones de refrigeración líquida directa que ahorren electricidad. Supermicro está desarrollando soluciones básicas refrigeradas por líquido para fábricas de IA y el mercado de HPC. Anticipamos que los centros de datos refrigerados por líquido crecerán de menos del 1% históricamente a un 15% esperado y hasta un 30% de todas las instalaciones de centros de datos en los próximos dos años. Esta expansión nos posiciona para capturar la mayor parte de ese crecimiento. Los nuevos centros de datos funcionarán de manera más eficiente, reducirán su huella de carbono y podrán ser prácticamente gratuitos, en comparación con los centros de datos refrigerados por aire, con importantes ahorros operativos obtenidos gracias a un menor uso de electricidad a lo largo del tiempo".

Si desea más información acerca de las soluciones de refrigeración líquida Building Block de Supermicro, haga clic aquí

"Estamos encantados de que Supermicro se esté expandiendo en San José y lidere la iniciativa para reducir el impacto de los centros de datos", explicó Matt Mahan, alcalde de San José, CA. "Supermicro representa lo mejor de Silicon Valley como una empresa que continúa impulsando los límites de la tecnología y la sostenibilidad".

Supermicro, como proveedor de soluciones totales, suministra todos los componentes necesarios para una solución de refrigeración líquida eficiente y optimizada. Desde las placas frías optimizadas de Supermicro hasta los colectores de distribución de refrigerante (CDM), las unidades de distribución de refrigerante redundantes (CDU) e incluso la torre de enfriamiento externa, toda la solución de extremo a extremo está diseñada y probada por ingenieros de Supermicro, lo que resulta en una solución de mayor calidad, que permite a las organizaciones ser más productivas antes.

Muchos servidores Supermicro están diseñados explícitamente para GPU NVIDIA de alto rendimiento para procesamiento de IA, como los sistemas 4U-8GPU de muy alta densidad, el SYS-421GE-TNHR2-LCC basado en CPU Intel o el AS -4125GS-TNHR2-LCC basado en CPU AMD. Además, muchos servidores Supermicro, como los populares sistemas 8U-8GPU, están preparados para refrigeración líquida, así como el ARS-111GL-NHR-LCC basado en NVIDIA, que incluye el superchip Grace Hopper. Los servidores refrigerados por líquido incluyen el SuperBlade de 8U y 20 nodos, que proporciona la mayor densidad informática de CPU y GPU disponible en la actualidad. Los servidores multinodo Supermicro BigTwin de 2U-4 nodos y FatTwin de 4U-8 nodos están optimizados para refrigeración líquida y se encuentran en producción de gran volumen en la actualidad.

Supermicro continúa trabajando estrechamente con los operadores de centros de datos para adaptar la tecnología de servidor adecuada a las cargas de trabajo exigentes, que son exclusivas de cada organización y proveedor de servicios en la nube. Muchos de estos servidores optimizados para aplicaciones están diseñados para estar refrigerados por líquido, lo que reduce el coste operativo general del centro de datos.

Muchos clientes tienen experiencia limitada en el manejo de líquidos dentro de los centros de datos, lo que requiere que los proveedores realicen pruebas de instalación y aceptación junto con el mantenimiento futuro y el servicio de garantía. El soporte in situ es fundamental y la organización de servicios de Supermicro está altamente capacitada en implementaciones de refrigeración líquida.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operativa en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructura empresarial, de nube, de inteligencia artificial y de telecomunicaciones/TI de borde 5G. Somos un fabricante de soluciones totales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, energía y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La cartera galardonada de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

