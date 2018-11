Supermicro mejora la línea de servidores UP para cargas de trabajo renovadas en sistemas asequibles de gama básica

Publicado 05/11/2018 21:20:25 CET

- Supermicro mejora la línea básica de servidores UP que permiten un nutrido conjunto de cargas de trabajo renovadas en sistemas asequibles de gama básica

Los nuevos servidores van desde plataformas compactas y asequibles en 1U a potentes y eficientes sistemas MicroCloud y MicroBlade(TM) multinodo, todos ellos compatibles con los nuevos procesadores Intel® Xeon® E-2100 (cuyo nombre en clave era Coffee Lake)

SAN JOSÉ, California, 5 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas y periférica, sistemas de almacenamiento y redes, así como en tecnologías de computación verde, presenta una amplia cartera con los nuevos servidores UP optimizados para los nuevos procesadores Intel® Xeon® E-2100, que salen al mercado de los servidores hoy. Los nuevos sistemas capacitan a los clientes para poder hacer más con sus servidores de gama básica.

Estos nuevos servidores de Supermicro presentan una mejora del rendimiento de entre 30 y 50% en comparación con la generación de servidores anterior al aportar valor al almacenamiento definido por software (SDS, por sus siglas en inglés), servidores para pymes y a aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT) en el sector público, la sanidad, la producción industrial y en entornos de nube. Las mejoras que se constatan en comparación con la generación anterior incluyen una eficiencia energética mejorada, un más rápido ancho de banda de red para entradas y salidas, una mayor seguridad y fiabilidad, 50% más de núcleos por procesador y un rendimiento por vatio mejorado.

"Estas nuevas soluciones amplían aún más nuestra cartera de servidores UP líderes del sector y proporcionan más funciones de corte empresarial en comparación con la generación anterior, lo que permite a los clientes hacer más sin que ello les suponga mayores costes", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Además de la mejora inmediata en el desempeño, estas nuevas soluciones de servidores de gama básica de Supermicro proporcionan un mayor rendimiento de entradas y salidas y una densidad más elevada por vatio, con hasta seis núcleos por procesador Xeon® de 95 vatios. Y para quienes busquen una mayor densidad por unidad de rack, nuestro sistema MicroBlade(TM) admite hasta 28 nodos de servidor en una configuración en 6U".

"Supermicro ha trabajado codo con codo con Intel para sacar al mercado un amplio surtido de soluciones para usos generales y otras para fines específicos optimizadas gracias a los nuevos procesadores Intel® Xeon® E-2100 disponibles hoy en día", dijo Jennifer Huffstetler, vicepresidenta y directora general del Grupo de Gestión de Productos para Centros de Datos de Intel. "Esta última generación de plataformas de servidor de Intel es la primera a la hora de introducir seis núcleos en servidores de gama básica y que ofrece un mejor rendimiento, opciones avanzadas de seguridad, mayor fiabilidad y un precio asequible".

Supermicro ofrece una muy amplia cartera de servidores UP en la que sus clientes pueden elegir, de forma que consigan una solución con las funciones necesarias para ellos, sin tener que pagar un sobrecoste por prestaciones que no necesitan. Los servidores de Supermicro optimizados para los nuevos procesadores Intel Xeon E-2100 están hoy disponibles en una amplia gama de sistemas.

Si procura servidores para usos generales, los nuevos servidores Mainstream UP de Supermicro están optimizados para el procesador Xeon E de seis núcleos que incorpora, y dispone de 128GB de memoria DDR4 en un formato en 1U con diferentes opciones de rendimiento de entradas y salidas y de alimentación. Otra opción es el nuevo WIO SuperServer en 1U que optimiza la misma arquitectura de procesador y memoria con una amplio espectro de opciones de almacenamiento. Y si lo que busca son servidores y aplicaciones de almacenamiento para pymes, los nuevos sistemas de torre mediana y mini de Supermicro ofrecen gran valor.

En el caso de aplicaciones de sistema para centros de datos multinodo, los sistemas MicroBlade(TM) de elevada intensidad de Supermicro admiten hasta 28 nodos en una configuración en 6U o hasta 14 nodos en una configuración en 3U. De forma similar, para aplicaciones de alojamiento web o en la nube, los MicroCloud de la empresa ofrecen asequibles sistemas compatibles con hasta doce nodos en una configuración en 3U.

Para obtener más información, visite la muy amplia gama de soluciones de servidores de Supermicro en https://www.supermicro.com [https://www.supermicro.com/].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

