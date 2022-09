- Supermicro ofrece la segunda generación del sistema informático NVIDIA® OVX™ para la colaboración en 3D, el metaverso y la simulación de gemelos digitales, con la nueva GPU NVIDIA L40

Los clientes pueden implantar servidores Supermicro en forma de base de gráficos y simulación para construir y operar aplicaciones metaversas a escala - los sistemas son compatibles con hasta 8 GPUs NVIDIA L40, SmartNICs ConnectX®-7 y procesadores de CPU actuales y futuros de Intel y AMD

SAN JOSÉ, Calif., 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, GPUs, soluciones de red y tecnología de computación verde, amplía de nuevo su liderazgo en infraestructura de computación acelerada al ser el primero en comercializar la segunda generación de sistemas NVIDIA® OVX™.

El servidor Supermicro OVX se basa en la nueva GPU L40 en un servidor 4U de 8GPU con doble CPU Intel, 32 DIMMs, 8TB de memoria, 12 ranuras PCI-E y hasta 24 bahías de disco. Otros servidores que utilizan la GPU L40 incluyen una gama de sistemas de Supermicro: la estación de trabajo/montaje en bastidor 4U 4GPU, la 2U con hasta 6GPU, la 1U 4GPU y el sistema multinodo 2U 2Node. Todos estos sistemas son compatibles con las GPUs NVIDIA L40 basadas en PCI-E.

"Supermicro vuelve a liderar el sector al ser el primero en comercializar la segunda generación de servidores OVX", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Nuestros clientes más exigentes necesitan de la integración de las CPUs y GPUs más rápidas para conseguir experiencias inmersivas de baja latencia. Nuestro servidor OVX está diseñado para crear y poner en marcha las aplicaciones Omniverse Enterprise más complejas a escala".

Estos nuevos servidores ofrecen los gráficos, la IA y el rendimiento de red innovadores necesarios con el fin de construir y operar mundos virtuales 3D inmersivos. Los sistemas OVX de Supermicro están diseñados para crear y gestionar las aplicaciones NVIDIA Omniverse™ Enterprise a escala de centro de datos y combinan los gráficos más avanzados acelerados por NVIDIA RTX y las capacidades de IA con una red segura de alta velocidad y una gestión de nivel empresarial.

Las GPU NVIDIA L40 se incorporarán a la generación actual de Supermicro y las siguientes generaciones de sistemas se basarán en plataformas Intel y AMD. La próxima generación de sistemas Supermicro que aprovechan la GPU L40 incluirá el servidor 4U de 8GPU, el servidor 4U de 4GPU y servidores y estaciones de trabajo de 2U y 1U. Cada servidor Supermicro OVX cuenta con un máximo de ocho GPU NVIDIA® L40, que aportan la potencia de la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA para acelerar las cargas de trabajo Omniverso. Estos sistemas combinan las GPU con tres NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNIC, CPU de alto rendimiento y almacenamiento NVMe en una plataforma unificada y estarán disponibles próximamente. La próxima generación de aplicaciones de IA va a necesitar de una plataforma de computación optimizada para crear mundos virtuales ricos en gráficos y físicamente precisos. Los sistemas Supermicro OVX son ideales para apoyar este desarrollo industrial en curso.

"Los servidores Supermicro OVX son sistemas informáticos diseñados para crear y utilizar aplicaciones NVIDIA Omniverse a escala de centro de datos", indicó Kevin Connors, vicepresidente de cuentas OEM de NVIDIA. "Esta segunda generación de servidores Supermicro OVX está optimizada para impulsar la creación y el funcionamiento de modelos 3D inmersivos y fotorrealistas, simulaciones y gemelos digitales".

Si desea más información y detalles de los productos relacionados con los sistemas GPU de Supermicro visite la página web https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

