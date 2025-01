Supermicro potencia capacidades basadas en IA en soluciones de servidor empresariales, minoristas y de borde (2)

Super Micro AI Solutions for Enterprise and Retail

- Los minoristas pueden aprovechar la IA para aumentar los ingresos y reducir costes con la colaboración de Supermicro y NVIDIA

SAN JOSÉ, California y NUEVA YORK, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones informáticas integrales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presenta las últimas soluciones para el sector minorista en colaboración con NVIDIA en la feria anual de la National Retail Federation (NRF). A medida que la IA generativa (GenAI) crece en capacidad y se hace más fácilmente accesible, los minoristas están aprovechando los microservicios NVIDIA NIM, parte de la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, para un amplio espectro de aplicaciones.

"Las innovadoras soluciones de servidor, almacenamiento y edge computing de Supermicro mejoran las operaciones minoristas, la seguridad de las tiendas y la eficiencia operativa", comentó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "En NRF, Supermicro está entusiasmado por presentar a los minoristas el potencial transformador de la IA y revolucionar la experiencia del cliente. Nuestros sistemas aquí ayudarán a resolver las preocupaciones del día a día y elevar la experiencia general de compra".

Si desea conocer más acerca de las soluciones de IA de Supermicro para organizaciones al por menor visite www.supermicro.com/RetailAI

La innovación en casos de uso en la entrada y la salida de los establecimientos -como experiencias de compra personalizadas, automatización de procesos logísticos y prevención de la pérdida desconocida- permite a los minoristas atraer clientes a sus establecimientos y mejorar su rentabilidad.

Supermicro en NRF

Las soluciones minoristas de IA como las mencionadas anteriormente requieren hardware especializado para ofrecer resultados óptimos. Supermicro ofrece la cartera más amplia del sector de soluciones de IA de vanguardia, dando a las organizaciones minoristas las herramientas para optimizar el ROI de sus aplicaciones basadas en IA. Al procesar los datos directamente donde se encuentran los clientes, los resultados se entregan con una latencia mínima, creando una experiencia de usuario excepcional. En NRF, Supermicro está mostrando los últimos sistemas diseñados para ofrecer un rendimiento de gama alta a las ubicaciones minoristas:

SYS-112B-FWT: Este sistema de 1U y poca profundidad ofrece un potente sistema de cálculo edge que utiliza los últimos procesadores Intel Xeon. A pesar de tener menos de 17" de profundidad, puede albergar GPU NVIDIA L40S.

Este sistema de 1U y poca profundidad ofrece un potente sistema de cálculo edge que utiliza los últimos procesadores Intel Xeon. A pesar de tener menos de 17" de profundidad, puede albergar GPU NVIDIA L40S. AS -1115S-FWTRT: Aprovechando los procesadores de la serie EPYC de AMD, este sistema de 1U y poca profundidad ofrece a los clientes flexibilidad tanto en el número de núcleos como en la capacidad de GPU, ya que tiene capacidad para alojar una sola GPU NVIDIA L40S de doble ancho.

Aprovechando los procesadores de la serie EPYC de AMD, este sistema de 1U y poca profundidad ofrece a los clientes flexibilidad tanto en el número de núcleos como en la capacidad de GPU, ya que tiene capacidad para alojar una sola GPU NVIDIA L40S de doble ancho. SYS-E403- 14B : Un servidor compacto capaz de ofrecer rendimiento de centro de datos en ubicaciones remotas y con limitaciones de espacio. Este sistema compacto puede alojar 2 tarjetas GPU de ancho simple o 1 de ancho doble, incluidas la GPU NVIDIA L40S o la GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, en ubicaciones periféricas remotas.

Un servidor compacto capaz de ofrecer rendimiento de centro de datos en ubicaciones remotas y con limitaciones de espacio. Este sistema compacto puede alojar 2 tarjetas GPU de ancho simple o 1 de ancho doble, incluidas la GPU NVIDIA L40S o la GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, en ubicaciones periféricas remotas. SYS-212B-FN2T: El sistema de IA de borde de 2U y profundidad corta ofrece más funciones y capacidad que la competencia y admite múltiples flujos de datos o cargas de trabajo. Optimizado para la inferencia en el borde, el SYS-212B-FN2T admite hasta 2 GPU de doble ancho o GPU de ancho simple, como la GPU NVIDIA L4.

El sistema de IA de borde de 2U y profundidad corta ofrece más funciones y capacidad que la competencia y admite múltiples flujos de datos o cargas de trabajo. Optimizado para la inferencia en el borde, el SYS-212B-FN2T admite hasta 2 GPU de doble ancho o GPU de ancho simple, como la GPU NVIDIA L4. SYS-222HE-TN: Este sistema de dos procesadores, un centro neurálgico de 2U, incorpora los últimos procesadores Intel Xeon, lo que aporta potencia de centro de datos a una plataforma de menor profundidad. Con capacidad para alojar hasta 3 GPU NVIDIA L40S, ofrece al cliente una gran capacidad de cálculo.

Este sistema de dos procesadores, un centro neurálgico de 2U, incorpora los últimos procesadores Intel Xeon, lo que aporta potencia de centro de datos a una plataforma de menor profundidad. Con capacidad para alojar hasta 3 GPU NVIDIA L40S, ofrece al cliente una gran capacidad de cálculo. AS -2115HE-FTNR: Sistema de 2U con un solo procesador basado en la última familia AMD EPYC. Este sistema ofrece una densidad máxima de GPU de doble ancho de 4 tarjetas, como las GPU NVIDIA L40S.

Sistema de 2U con un solo procesador basado en la última familia AMD EPYC. Este sistema ofrece una densidad máxima de GPU de doble ancho de 4 tarjetas, como las GPU NVIDIA L40S. SYS-322GA-NR: Para las cargas de trabajo más exigentes, esta potente y versátil plataforma de inteligencia artificial de 3U ofrece 10 ranuras PCIe 5.0 x16 o 20 ranuras PCIe 5.0 x8 (en ranuras físicas x16). Estas ranuras pueden equiparse con hasta 8 tarjetas GPU de doble ancho, como la GPU H100 de NVIDIA aprovechando NVIDIA NVLink. Alternativamente, el sistema puede configurarse con 19 tarjetas GPU de ancho simple, como las familias de productos de bajo perfil o ancho simple de NVIDIA, o combinarse con diferentes tarjetas complementarias, como controladores gráficos, lo que hace que este sistema sea ideal para entornos que incluyen grandes salas de control.

Un caso de uso de IA expuesto en el expositor de Supermicro es una aplicación de atención al cliente creada con NVIDIA AI Blueprint para humanos digitales. Presenta a James, una interfaz informática que imita la experiencia de interactuar con una persona real. Los humanos digitales son avatares virtuales que parecen, actúan y piensan como lo haría un ser humano. En el sector minorista, esta tecnología puede utilizarse para ofrecer a los clientes una experiencia de compra personalizada, un asistente de compras y un representante de atención al cliente, todo en una misma solución.

Una segunda demostración en directo es el NVIDIA AI Blueprint para asistentes de compras en comercios, un flujo de trabajo de referencia de IA generativa diseñado para transformar las experiencias de compra en línea y en las tiendas. El proyecto proporciona las tecnologías necesarias para crear asistentes de compras capaces de buscar varios artículos a la vez, responder a preguntas contextuales como si un producto es resistente al agua y visualizar muebles en escenas físicamente precisas, como el salón de un cliente.

Un tercer caso de uso que se está demostrando aprovecha NVIDIA AI Blueprint para la búsqueda y el resumen de vídeos con el fin de combatir el creciente problema de las pérdidas por hurto. Las mermas se producen cuando los productos salen de una tienda y no se pagan. Se calcula que, sólo en Estados Unidos, las pérdidas debidas a los hurtos cuestan a los minoristas más de 100.000 millones de dólares al año. Mediante el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial, los minoristas pueden interpretar la información de las cámaras en tiempo real e identificar las confusiones en la caja en el momento en que se producen, proporcionando información directa a la tienda y al cliente.

Los visitantes de NRF pueden encontrar Supermicro en el expositor #3165. En la NRF 2025 Expo, del 12 al 14 de enero en Nueva York, Supermicro y NVIDIA colaboran para presentar a los minoristas el potencial transformador de la IA. Para más información, visite https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc

