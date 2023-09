(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro presenta una serie de plataformas Edge optimizadas en densidad y potencia para proveedores de telecomunicaciones, basadas en el nuevo procesador AMD EPYC™ serie 8004

La nueva familia Supermicro H13 WIO incluye sistemas que cumplen con NEBS, ofrecen opciones de alimentación de CA o CC y comienzan con sólo 80 vatios TDP con escalado de hasta 64 núcleos, proporcionando eficiencia energética, configuraciones flexibles y densidad de plataforma para aplicaciones de borde inteligente y telecomunicaciones

SAN JOSÉ, Calif., 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la generación de servidores WIO Supermicro H13 basados en AMD, optimizados para ofrecer un fuerte rendimiento y eficiencia energética para centros de datos de borde y telco impulsados por los nuevos procesadores AMD EPYC™ Serie 8004. Los nuevos sistemas Supermicro H13 WIO y de E/S frontal de profundidad corta ofrecen servidores de socket único energéticamente eficientes que reducen los costes operativos para aplicaciones empresariales, telco y edge. Estos sistemas están diseñados con un factor de forma denso y opciones flexibles de E/S para almacenamiento y redes, lo que hace que los nuevos servidores sean ideales para desplegar en redes periféricas.

"Estamos muy contentos de ampliar nuestra oferta de servidores basados en AMD EPYC optimizados para ofrecer un excelente TCO y eficiencia energética para redes de centros de datos y computación de borde", explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Los nuevos sistemas Supermicro H13 WIO con PCIe 5.0 y memoria DDR5-4800MHz, que se suman a nuestras soluciones de TI a escala de bastidor de borde a nube ya líderes en el sector, muestran un enorme rendimiento para aplicaciones de borde".

Las plataformas Supermicro H13 WIO son servidores de un solo zócalo equipados con CPU AMD EPYC serie 8004 de hasta 64 núcleos, compatibles con las últimas ranuras PCIe 5.0 x16. La versión de profundidad corta 1U está diseñada con E/S frontal en una solución de factor de forma compacto que admite 3 ranuras PCIe 5.0 para expansión. Es más silencioso que los servidores tradicionales y con una temperatura de funcionamiento de hasta 40~55°C, dependiendo del número de núcleos del procesador. Los nuevos servidores WIO utilizan fuentes de alimentación Titanium, que aumentan la eficiencia energética, lo que se traduce en un mayor rendimiento/vatio para todo el sistema.

"Estamos encantados de trabajar estrechamente con Supermicro para ofrecer varios sistemas optimizados para aplicaciones que incorporan los nuevos procesadores AMD EPYC Serie 8004. Con este último anuncio, Supermicro continúa ofreciendo una impresionante cartera de sistemas al mercado para satisfacer las necesidades de los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios, donde el rendimiento, la eficiencia energética y el coste del sistema son de suma importancia", comentó Lynn Comp, vicepresidente corporativo de Marketing de Productos y Tecnología de Servidores de AMD.

La versión de profundidad corta está diseñada con E/S frontales en una solución de factor de forma compacto y es más silenciosa que los servidores tradicionales. Es ideal para despliegues de telecomunicaciones y periféricos con limitaciones térmicas y de espacio. El sistema también ofrece opciones de CA y CC y cuenta con un diseño conforme a NEBS para operaciones relacionadas con las telecomunicaciones. En general, la CPU AMD EPYC serie 8004 es un procesador potente y versátil que ayuda a las empresas de telecomunicaciones a mejorar el rendimiento, la eficiencia y la seguridad de sus redes.

Los procesadores AMD EPYC serie 8004 incorporan la arquitectura de núcleo 'Zen 4c' energéticamente eficiente en una CPU diseñada específicamente para permitir plataformas únicas energéticamente eficientes que pueden alimentar el cómputo en implementaciones de servidores de borde inteligente y centros de datos. Con una CPU de menor número de núcleos y amplios rangos térmicos y rangos de TDP tan bajos como 80 W, con un TDP máximo de 200 W. Utiliza el nuevo zócalo SP6, núcleos de procesador 'Zen 4c' energéticamente eficientes, diseños de sistema rentables y características térmicas y acústicas que permiten su despliegue en centros de datos de baja densidad y con restricciones energéticas, así como en usos crecientes "fuera del centro de datos" como edge, retail, telco y más. La seguridad avanzada, que incluye Secure Memory Encryption (SME) y Secure Nested Paging, ayuda a defender las redes de telecomunicaciones de los ciberataques. La computación periférica, que acerca el procesamiento y el almacenamiento al lugar donde se generan los datos, se beneficiará del factor de forma más pequeño de los servidores Supermicro y de su menor consumo energético.

