Turn-Key Data Storage Solution for Large Scale AI Training and Inference - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

- Supermicro presenta una solución total a escala de bastidor para almacenamiento de IA para acelerar las canalizaciones de datos para la formación e inferencia de IA de alto rendimiento

Solución de almacenamiento de datos llave en mano para formación e inferencia de IA a gran escala: cientos de petabytes en una solución de varios niveles respaldan la enorme capacidad de datos requerida y el ancho de banda de datos de alto rendimiento necesarios para cargas de trabajo de IA escalables

SAN JOSE, Calif., 26 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fabricante total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, está lanzando una solución de almacenamiento optimizada de pila completa para canales de datos de IA y aprendizaje automático, desde la recopilación de datos hasta la entrega de datos de alto rendimiento. Esta nueva solución maximiza el tiempo de obtención de valor de la IA al mantener los canales de datos de la GPU completamente saturados. Para la formación de IA, se pueden recopilar, transformar y cargar cantidades masivas de datos sin procesar a capacidades de petaescala en el flujo de trabajo de IA de una organización. Se ha demostrado que esta solución de Supermicro de varios niveles ofrece datos de varios petabytes para AIOps y MLOps en entornos de producción. Toda la solución de escala de múltiples bastidores de Supermicro está diseñada para reducir los riesgos de implementación, permitir a las organizaciones entrenar modelos más rápido y utilizar rápidamente los datos resultantes para la inferencia de IA.

"Con 20 PB por rack de almacenamiento flash de alto rendimiento que impulsa cuatro servidores refrigerados por aire basados en NVIDIA HGX H100 de 8 GPU optimizados para aplicaciones u ocho servidores refrigerados por líquido basados en NVIDIA HGX H100 de 8 GPU, los clientes pueden acelerar sus aplicaciones de IA y aprendizaje automático funcionando a escala de rack", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Esta solución puede ofrecer 270 GB/s de rendimiento de lectura y 3,9 millones de IOPS por clúster de almacenamiento como implementación mínima y puede escalarse fácilmente hasta cientos de petabytes. Utilizando los últimos sistemas Supermicro con dispositivos de almacenamiento PCIe 5.0 y E3.S y Software de WEKA Data Platform, los usuarios verán aumentos significativos en el rendimiento de las aplicaciones de IA con esta solución de escala en rack probada en campo. Nuestra nueva solución de almacenamiento para capacitación en IA permite a los clientes maximizar el uso de nuestras soluciones de escala en rack más avanzadas de servidores GPU, reduciendo su TCO y aumentando el rendimiento de la IA".

Para obtener más información sobre las soluciones de almacenamiento de Supermicro para IA, visite https://www.supermicro.com/en/products/s...

Los petabytes de datos no estructurados utilizados en el procesamiento de formación de IA a gran escala deben estar disponibles para los servidores de GPU con latencias bajas y un gran ancho de banda para mantener la productividad de las GPU. La amplia cartera de servidores de almacenamiento basados en Intel y AMD de Supermicro es un elemento crucial del proceso de IA. Estos incluyen los servidores de almacenamiento Supermicro Petascale All-Flash, que tienen una capacidad de 983,04* TB por servidor de capacidad flash NVMe Gen 5 y ofrecen hasta 230 GB/s de ancho de banda de lectura y 30 millones de IOPS. Esta solución también incluye los servidores de almacenamiento de bahía de unidades Supermicro SuperServer 90 para el nivel de objetos de capacidad. Esta solución completa y probada está disponible en todo el mundo para clientes de ML, GenAI y otras cargas de trabajo computacionalmente complejas.

La nueva solución de almacenamiento consta de:

"El alto rendimiento y la gran capacidad flash de los servidores de almacenamiento totalmente flash a petaescala de Supermicro complementan perfectamente el software de plataforma de datos nativo de IA de WEKA. Juntos, proporcionan la velocidad, escala y simplicidad incomparables que exigen los clientes empresariales de IA de hoy", dijo Jonathan Martin, presidente de WEKA.

Supermicro presentará la arquitectura de almacenamiento optimizada con más detalle en un seminario web. Para asistir al seminario web en vivo el 1 de febrero de 2024 o ver el seminario web a demanda de Supermicro y WEKA, visite: https://www.brighttalk.com/webcast/17278...

Aprenda más sobre todo los sistemas de almacenamiento de Supermicro

*El valor bruto se basa en la capacidad base bruta del proveedor de 30,72 TB. TB es un decimal de base 10. La disponibilidad del SSD E3.S de 30,72 TB está sujeta a la disponibilidad del proveedor.

