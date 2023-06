SUSE mejora las capacidades de su paquete integral de software (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- SUSE mejora las capacidades de su paquete integral de software para ayudar a los clientes a acelerar la transformación digital

SUSE mejora su reputación como la solución de código abierto más segura de la industria con avances en SUSE Linux Enterprise y nuevas actualizaciones centradas en la seguridad de Rancher by SUSE

SUSE continúa mejorando la continuidad del negocio para los clientes con soporte mejorado, parches en tiempo real y automatización, incluido el soporte de IA para los clientes de Rancher Prime

MÚNICH, 20 de junio de 2023/PRNewswire/ -- (SUSECON 2023) – SUSE®, líder mundial en soluciones innovadoras, fiables y seguras de código abierto de nivel empresarial, anunció hoy en SUSECON nuevas capacidades avanzadas para ayudar a los clientes a acelerar la transformación digital como parte de su misión de proteger mejor la infraestructura de TI y acelerar la confianza digital.

"Cada empresa debe maximizar su resiliencia comercial para enfrentar ataques digitales cada vez más sofisticados y potencialmente devastadores", explicó el doctor Thomas Di Giacomo, director de tecnología y productos de SUSE. "Eso significa que deben tomarse en serio la postura de seguridad de sus cargas de trabajo complejas, en particular las plataformas AI/ML donde la protección de los datos de los clientes está bajo un intenso escrutinio. El enfoque de SUSE para la seguridad de la cadena de suministro junto con los últimos anuncios permiten a los clientes adaptar de manera segura el ventajas de un mundo nativo de la nube y para asegurar su negocio digital".

Un nuevo informe de tendencias patrocinado por SUSE encontró que más del 88% de los encuestados informaron haber experimentado más de un incidente de seguridad relacionado con la nube en el último año. SUSE está en el negocio de proteger los datos de los clientes y ayudarlos a mantenerse a la vanguardia de las amenazas. Para abordar estas preocupaciones, SUSE continúa desarrollando su pila de seguridad de infraestructura para garantizar que los clientes, los socios y las comunidades de código abierto puedan ejecutar sus cargas de trabajo de aplicaciones de manera segura, sin importar si está en la nube, en el perímetro o en centros de datos para hacer su negocio más resistente.

Presentamos un nuevo nivel de seguridad de Linux para la nube nativa

La última versión de la plataforma Linux empresarial insignia de SUSE, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 5 (SLE 15 SP5), está diseñada para ofrecer capacidades informáticas de alto rendimiento que son esenciales para las cargas de trabajo de IA/ML y funciona a la par con Rancher, la plataforma Kubernetes más ampliamente adoptada del mundo. SLE 15 SP5 amplía aún más las capacidades de Live Patching mejorando la continuidad del negocio, la seguridad y el cumplimiento, además de mejorar aún más la reputación de SLE como la plataforma Linux más segura de la industria con los niveles más altos de certificaciones de la industria. Los puntos destacados incluyen:

Llevar la privacidad a la nube y los entornos perimetrales con Confidential Computing : SLE 15 SP5 es la primera distribución de Linux compatible con todo el espectro de Confidential Computing, un enfoque revolucionario para proteger los datos de los clientes que se procesan en la nube pública y en Edge. Esto permite a los clientes ejecutar máquinas virtuales (VM) totalmente cifradas sin importar el entorno. Como tal, SLES 15 SP5 es compatible con las últimas innovaciones de conjuntos de chips de AMD, Arm, IBM e Intel.

Asegurar la infraestructura SAP ( SLE 15 SP5 para aplicaciones SAP ) respaldado por SAP mejora aún más la alta disponibilidad del sistema SAP y una implementación más rápida a través de herramientas y automatización mejoradas con funciones de seguridad integradas. Estas mejoras incluyen: Detección automática y capacidad de observación total de servidores, instancias en la nube, bases de datos SAP HANA, SAP S/4HANA, aplicaciones y clústeres de NetWeaver. Las últimas mejoras en SP5 permiten comprobaciones continuas de configuraciones de alta disponibilidad (HA) con visualización de problemas potenciales y aplicación de soluciones recomendadas.

Crear resiliencia para las propiedades de Linux : SUSE Manager 4.3.6 ahora admite más de 15 distribuciones de Linux diferentes, incluidos los sistemas SUSE, así como todas las variaciones de RHEL 9, como Rocky Linux, Alma Linux y RHEL 9. A principios de otoño, SUSE Manager estará disponible como una oferta de pago por uso en el mercado de AWS. Esto permitirá a los clientes administrar la infraestructura desde la nube, beneficiándose del uso medido, la escalabilidad y la facturación única del proveedor de la nube. Por falta de tiempo y habilidades internas, los clientes pueden aprovechar las nuevas soluciones de SUSE Manager, incluida una específica para clientes que ejecutan cargas de trabajo de SAP, que abarcan suscripciones, servicios y capacitación, lo que acelera el tiempo de generación de valor.

Linux para un mundo nativo de la nube : SUSE Adaptable Linux Platform (ALP) lleva el Linux empresarial a los entornos de nube modernos al evolucionar hacia un Linux modular, que ejecuta cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores. SUSE ALP es un proyecto de código abierto que proporciona autorreparación y autogestión, ejecutando tareas que afectan tanto al sistema operativo como a la capa del contenedor. Esto permite a los usuarios concentrarse en sus cargas de trabajo mientras se abstraen del hardware y las aplicaciones.

Protección de la empresa digital con seguridad de contenedor de ciclo de vida completo para Kubernetes

El informe de SUSE también encontró que el 88% de los encuestados estuvo de acuerdo en que sus equipos mitigarían más cargas de trabajo en la nube y en el borde si supieran que sus datos no pueden ser manipulados. Para garantizar que los clientes y socios estén protegidos, Rancher by SUSE se basa en su lanzamiento de primavera de 2023 con nuevas actualizaciones de productos centradas en la seguridad que incluyen almacenamiento optimizado, soporte para máquinas virtuales reforzadas y gestión mejorada de vulnerabilidades y cumplimiento.

Aumentar la protección de datos, optimización de los archivos de copia de seguridad y nuevos estándares de almacenamiento optimizado de Kubernetes a través de la tecnología kernel avanzada . Longhorn 1.5 , el proyecto de incubadora CNCF del cual Rancher es el principal mantenedor, incluirá una versión preliminar del motor de almacenamiento basado en el Storage Performance Development Kit de próxima generación para mejorar el rendimiento de entrada y salida de los volúmenes persistentes utilizados por las aplicaciones. Otras características recientemente lanzadas incluyen la capacidad de controlar imágenes de respaldo a través de la interfaz de almacenamiento de contenedores (CSI) y soporte para ClusterAutoscaler a través de Pod Disruption Budgets. Estos proporcionan a los operadores más autoridad sobre sus costes de volumen de almacenamiento y soporte de implementación en la nube pública de Kubernetes.

Abordar la creciente interdependencia de contenedores y máquinas virtuales en pilas de infraestructura moderna . SUSE continúa avanzando en la simplificación de las operaciones de infraestructura nativa de la nube con el próximo lanzamiento de Harvester 1.2. A partir de julio, los usuarios tendrán acceso a funciones que incluyen soporte para almacenamiento de terceros a través de CSI y la capacidad de ejecutar sistemas operativos con seguridad optimizada. Los usuarios de Telco y Edge también se beneficiarán de las nuevas asignaciones dinámicas de funciones de virtualización de E/S de raíz única en todas las cargas de trabajo y podrán implementar un nuevo marco modular que proporciona un mejor control de las funciones operativas en entornos con recursos limitados. Además, las nuevas funciones experimentales incluyen: la implementación de la consola de administración completa de Rancher integrada en Harvester para una implementación más rápida de Rancher, así como el lanzamiento del "modo completo" en Harvester, que está diseñado para proporcionar a los usuarios la capacidad de ejecutar y administrar Máquinas virtuales y contenedores en clústeres de Kubernetes.

Mejorar la gestión de vulnerabilidades y simplificación de la seguridad de Kubernetes . La actualización de SUSE NeuVector 5.2 cubre la gestión de cumplimiento, vulnerabilidad y seguridad de nivel empresarial, así como la escalabilidad y preparación empresarial. Las características clave incluyen vulnerabilidades comunes y búsqueda en la base de datos de exposición, mapeo de informes NIST 800-53 que garantiza que no se pase por alto nada importante, puntos de referencia del Center for Internet Security (CIS), facturación integrada de AWS Marketplace, acceso a API basado en token, banners de inicio de sesión personalizables (RGS), y adaptador de puerto. SUSE continúa su inversión con proveedores de servicios en la nube en toda su empresa. En julio, SUSE NeuVector estará disponible en AWS Marketplace, proporcionando a los clientes de AWS acceso de autoservicio a un ciclo de vida completo, seguridad de contenedores de confianza cero con precios de pago por uso. NeuVector proporciona una visibilidad inigualable de la infraestructura de Kubernetes, controles de confianza cero para evitar ataques en tiempo de ejecución y seguridad de la cadena de suministro con análisis de vulnerabilidad y cumplimiento y política de seguridad como código. Además, SUSE NeuVector también estará disponible en Azure y Google Cloud a finales de este verano.

Mejorar la experiencia del cliente con IA . El asistente de inteligencia artificial de Rancher Prime proporciona asistencia automatizada, precisa y en tiempo real a los clientes, y pronto estará disponible a través del canal Slack para clientes de Rancher Prime. Al aprovechar el poder de OpenAI y otras tecnologías de inteligencia artificial generativa de vanguardia, tendrá la capacidad de tener una experiencia de usuario de autoservicio y fácil de consumir al tiempo que proporciona información precisa y útil.

Mejora de la usabilidad y la seguridad en entornos distribuidos

SUSE Edge 2.0 obtiene soporte al agregar Akri como un componente de SUSE Edge para descubrir y programar cargas de trabajo para dispositivos de Internet de las cosas (IoT), incluidos sensores, sistemas de control, cámaras y más. Esto permite administrar dispositivos IoT industriales de forma declarativa junto con el resto de la pila. Esto mejora las integraciones de TI/TO y la reutilización de la configuración, además de proporcionar un camino hacia un clúster de recuperación automática.

Testimonios de socios y clientes

"Hace más de 20 años, fuimos la primera gran empresa industrial de Alemania en construir un clúster de Linux basado en SLES. Desde entonces, la tecnología de código abierto se ha convertido en un elemento clave de nuestra estrategia corporativa. Los resultados que hemos logrado junto con SUSE desde entonces luego mostrar que nuestra decisión fue exactamente correcta", afirmó el doctor Thomas Kronseder, jefe del equipo de Linux de MTU Aero Engines AG.

"Nos complace tener a SUSE como socio que comparte nuestra creencia de que la industria de las telecomunicaciones necesita un modelo común para una pila de nube de telecomunicaciones nativa de la nube de grado industrial que cubra los mejores requisitos de seguridad, energía y rendimiento de la red. Esto es esencial para llevar el esfuerzo de integración para las funciones de red nativas de la nube a un nivel en el que sea factible para los operadores de telecomunicaciones ejecutar sus CNF de diferentes proveedores en cualquier pila de nube de telecomunicaciones de código abierto Tenemos una oportunidad única de hacer esto una realidad a través del primer Linux El proyecto Sylva, auspiciado por Foundation Europe, en el que estamos trabajando juntos para expandir la infraestructura a bare metal y edge, abriendo la puerta a nuevos casos comerciales con requisitos similares, como la industria aeroespacial y otros. Esto traerá enormes beneficios a todo el ecosistema, desbloqueando la los verdaderos beneficios de la tecnología nativa de la nube, con alta resiliencia y mejor confiabilidad, para que los operadores logren nuevos modelos operativos, allanando el camino hacia los ingenieros de confiabilidad de red (NRE)", comentó Philippe Ensarguet, vicepresidente de ingeniería de software de Orange.

"Satisfacer de forma sostenible y segura las demandas de rendimiento de la computación en la nube requiere un procesamiento especializado y eficiente en energía junto con un sólido ecosistema de software. Nuestro trabajo continuo con SUSE para expandir la cartera de SUSE Linux Enterprise permite que el ecosistema Arm lleve sus soluciones innovadoras al mercado más rápido en un buen Sistema operativo establecido como SLE Micro, con confianza en la seguridad demostrada por haber logrado el Nivel 1 de certificación PSA", explicó Andrew Wafaa, director sénior de comunidades de software de Arm.

Arm es un ejemplo destacado de cómo el ecosistema de socios de SUSE se adapta continuamente para ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los clientes. SUSE Linux Enterprise ha sido el primer sistema operativo empresarial compatible con la arquitectura Arm® y ahora SLE Micro cuenta con la certificación PSA. Además, Arm actualmente proporciona soporte para K3s y Longhorn, con soporte para RKE2, Rancher Prime y NeuVector by SUSE en proceso.

Para obtener más información sobre cómo SUSE genera confianza digital para sus clientes, visite www.suse.com/digital-trust/ y para conocer las últimas novedades sobre los productos de SUSE, regístrese en SUSECON Digital aquí: www.suse.com/susecon/.

Acerca de SUSE

SUSE es líder mundial en soluciones de código abierto de nivel empresarial innovadoras, fiables y seguras, en las que confía más del 60% de las empresas Fortune 500 para potenciar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en Linux empresarial crítico, administración de contenedores empresariales y soluciones perimetrales, y colaboramos con socios y comunidades para capacitar a nuestros clientes para innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, pasando por el perímetro y más allá.

SUSE le devuelve lo "abierto" al código abierto, proporcionando a los clientes la capacidad de enfrentar los desafíos de innovación hoy y la libertad de desarrollar su estrategia y soluciones mañana. La empresa emplea a más de 2.000 personas en todo el mundo. SUSE cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt.

