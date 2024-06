TCL PV Tech presenta sus últimas innovaciones en Intersolar Europe 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 24 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- TCL PV Tech, compañía líder en innovación en la industria fotovoltaica, aterriza cargada de novedades en esta edición de 2024 de Intersolar Europe, principal feria internacional sobre energía solar. Con más de 40 años de experiencia en la industria de los electrodomésticos y la electrónica de consumo, TCL presenta ahora sus últimas soluciones en energía inteligente, haciendo especial hincapié en su compromiso con la generación de entornos domésticos más limpios y eficientes.

TCL contará con stand de expositor en Intersolar Europe 2024, en concreto, el B5.440, donde todos los visitantes podrán acercarse a conocer, de primera mano, las importantes novedades que la compañía presenta en el marco de esta feria internacional.

TCL Smart Home Energy Solution: hogares más eficientes y limpios El miércoles 19 de junio, a partir de las 14:00, TCL presenta Smart Home Energy Solution, una solución completa para el hogar que integra módulos fotovoltaicos de la marca TCL, almacenamiento de energía mediante inversores, bombas de calor y cargadores para vehículos eléctricos. De manera muy sencilla, a través de la aplicación TCL Home, el sistema integra el uso de energías renovables en el hogar, optimizando los costes y promoviendo un estilo de vida más ecológico.

Acuerdo con BNP Paribas Personal Finance y Consors Finanz para ofrecer soluciones financieras en toda Europa Como filial del Grupo BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance es uno de los principales actores en el campo de la financiación minorista en Europa, a través de sus líneas de crédito al consumo. Consors Finanz, también marca de BNP Paribas, es uno de los principales proveedores de financiación al consumo en Alemania.

Otra de las principales novedades que se anuncian el miércoles 19 de junio será el lanzamiento de las nuevas soluciones financieras de TCL, en un acto conjunto donde se firmará el acuerdo con BNP Paribas Personal Finance, para colaborar a nivel de toda Europa, y con Consors Finanz, de manera específica para el mercado alemán. Estas alianzas refuerzan las relaciones estratégicas a nivel de cooperación y los esfuerzos conjuntos para promover proyectos sostenibles y contribuir a una causa mundial como es la protección del medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de carbono.

Estas soluciones financieras para el sector de la vivienda están diseñadas para ofrecer posibilidades a medida de los propietarios, proporcionando las alternativas más rentables, a través de una interfaz muy fácil de usar mediante TCL Home y un servicio fiable que beneficia tanto a propietarios como a instaladores y a distribuidores

Tres nuevos módulos fotovoltaicos de última generación y la nueva versión de TCL Home El jueves 20 de junio a las 11:00, TCL presenta también tres nuevos módulos fotovoltaicos G12R+ N-type TOPCon Cell con tecnología Shingled 4.0, diseñados para optimizar la eficiencia y la producción de energía. Estos módulos de última generación representan a la perfección los continuos esfuerzos de TCL en materia de innovación en el sector de la energía solar.

Ese mismo día, TCL presenta también la nueva versión de su aplicación TCL Home, que ofrece a los usuarios una interfaz totalmente integral, para supervisar y gestionar de manera más eficaz el consumo energético del hogar.

TCL presenta sus soluciones energéticas también para empresas Por último, el jueves 20 de junio a las 14.00, TCL lanza sus nuevas soluciones inteligentes de energía comercial, en colaboración con Pinggao International y StarCharge. Este último evento de presentación girará en torno a las últimas innovaciones en soluciones energéticas avanzadas y adaptadas a aplicaciones comerciales, poniendo en valor las alianzas estratégicas a través de las que TCL busca también ampliar su presencia en el sector comercial.

Resumen de las presentaciones de TCL PV Tech en Intersolar Europe 2024:

Miércoles 19 de junio a las 14.00: Presentación de TCL Smart Home Energy Solution y acto conjunto para la presentación las nuevas soluciones financieras de TCL en colaboración con BNP Paribas Personal Finance y Consors Finanz.

Jueves 20 de junio a las 11.00: Presentación de los 3 nuevos productos fotovoltaicos de TCL y de la nueva aplicación TCL Home.

Jueves 20 de junio a las 14.00: Presentación conjunta de las nuevas soluciones energéticas comerciales de TCL en colaboración con Pinggao International y StarCharge.

Para más información, visita el stand B5.440 de TCL en Intersolar Europe 2024, en el centro de exposiciones Messe München.

Acerca de TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) proporciona soluciones integrales de energía solar inteligente de última generación para el sector doméstico y comercial. Gracias a las décadas de experiencia de TCL en electrónica y tecnología fotovoltaica, la compañía garantiza soluciones solares limpias, eficientes y fiables. El objetivo de TCL PV Tech es maximizar las ventajas y aumentar la independencia energética de sus clientes a lo largo de toda la vida útil de sus sistemas. https://www.tcl.com/global/en/photovolta...

Acerca de Consors Finanz

Consors Finanz es uno de los principales proveedores de préstamos al consumo en Alemania. La compañía es una reconocida especialista en financiación, especialmente en los sectores minorista, e-commerce y automoción. Su amplia gama de productos y servicios está dirigida tanto a sus colaboradores como a empresas minoristas e intermediarios, por ejemplo para la financiación de ventas, así como a los clientes finales para financiación al consumo o reestructuración de deuda. Además, existen seguros complementarios y productos adicionales que Consors Finanz ofrece junto con otras empresas asociadas. Consors Finanz es una marca del grupo internacional BNP Paribas. www.consorsfinanz.de

Acerca de Pinggao International

Pinggao Group International Engineering Co. Ltd. ("Pinggao International Engineering") fue fundada en 2015. La compañía ha ido evolucionando desde sus inicios como departamento de importanción y exportación de Pinggao Group, hasta trasladarse y registrase en Zhengzhou en noviembre de 2015, convirtiéndose en una filial de propiedad absoluta de Pinggao Group.La actividad principal de Pinggao International Engineering es la exportación de equipos de red y energía, así com ode servicios de contratación EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción). Pinggao International Engineering tiene oficinas en España, Polonia, Pakistán, Laos, Malasia y Etiopía. Sus mercados de exportación incluyen más de 70 países, como Italia, España, Brasil, Vietnam y Tailandia. Sus proyectos EPC se sitúan principalmente en la India, Polonia, Nepal, Laos, Pakistán, Camboya, Etiopía, Kirguistán, Tailandia y Grecia, cubriendo más de un tercio de los países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. http://www.pinggaogroup.com/html/pinggao...

Acerca de StarCharge

StarCharge, líder mundial en soluciones de recarga de vehículos eléctricos y microrredes, opera en 20 países y cuenta con fábricas en EEUU, Vietnam y China. Comprometida con un futuro sostenible, StarCharge desarrolla sus soluciones a través de las innovaciones en e-movilidad, con el objetivo de crear una red de energía móvil eficiente. https://www.wbstar.com/

