COMUNICADO: The Geneva Association: Análisis sobre el crecimiento de de los seguros cibernéticos

The Geneva Association: El crecimiento de los seguros cibernéticos no debería darse por supuesto; el riesgo de acumulaciones supone una preocupación clave

Las ofertas de seguros cibernéticos y volúmenes premium se han expandido considerablemente. Poder cubrir esa demanda es un reto y el crecimiento sostenible en el mercado de los ciberseguros no debería darse por supuesto, ya que los riesgos de acumulación necesitan ser abordaros en el contexto de un mundo digital hiperconectado.

El estudio 'Advancing Accumulation Risk Management in Cyber Insurance', lanzado por The Geneva Association, el fondo de pensamiento internacional líder de la industria de los seguros, identifica tres requisitos previos para asegurar la sostenibilidad de los seguros cibernéticos. En primer lugar, los clientes y aseguradores deben facilitan la resistencia en la fuente de riesgo. En segundo lugar, los aseguradores necesitan hacer un retorno aceptable del capital. Y en tercer lugar, el capital disponible debe absorber los impactos de los riesgos de acumulación.

Anna Maria D'Hulster, secretaria general de The Geneva Association, dijo: "Expandir los límites de la asegurabilidad no es nuevo para los aseguradores. Sin embargo, los riesgos cibernéticos nos llevan a un territorio desconocido. Ambas exposiciones y amenazas tienen distintas características, aportando retos sin precedentes."

El informe destaca cuatro retos de la acumulación de seguros ante riesgos cibernéticos:

i) Un solo evento grande o una serie de eventos consecutivos pueden hacer que los seguros cibernéticos afirmativos no sean rentables ii) Los aseguradores y reaseguradores podrían subestimar las exposiciones a los riesgos cibernéticos en impactos no previstos de un gran evento iii) Los datos de insuficiente calidad para técnicas de modelado más avanzadas iv) Los gobiernos no suelen ofrecer marcos para compartir pérdidas inducidas por el ciberterrorismo

En respuesta, los aseguradores han desarrollado varios enfoques:

- Desarrollar análisis de datos que analicen las características del riesgo cibernético, así como protocolos de datos que combinan información sobre la compañía con indicadores de riesgo digital. - Nuevos enfoques para analizar la "huella" del riesgo y las amenazas correspondientes que afectan al "tamaño de la huella". Por ejemplo, aplicar las matemáticas de la epidemiología a la propagación de virus informáticos. - Mapear interconectividad de nube y cadenas de suministro digitales, y utilizan aprendizaje basado en máquinas para evaluar la relación entre la frecuencia de las reclamaciones y la exposición multidimensión.

Daniel Hofmann, asesor sénior de Economía de seguros en la The Geneva Association y autor principal, dijo: "El riesgo cibernético tiene distintas características. Las bases de exposición son difíciles de definir y medir. Los datos históricos de reclamaciones son escasos y no son un buen indicativo. Las amenazas están en constante evolución, pueden propagarse amplia y rápidamente y es plausible una serie de grandes eventos consecutivos. Además, un alto grado de conectividad puede resultar en impactos potencialmente ilimitados".

