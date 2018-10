COMUNICADO: The Royal Canadian Mint hace girar las miradas con "The Bumblebee and the Bloom"

Publicado 03/10/2018 13:28:45 CET

The Royal Canadian Mint ha llevado a cabo un nuevo giro en la fabricación de monedas gracias a la introducción de la Fine Silver Coin de 50 dólares de 2019 - The Bumblebee and the Bloom. Llevando la innovación e interacción hasta un nuevo nivel, esta moneda de plata pura de 5 onzas, diseñada por el artista Tony Bianco, cuenta con una rosa salvaje rosa en relieve y chapada en oro entorno a la cual se muestran círculos de abeja bañados en oro amarillo entorno a la flor tal y como muestra el título de la moneda. Este tributo ingeniosamente diseñado y destacado al emblema floral de Alberta está disponible desde hoy, con una acuñación mundial de solo 1.200 unidades.

Justo a tiempo para el inicio de una nueva temporada de la NHL, Mint ofrecer a los seguidores del hockey una nueva colección de recuerdos con una serie de seis monedas de plata fina en la que celebra los famosos capitanes canadienses de los equipos Original Six (TM). Destacados con una moneda de orientación rectangular de orientación vertical y dibujados con una fotografía en colores vivos se muestran las siguientes estrellas de hockey natales: Yvan Cournoyer (Montreal Canadiens); Denis Savard (Chicago Blackhawks); Steve Yzerman (Detroit Red Wings); Ray Bourque (Boston Bruins); Mark Messier (New York Rangers) y Doug Gilmour (Toronto Maple Leafs).

Logrando un impacto provocador por medio de la innovación está la Fine Silver Coin de 25 dólares de 2018 - Lest We Forget. Emitida como conmemoración del 100 aniversario de la firma del armisticio, esta moneda con curvatura extrema cuenta con la forma de un casco de batalla auténtico Canadian Expeditionary Forces 1916 Mark I. Con su acabado antiguo, grietas y mordidas aleatorias, la moneda muestra un aspecto realista de batalla, simbolizando las numerosas pruebas a las que se sometieron los soldados canadienses y sus aliados en su lucha hacia la victoria en la Primera Guerra Mundial. Este mensaje se integra en un acusado relieve de la visera exterior del casco, que presenta las inscripciones "LEST WE FORGET", "N'OUBLIONS JAMAIS" y una doble fecha 1918-2018. El contorno interior de la moneda muestra la efigie de Su Majestad la Reina Isabel II, la denominación y el país de origen.

Combinando un grupo de características tecnológicas, la Fine Silver Coin de 25 dólares de 2018 - Salmon Run, ha sido diseñada por medio de la prestigiosa artista Emily Damstra. Se trata de la primera plancha de plata (de forma rectangular) que muestra una combinación de grabado ultra-elevado y azul esmaltado translúcido que imita las aguas de los flujos de rápido recorrido desde los cuales un hambriento grizzly caza a un sorprendido salmón. El reverso de esta pieza de colección es igualmente sorprendente, con la efigie de Su Majestad rodeada por un estampado radiante grabado de hoja de arce.

También en la tienda para octubre están:

- La Pure Gold Coin de 200 dólares de 2018 - Armistice Poppy, diseñada por Kerri Weller, que cuenta con una amapola central coloreado con rojo esmaltado translúcido; - La Fine Silver Coin de 10 dólares de 2018 - Armistice, que dispone de una ilustración emotiva de un soldado de guerra realizada por la artista Laurie McGaw, - La Fine Silver Coin de 100 dólares de 2018 selectiva de recubrimiento de oro y 1 onzas - Keepers of Parliament: The Soldier, que muestra la obra de arte llevada a cabo por Patrick Bélanger; - La Fine Silver Coin de 20 dólares de 2018 - The Sinking of the SS Princess Sophia, en la que se muestra una descripción dramática de la pérdida en 1918 del "desconocido Titanic de la Costa Oeste" por medio del artista marítimo destacado Yves Bérubé; - La Fine Silver Coin de 30 dólares de 2018 - The Great White Shark, diseñada por Emily Damstra y en la que aparece un platinado en azul oscuro entorno a un grabado de plata del famoso depredador de los océanos; - La Fine Silver Coin de 50 dólares de 2018 - Famous Canadian Art: Emily Carr, que muestra su destacado lienzo de 1931 Big Raven en una moneda de plata pura de 5 onzas, reproducida en color, con una textura que simula golpes de brocha; - La Fine Silver Coin de 20 dólares de 2018 - Canada's Historical Stamps: La llegada de Cartier 1535, que replica el sello de correos emitido en conmemoración del 300 aniversario de la fundación de la Ciudad de Quebec; - La Fine Silver Coin de 30 dólares de 2019 - A Hundred Blessings of Good Fortune, una moneda completamente bañada en oro diseñada por Christopher Reid; - La Fine Silver Coin de 15 dólares de 2019 - Year of the Pig, la décima moneda del zodiaco de China, diseñada por Aries Cheung; - La Fine Silver Coin de 3 dólares de 2019 - The Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Falling Leaves Moon, diseñada por medio de Frank Polson; - La 2018 $5 Fine Silver Coin de 5 dólares de 2018 con cristal mejorado - Birthstones: November, en la que se muestra un topaz inspirado en mándala y diseñada por el artista Pandora Young; y, - La Lenticular Coin -Snowball Fight de 50 céntimos de 2018, diseñada por Tony Bianco.

Las acuñaciones, precio e información de respaldo completa sobre cada producto están disponibles en la etiqueta "Shop" de http://www.mint.ca. Las imágenes de las monedas se pueden ver aquí [https://www.dropbox.com/sh/s66nflab5w4wuz8/AACYbvydqgobQWZk0IOqIlZNa?dl=0 ].

Todos estos productos se pueden solicitar directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos o de forma online desde http://www.mint.ca. Las monedas están disponibles además en las boutiques de The Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, además de por medio de nuestra red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los outlets participantes de Canada Post.

Acerca de The Royal Canadian Mint The Royal Canadian Mint es la corporación de la corona responsable de acuñar y distribuir monedas de circulación de Canadá. Una empresa certificada ISO 9001, Mint es reconocida como una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos especializados, de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite la página web http://www.mint.ca.

