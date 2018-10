COMUNICADO: The Stars Group completa la adquisición de Sky Betting & Gaming

Publicado 10/07/2018 21:15:26 CET

The Stars Group Inc. ha anunciado hoy que ha completado su adquisición previamente anunciada de Sky Betting & Gaming ("SBG").

"Esta adquisición representa un momento crucial en la evolución de The Stars Group", dijo Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "El sportbook móvil de SBG encaja bien con nuestra oferta de poker líder en la industria para crear dos canales de adquisición de clientes de primer nivel. Creemos que esta combinación junto con nuestras ofertas de casino online combinadas sitúan a The Stars Group para el crecimiento continuo en la industria del juego online en evolución".

Esta adquisición también ofrece a The Stars Group varios beneficios operacionales y financieros, como:

- Mejora drásticamente la diversidad de los ingresos de The Stars Group, creando una distribución equilibrada en el póquer, el casino y el sportsbook con un amplio alcance geográfico. - Aumenta la presencia de The Stars Group en mercados localmente regulados o tributados a aproximadamente el 75% de los ingresos combinados. - Desarrolla apuestas deportivas como segundo canal de adquisición de clientes, complementando las ofertas principales de The Stars Group y creando una oportunidad para los jugadores de venta cruzada en múltiples verticales. - Mejora los productos y tecnología de The Stars Group a través de la incorporación de ofertas de sportsbook y casino innovadoras de SBG y la cartera de populares aplicaciones móviles.

"Esta transacción crea la mayor compañía de juego online de cotización pública del mundo y unifica dos carteras de marcas icónicas con fuertes plataformas y equipos de tecnología. Esta importante escala también sitúa a The Stars Group para asegurar y expandir su huella global", concluyó Ashkenazi.

La consideración para la compra de SBG estuvo formada por una combinación de efectivo y aproximadamente 37,9 millones de acciones comunes recientemente emitidas de The Stars Group. La consideración de efectivo de la adquisición fue financiada mediante el efectivo financiado en la hoja de balance, ganancias de la oferta de capital reciente de The Stars Group y una deuda recientemente emitida de:

- 100 millones de dólares de su servicio de crédito rotatorio, que aumentó a 700 millones de dólares, cotizados en LIBOR más 3,25% y vencimiento en cinco años. - 4.567 millones de dólares equivalentes en préstamos de plazo de primer grado, formando un tramo denominado en dólar estadounidense de 3.575 millones de dólares cotizados en LIBOR más 3,50% y un tramo denominado en euro de 850 millones de euros cotizados en Euribor más 3.75%, y cada uno con un suelo del 0% y vencimiento en siete años. - 1.000 millones de dólares en bonos sénior no asegurados del 7,0% con vencimiento en julio de 2026.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios basados en tecnología en las industrias de los juegos de azar y el entretenimiento interactivo a nivel mundial. The Stars Group directa o indirectamente, incluyendo a través de Sky Betting & Gaming y su división de juegos de azar Stars Interactive Group, es propietario o licencia de negocios y marcas de consumo relacionadas, entre ellos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK y sus eventos de marca. Conjuntamente, estas marcas tienen millones de clientes inscritos a nivel mundial y colectivamente forman el mayor negocio de póquer del mundo, que comprende juegos y torneos de póquer en línea, concursos de póquer en vivo patrocinados, acuerdos de comercialización de marca para salas de póquer en populares casinos de las principales ciudades del mundo, y programación y contenido de póker creados para el público televisivo y público en línea. The Stars Group, a través de algunas de estas marcas, también ofrece productos de juego que no son de póquer, como casinos y apuestas deportivas. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, tiene la licencia o autorización para ofrecer -u ofrecer bajo las licencias o autorizaciones de terceros- sus productos y servicios en varias jurisdicciones alrededor del mundo, incluso en Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, América y otros lugares. En particular, The Stars Group, a través de sus filiales, posee licencias de juegos o aprobaciones en 19 jurisdicciones, con PokerStars siendo la marca de juegos al azar en línea con más licencias en todo el mundo, ya que cuenta con 17licencias o autorizaciones operativas.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información según la definición de las leyes aplicables al mercado de valores, incluyendo, sin limitación, la adquisición de Sky Betting & Gaming, la financiación de dicha adquisición y ciertos planes y expectativas con respecto al futuro. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse, aunque no siempre, mediante el uso de palabras tales como "prever", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede", "será", "pretender", "podría"," "haría", "debería", "cree", y referencias similares a períodos futuros o los términos negativos de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración de la empresa y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. No se puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no se debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y los estados financieros anuales e interinos, así como la discusión y el análisis de la gerencia para obtener más información sobre los factores, las suposiciones y los riesgos que pueden aplicarse a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a las previsiones contempladas a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otras cuestiones, excepto según lo exijan las leyes aplicables.

