THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA LA LISTA 51-100 PARA 2024

The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100

The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals the list of restaurants ranked No.51 to No.100 - 50 BEST/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 22 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, revela hoy la lista de restaurantes clasificados del No.51 al No.100 previo a la ceremonia de entrega de premios de este año, que tendrá lugar en Las Vegas el 5 de junio. La lista ampliada 51-100 incluye restaurantes de seis continentes y se elabora a partir de los votos de 1,080 expertos independientes del mundo de la gastronomía, desde periodistas gastronómicos y chefs de renombre mundial hasta gastrónomos viajeros. Cada uno de ellos ha contribuido con sus votos a la creación de The World's 50 Best Restaurants 2024, cuya lista completa se dará a conocer dentro de dos semanas, en directo en el escenario.

La lista 51-100 incluye 12 nuevos participantes de 11 ciudades diferentes, desde Berlín y Mumbai hasta Seúl y Sídney

hasta Seúl y Sídney La lista 51-100 incluye restaurantes de 23 territorios de los seis continentes

Entre ellos, 13 participantes proceden de Asia, 23 de Europa, seis de Norteamérica, cinco de Sudamérica, uno de Medio Oriente , uno de África y uno de Oceanía

, uno de África y uno de Oceanía El restaurante que ingresa a la lista 51-100 en la posición más alta es Atelier Moessmer Norbert Niederkofler de Brunico (Italia), en el puesto No.52

Europa incorpora este año seis nuevos nombres a la lista: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) en Brunico; Coda (No.62) en Berlín; Bozar (No.63) en Bruselas; Le Doyenné (No.70) en Saint-Vrain; Restaurant Jan (No.84) en Múnich y Mountain (No.94) en Londres.

Asia da la bienvenida a Masque, de Mumbai (No.78), Mosu (No.86) y Onjium (No.96), ambos de Seúl.

The World's 50 Best Restaurants siguen reconociendo la floreciente gastronomía norteamericana con las nuevas entradas: Smyth, en Chicago, en el No.90, y Fauna, en el Valle de Guadalupe (México), en el No.100.

Australia está representada en la clasificación ampliada por el Saint Peter de Sídney, dirigido por el chef Josh Niland, que se sitúa en el No.98.

Para consultar la lista completa 51-100, haga clic aquí .

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, comenta: "La clasificación ampliada de este año es una auténtica representación de la gastronomía mundial. Con restaurantes repartidos por 23 territorios, nos emociona ver tantos nuevos participantes que están dejando su huella en el mundo de la gastronomía. Felicitaciones a todos los restaurantes y equipos de la lista 51-100 de este año."

The World's 50 Best Restaurants 2024 se retransmitirá en directo en la página de Facebook de The World's 50 Best aquí y en el canal de YouTube aquí a partir de las 20:25 PDT del 5 de junio.

Centro para medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418398...Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2361814...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-worlds-50-best-restaurants-anuncia-la-lista-51-100-para-2024-302151913.html