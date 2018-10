COMUNICADO: TravelClick y Google amplían su asociación para ayudar a las compañías hoteleras a maximizar sus ingresos

Publicado 06/03/2018 22:16:54 CET

TravelClick y Google amplían su asociación para ayudar a las compañías hoteleras a maximizar sus ingresos

Esta asociación dará ventaja a los hoteles por medio de acceso prioritario a nuevos productos beta y datos exclusivos.

NUEVA YORK, 6 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- TravelClick, un proveedor líder a nivel mundial de soluciones generación de datos e ingresos para compañías hoteleras, ha anunciado hoy que la empresa ha ampliado su relación a largo plazo con su socio Google para ayudar a las compañías hoteleras a conseguir más reservas e ingresos. Esta asociación ayuda a cadenas hoteleras independientes y de pequeño y mediano tamaño a encontrar, atraer y convertir a usuarios en huéspedes al utilizar las soluciones Google y TravelClick en combinación.

"En un mundo en el que cientos de miles de hoteles compiten diariamente para lograr más reservas, el metabuscador de Google y las plataformas de anuncios hacen que sea más fácil que los consumidores descubran a cadenas hoteleras independientes de pequeño y mediano tamaño", afirmó Curtis Brewer, vicepresidente sénior de Soluciones de Reservas y Sitios Web de TravelClick. "Cuando las compañías hoteleras interactúan con estos mismos consumidores utilizando los perfiles CRM (gestión de relaciones con los clientes) de huéspedes de TravelClick, junto con los datos de demanda a futuro y el mejor motor de reservas de su categoría, pueden transformar a más consumidores en sus huéspedes y optimizar sus precios".

Con Google Premier Partner Status, TravelClick ahora puede ofrecer a los clientes de sus hoteles acceso prioritario a productos beta de Google, asistencia de cuentas de élite y revisión del rendimiento con un equipo de cuentas dedicado e internacional y datos exclusivos para optimizar campañas.

"TravelClick es un líder mundial del sector de la hostelería, y estamos encantados de trabajar con ellos para ayudar a las compañías hoteleras a conseguir mayores ingresos", añadió Ru Roberts, director sénior del sector de los Viajes de Google. "Nuestros esfuerzos combinados ofrecen a las compañías hoteleras una plataforma con la que pueden llegar al 60% de los viajeros que usan Google cuando empiecen a buscar alojamiento de viaje y empezar a aprovechar TravelClick para transformar esas búsquedas en reservas".

"Al trabajar con TravelClick y Google hemos sido capaces de identificar oportunidades para alcanzar nuevos grupos de consumidores de una forma muy específica utilizando una estrategia de segmentación de audiencia en profundidad", afirmó Adarsh Rangaswamy, director corporativo de Marketing Digital en Millennium Hotels and Resorts. "Esto ha generado unos sólidos resultados en un canal que anteriormente no considerábamos que tuviese un buen rendimiento de marketing. Además, las perspectivas únicas de los datos de Google y TravelClick nos han permitido identificar nuevas oportunidades que de otro modo no habríamos descubierto".

Para saber más sobre las últimas tendencias en los medios digitales de TravelClick y Google, inscríbase y asista a uno de los siguientes webinarios:

-- Martes, 13 de marzo de 2018, 1:00 de la tarde SGT / 4:00 de la tarde AEST: https://register.gotowebinar.com/register/2564110982945260291 [https://register.gotowebinar.com/register/2564110982945260291] -- Martes, 13 de marzo de 2018, 9:00 de la mañana EDT / 1:00 de la tarde GMT: https://register.gotowebinar.com/register/7654759659594927875 [https://register.gotowebinar.com/register/7654759659594927875] -- Jueves, 15 de marzo de 2018, 11:00 de la mañana PST / 2:00 de la tarde EDT: https://register.gotowebinar.com/register/2087853123327846915 [https://register.gotowebinar.com/register/2087853123327846915]

Acerca de TravelClick

TravelClick [http://www.travelclick.com/] proporciona soluciones innovadoras basadas en la nube y que operan a partir de datos para hoteles de todo el mundo con el objetivo de maximizar sus ingresos. TravelClick logra que más de 50.000 empresas hoteleras tomen mejores decisiones empresariales y conozcan, adquieran, conviertan y retengan a huéspedes. La suite de soluciones interconectadas de la compañía incluye inteligencia de negocio, motor de reservas y reservas cerradas, medios de comunicación, web, vídeo y gestión de huéspedes. Como un socio hotelero con más de 30 años de experiencia en el sector, TravelClick opera en 176 países, y cuenta con expertos locales en 39 países y 14 oficinas en Nueva York, Atlanta, Barcelona, Bucarest, Chicago, Dubái, Hong Kong, Melbourne, Myrtle Beach, Orlando, Ottawa, París, Shanghái y Singapur. La compañía también ofrece a sus clientes hoteleros acceso a una red mundial de más de 600 socios dedicados a los viajes. Siga a TravelClick en Facebook [https://www.facebook.com/travelclick/], Twitter [https://twitter.com/TravelClick] y LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/7772?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A7772%2Cidx%3A3-1-6%2CtarId%3A1474584807016%2Ctas%3ATravelclick].

CONTACTOS: Caitlin Kasunich / Christina Panta, KCSA Strategic Communications, 212.896.1241 / 212.896.1208, ckasunich@kcsa.com / cpanta@kcsa.com

