(Información remitida por la empresa firmante)

Trickster: Antonio Banderas 'obsesionado' con canción de Navidad, nueva sesión de registro de "God Save the King" en los estudios Abbey Road, mientras el videoclip alcanza el millón de vistas en YouTube.

LONDRES, 28 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Antonio Banderas se declaró 'obsesionado' con la mezcla jovial de clásicos de Navidad "Silent Night vs Santa Claus is Coming to Town", añadiendo que "¡Seguro que os va a enamorar!". El actor y director de fama mundial, conocido por películas como "Dolor y Gloria" "La máscara del Zorro", "Philadelphia", "Evita" "El mexicano" y muchas más, publicó sus comentarios en todas sus plataformas de redes sociales.

ANTONIO BANDERAS INSTAGRAM: https://www.instagram.com/antoniobandera...

COMPRAR / ESCUCHAR CANCIÓN https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

El videoclip ha alcanzado el millón de vistas en YouTube y el "rey de la música navideña"; David Foster [16 Grammys, productor de 4 de los álbumes navideños más vendidos] ha dictado su veredicto sobre el disco, ya que consideró a Trickster como "una bocanada de aire fresco".

Además, Trickster– el cantante y emprendedor austríaco de Linz– grabará un regalo para el Rey Carlos III, cuando se convierta el primer músico no británico en grabar el himno nacional británico "God Save the King" (Dios salve al Rey) durante una sesión prevista para enero en los estudios Abbey Road en Londres. Callum Au adaptará la versión de Trickster, la que interpretará la Royal Philharmonic Orchestra, acompañada por el St Paul's Boys Choir.

Silent Night vs Santa Claus is Coming to Town ha calado hondo en todo el mundo, y la canción suena actualmente en la radio en 48 países. Se ha colocado el número 7 de las listas navideñas de ITunes en todo el mundo, y ¡está a punto de entrar en la lista Hot 100 de Estados Unidos esta semana! La canción está en la lista Top 40 de España, y en Bélgica, ha ocupado la posición #2 y #3 en la lista festiva de Spotify.

La música de Trickster habla directamente desde el corazón. Un talento fluido que crea en el rock, pop, swing y electro, trabaja en los mejores espacios, con las mejores personas, para dar vida a su trabajo de la manera óptima. "Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town"; le pisa los talones "Still Kicking"; que logró difusión radial en todo el mundo.

Trickster también se complace en anunciar que su álbum debut se lanzará en 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2308519...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2274136...

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/trickster--antonio-banderas-obsesionado-con-cancion-de-navidad-302023373.html