Triskell Software, reconocido como representative vendor en el Market Guide de Enterprise Agile Planning Tools de Gartne

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Triskell Software se complace en anunciar su inclusión como representative vendor en el Market Guide de 2024 'Enterprise Agile Planning Tools' de Gartner. Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Triskell de proporcionar soluciones líderes en la industria que permitan a las organizaciones escalar sus prácticas ágiles y lograr la entrega exitosa de proyectos y productos a nivel empresarial.

"Nos sentimos honrados de ser nombrados como representativo vendor por Gartner en este mercado tan crucial para nosotros", dice Ángel García, CEO de Triskell Software. "Este reconocimiento reafirma nuestra dedicación a proporcionar soluciones de primera clase que ayuden a las organizaciones a cerrar la brecha entre estrategia y ejecución en entornos ágiles".

En el panorama empresarial actual, cada vez más empresas recurren a las metodologías Agile para navegar las complejidades, fomentar la innovación y responder a las demandas cambiantes del mercado. Y, tal y como indica Gartner, el mercado de 'Enterprise Agile Planning Tools' tiene como propósito ofrecer a las empresas una suite completa de herramientas desde las que puedan "definir, planificar, gestionar e implementar el trabajo de los equipos", fomentando la colaboración y la visibilidad en tiempo real de los ciclos de vida de proyectos y productos.

Las soluciones de Triskell Software para la Gestión de Portfolios Agile están diseñadas para abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones que adoptan metodologías ágiles a nivel empresarial. Como explica Ángel García: "Nuestro conjunto de soluciones y capacidades dentro de la plataforma Triskell permite a los equipos entregar valor de forma iterativa, lograr agilidad a escala, gestionar lanzamientos y flujos de valor de manera colaborativa y obtener información sobre los aspectos financieros de los proyectos y productos en curso".

A medida que las empresas de todo el mundo se embarcan en sus viajes de transformación ágil, Triskell Software se mantiene firme en su compromiso con la innovación, la excelencia y la satisfacción del cliente. Según Ángel García: "Nuestro objetivo es seguir agregando y mejorando herramientas y capacidades para ayudar a las organizaciones a adoptar la agilidad, adaptarse con confianza y entregar valor a sus clientes de manera constante".

Y concluye: "Queremos que nuestras soluciones no sólo den soporte a la agilidad empresarial, sino también a los enfoques híbridos de gestión, tanto a organizaciones que lo necesitan por la naturaleza de sus procesos como para las que están evolucionando de los modelos tradicionales a los Agile".

Gartner disclaimer

[1] Gartner, "Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools", Mike West, Nabeeha Ahmed, Bill Blosen, 25 April 2024.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

Sobre Triskell Software

Triskell es una solución empresarial centrada en la Gestión de la Ejecución de la Estrategia con funcionalidades avanzadas de Gestión de Portfolio de Proyectos, ayudando a eliminar el hueco entre la planificación y la propia ejecución. Triskell permite a las empresas planificar, priorizar, gestionar y monitorizar las iniciativas de su organización. Incluye herramientas para la gestión de la demanda, gestión de la capacidad, gestión de portfolio de proyectos, gestión de portfolio de aplicaciones, gestión de recursos, gestión financiera, gestión de proyectos tradicional o Agile y gestión de portfolio de servicios TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412227...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/triskell-software-reconocido-como-representative-vendor-en-el-market-guide-de-enterprise-agile-planning-tools-de-gartner-de-2024-302144821.html