(Información remitida por la empresa firmante)

- La UEG pone en marcha un nuevo Consejo Asesor de Representantes de Pacientes para reforzar la voz de los pacientes en el ámbito de la salud digestiva

United European Gastroenterology (UEG) ha puesto en marcha hoy su nuevo Consejo Asesor de Representantes de Pacientes (PRAB, por sus siglas en inglés), creando una plataforma específica para integrar las perspectivas de los pacientes en sus actividades de relaciones institucionales y en sus iniciativas más amplias destinadas a mejorar la salud digestiva en toda Europa.

BARCELONA, España, 18 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Presentado durante la UEG Week 2026 en Barcelona, el PRAB representa el siguiente paso en el compromiso de la UEG por fortalecer el papel de las personas que viven con enfermedades digestivas en su labor.

Este lanzamiento se fundamenta en la colaboración de la UEG con organizaciones de pacientes, incluida la Digestive Health Roundtable 2025 y su Manifiesto, que abogaba por reconocer a los pacientes como cocreadores de las políticas, la investigación y la atención sanitaria en el ámbito de la salud digestiva.

Como órgano asesor estructurado e independiente, el PRAB aportará una perspectiva centrada en el paciente a las actividades de relaciones institucionales de la UEG y, cuando proceda, a su labor en un sentido más amplio. Mediante la creación de un canal formal de interacción entre la UEG y la comunidad europea de pacientes, su objetivo es identificar desafíos comunes en el ámbito de las enfermedades digestivas y fortalecer la colaboración con las organizaciones de pacientes.

El profesor Joost P.H. Drenth, presidente de la UEG, afirmó: "Si queremos mejorar la salud digestiva de una manera que responda realmente a las necesidades de los pacientes, sus perspectivas deben formar parte de la conversación desde el principio. El Consejo Asesor de Representantes de los Pacientes nos ofrece un espacio específico para escuchar, aprender y colaborar, lo que ayuda a garantizar que la voz de los pacientes oriente nuestras prioridades y las iniciativas que llevamos a cabo".

La PRAB se puso en marcha formalmente durante la Digestive Health Roundtable 2026, donde representantes de los pacientes se unieron a clínicos, investigadores y otras partes interesadas para explorar cómo incorporar las perspectivas de los pacientes a la investigación en salud digestiva. Los debates se centraron en las medidas de resultados comunicados por los pacientes (PROM, por sus siglas en inglés), la participación a lo largo de todo el ciclo de investigación y el desarrollo de un conjunto de herramientas prácticas.

"Nos complace enormemente la creación del Consejo Asesor de Representantes de Pacientes de la UEG, que nos brinda una plataforma específica para garantizar que las perspectivas de los pacientes se incorporen de manera significativa a nuestras actividades de asuntos públicos", afirmó el profesor Alexander Hann, presidente del Grupo de Asuntos Públicos de la UEG.

En una declaración conjunta, representantes de pacientes de AOECS, DiCE, ECPO, ELPA, EOS Network, IFCCA, ILCM y PCE señalaron: "El PRAB crea un espacio formal para que los pacientes y las organizaciones de pacientes incorporen sus perspectivas directamente en la labor de la UEG. Al colaborar en el ámbito de las enfermedades digestivas, podemos identificar desafíos comunes, fortalecer la cooperación y contribuir a garantizar que las iniciativas de defensa de derechos y las actividades reflejen las prioridades y experiencias de las personas a las que están destinadas a servir".

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