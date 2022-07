"UKRAINE AND ME" AYUDARÁ A LAS MUJERES Y NIÑOS UCRANIANOS

Image_5024356_32043757 - WORLD COUNCIL OF CAREERS FOR WOMEN/PR NEWSWIRE

El evento de ventas NFT del 27 de julio de WCCW integra la caridad y el poder de la tecnología blockchain

KIEV, Ucrania, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- World Council of Careers for Women (WCCW) anunció que su evento de ventas benéficas NFT " Ukraine and Me " comienza el 27 de julio de 2022 a las 0:00 hora de Kiev. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la invasión rusa de Ucrania de 2022 ha provocado que más de 3,4 millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños en un 90 %, huyeran a países vecinos, lo que ha causado grandes víctimas, destrucciones y desplazamientos. Por lo tanto, este evento de la WCCW del 27 de julio tiene como objetivo ayudar a restaurar la estabilidad y ofrecer asistencia sustancial a las mujeres y los niños refugiados ucranianos que sufren grandes riesgos de violencia y abuso, y la privación de los derechos humanos.

Ukraine and Me da la bienvenida a cualquiera que desee diseñar NFT sobre la invasión rusa de Ucrania. WCCW da la bienvenida a todas las formas de creaciones de NFT para ayudar a las personas a reconocer la mayor crisis humanitaria europea del siglo. Ya se invitó a un grupo de artistas profesionales a crear una serie de NFT, y todos los donantes están invitados a comenzar a hacer contribuciones. Este evento del 27 de julio luego reclutará obras potenciales, realizará votaciones en línea y finalmente subastará para fines benéficos. WCCW también organizó un sorteo significativo de la contribución de los donantes, las ganancias de la subasta contribuirán al bienestar público y campañas en línea y fuera de línea.

"Tememos que el mundo pronto se canse de escuchar sobre la muerte y la destrucción en Ucrania. Pero para nosotros, esto no termina", dijo con firmeza Kateryna Yushchenko, ex primera dama de Ucrania. "Me gustaría tomar esta iniciativa para ayudar a las mujeres y los niños, su educación, asentamiento y ayudarlos de cualquier manera para asegurar su bienestar ahora y en el futuro", declaró Bertie Ahern, copresidente del Consejo InterAction, ex primer ministro de Irlanda y presidente de WCCW.

El 1 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión, los Estados miembros y las agencias de la ONU que ofrecieran asistencia humanitaria a la población civil ucraniana. Más de 100 exjefes de estado del InterAction Council y WCCW han estado haciendo todo lo posible para salvar al pueblo ucraniano de esta guerra implacable.

