- UroMems anuncia los resultados del primer implante inteligente de esfínter urinario artificial en una paciente para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo

Los resultados positivos demuestran una nueva opción prometedora para las mujeres que buscan un tratamiento mejor y personalizado

GRENOBLE, Francia y MINNEAPOLIS, 14 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- UroMems, una empresa global que desarrolla tecnología mecatrónica innovadora para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), anunció hoy que ha cumplido con éxito el criterio de valoración principal de seis meses para la primera paciente a la que se le implantó el sistema UroActive™, el primer sistema urinario artificial automatizado inteligente. esfínter (AUS) para tratar la IUE. Este hito indica una nueva era para millones de mujeres que sufren de IUE, y señala una transición emocionante para los cirujanos que tratan la IUE no sólo en Francia, donde la paciente fue tratada, sino también en toda Europa y Estados Unidos. También sigue de cerca los pasos de los resultados exitosos de la cohorte de tratamiento completa del primer estudio de viabilidad clínica en humanos. Los resultados de este estudio clínico contribuirán al diseño y la implementación del ensayo clínico fundamental de UroMems en Europa y Estados Unidos.

"En nombre del equipo médico que implantó el sistema UroActive en la primera paciente, los doctores Christophe Vaessen, Aurelien Beaugerie y yo estamos encantados de ver que nuestro primer paciente ha vuelto a vivir plenamente su vida después de años de luchar contra la IUE", afirmó el profesor Emmanuel Chartier-Kastler. "Esta terapia prometedora es una tecnología innovadora en el tratamiento de la IUE en ambos mujeres y hombres".

Las medidas de resultado primarias incluyen la activación exitosa del dispositivo y la tasa de explantes y revisiones a los seis meses. La primera paciente no solo cumplió con los criterios de valoración principales del estudio al permanecer libre de revisión, sino que también experimentó una continencia social restaurada. El seguimiento de las medidas secundarias, incluidos los valores de tasa de fuga, ha sido extremadamente positivo.

"Como organización de defensa líder en los Estados Unidos que apoya a pacientes y cuidadores con incontinencia urinaria, semanalmente escuchamos a pacientes que buscan información sobre la seguridad y eficacia de los esfínteres artificiales. Desafortunadamente, tenemos poco para informar y apoyar sus solicitudes, ya que nadie en los Estados Unidos promueve activamente esta opción para las mujeres", explicó Steven Gregg, Ph.D., director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Continencia. "Estos resultados de la primera El sistema UroActive implantado en una mujer representa un avance prometedor para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo tanto en mujeres como en hombres. Estamos entusiasmados con este desarrollo único en su tipo y esperamos con ansias los resultados fundamentales de la prueba de UroMems".

A la espera de esos resultados, la posibilidad de que los cirujanos estadounidenses ofrezcan esta nueva opción está ahora en el horizonte; Los cirujanos capacitados que realizan cirugías asistidas por robots, como sacrocolpopexias e histerectomías, pronto podrán agregar la implantación de UroActive a sus prácticas estándar. UroActive es el primer implante activo inteligente que trata la IUE, impulsado por un sistema mioelectromecánico (MEMS). Este innovador sistema se coloca alrededor de la uretra en hombres y el cuello de la vejiga en mujeres, controlado en función de la actividad del paciente, sin necesidad de ajustes manuales, pretendiendo proporcionar a los pacientes facilidad de uso y una mejor calidad de vida que las opciones actuales.

"Estamos encantados de alcanzar este logro crítico que contribuye a la demostración de la viabilidad del sistema UroActive para tratar con éxito a mujeres que sufren de IUE debilitante", indicó Hamid Lamraoui, director ejecutivo y cofundador de UroMems. "Los resultados convincentes de este primer- Los implantes en mujeres muestran el alto potencial de nuestra tecnología, acercándonos un paso más a satisfacer la enorme necesidad insatisfecha de las mujeres y los médicos que buscan desesperadamente una mejor opción de tratamiento para la IUE".

La IUE, o pérdida urinaria involuntaria, afecta aproximadamente a 40 millones de estadounidenses y 90 millones de europeos, y ocurre cuando la presión en la vejiga excede la del músculo (el esfínter) alrededor de la uretra, causada por actividades que implican una alta presión intraabdominal, como toser, reír y hacer ejercicio. La IUE afecta significativamente la calidad de vida, ya que puede ser debilitante y, a menudo, conduce a depresión, baja autoestima y estigma social.

UroMems tiene como objetivo restaurar la calidad de vida, la dignidad y la autoestima de millones de hombres y mujeres en todo el mundo que padecen enfermedades crónicas mal tratadas mediante el compromiso de cambiar la percepción de que estos trastornos son inevitables a medida que uno envejece y son simplemente algo que hay que soportar. ninguna solución real. UroMems está revolucionando el tratamiento de la IUE con implantes activos inteligentes, utilizando los últimos avances tecnológicos en el campo de los sistemas integrados y las microtecnologías para el desarrollo de sus soluciones innovadoras.

Acerca de UroActiveUroActive es un esfínter urinario artificial electrónico implantable activo que se está desarrollando para compensar la insuficiencia del esfínter en pacientes, tanto hombres como mujeres, con IUE. Se basa en una plataforma biónica única que utiliza sistemas robóticos, digitales e inteligentes integrados que, basándose en los datos recopilados de un paciente, crean un algoritmo de tratamiento específico para las necesidades de cada paciente. La plataforma tecnológica UroMems está protegida por más de 120 patentes y está diseñada para superar las limitaciones de las soluciones actuales optimizando la seguridad y el rendimiento, la experiencia del paciente y la comodidad del cirujano. La participación en STeP no implica la autorización del producto. UroActive no ha recibido la autorización de comercialización de la FDA y no está disponible para la venta en Estados Unidos ni en la UE.

