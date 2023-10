Vela Diagnostics colabora con SRL Inc. para la distribución de productos en Japón

(Información remitida por la empresa firmante)

FAIRFIELD, N.J., 2 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Vela Diagnostics anunció hoy una colaboración de investigación con SRL Inc, una importante empresa japonesa de servicios de atención médica. Esta asociación tiene como objetivo facilitar la distribución de las soluciones de diagnóstico molecular de vanguardia de Vela Diagnostics en Japón.

Establecida en 1970, SRL Inc (una filial de H.U Group Holdings Inc.), es una reconocida empresa de pruebas de laboratorio clínico en Japón con más de 80 bases comerciales en todo el país. SRL Inc se especializa en pruebas complejas y atiende a clientes prestigiosos, brindando soluciones de diagnóstico para enfermedades, planificación del tratamiento, seguimiento del pronóstico post-tratamiento y controles de salud.

El acuerdo de colaboración en investigación (RCA) entre Vela Diagnostics y SRL Inc se firmó en junio de 2023, lo que marca un hito importante en sus compromisos compartidos para promover soluciones de atención médica en Japón. Vela Diagnostics tiene como objetivo capitalizar la red de distribución integral y el conocimiento del mercado de SRL Inc, lo que permitirá a la compañía presentar su kit de ensayo de genotipado Sentosa® SQ VIH-1 a las instituciones de diagnóstico y atención médica japonesas.

El Dr. Tony Zhang, jefe de Investigación y Desarrollo de Vela Diagnostics, afirmó que SRL Inc ha iniciado estudios de viabilidad para el kit de ensayo de genotipado Sentosa® SQ VIH-1. "El ensayo de genotipado Sentosa® SQ HIV-1 es la principal solución de VELA para la secuenciación automatizada de próxima generación (NGS) del VIH-1, que recibió la designación DeNovo de la FDA en 2019", explicó el Dr. Zhang. "Con su menor tiempo práctico y su mejor tiempo de respuesta en comparación con otros kits en el mercado, el ensayo combina la eficiencia de las técnicas NGS con una sensibilidad única a las mutaciones en tres objetivos farmacológicos clave. Proporciona información crítica sobre el perfil de resistencia a los medicamentos del virus, revolucionando potencialmente las pruebas del VIH en Japón."

"Estamos encantados de asociarnos con SRL Inc", afirmó Sam Dajani, consejero delegado de Vela Diagnostics. "Japón ofrece enormes oportunidades y confiamos en que la amplia red y la experiencia de SRL Inc aumentarán nuestra capacidad para ofrecer productos innovadores a pacientes y proveedores de atención médica en la región. Prevemos que Japón se una a la red global de proveedores de VIH que utilizan los kits de análisis NGS de Vela Diagnostics que abarcan América del Norte y del Sur, África, Europa, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Australia. Junto con SRL Inc, anticipamos una fructífera asociación que mejorará los resultados de los pacientes y contribuirá a la lucha global contra el VIH".

Vela Diagnostics es un proveedor líder de soluciones integradas de sistemas IVD, desde la muestra hasta el resultado. Las soluciones de prueba de VELA utilizan la plataforma automatizada Sentosa, lo que brinda la capacidad única de aprovechar un sistema para pruebas NGS y PCR en enfermedades infecciosas y oncología.

