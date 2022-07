Winner Medical adquiere una participación del 100% en Guilin Latex y se expande al mercado de látex médico

Winner Medical Acquires 100% Stake in Guilin Latex, Expanding into Medical Latex Market

SHENZHEN, China, 5 de julio de 2022/PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" y "la compañía"), un fabricante líder de productos quirúrgicos y para el cuidado de heridas desechables, celebró una ceremonia de inauguración de Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd en Guilin, provincia de Guangxi, el 29 de junio de 2022, tras llevar a cabo la adquisición de una participación del 100% en Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd ("Guilin Latex") por 450 millones de yuanes (aproximadamente 67,15 millones de dólares estadounidenses) el 6 de junio.

Guilin Latex es un experto en investigación y desarrollo, fabricación y comercialización de productos de látex. Sus tres productos principales incluyen condones Gobon, guantes quirúrgicos de látex estériles desechables Gobon y guantes de examen médico de látex desechables Gobon. La empresa consiguió unas ganancias netas de aproximadamente 50,85 millones de yuanes (aproximadamente 7,59 millones de dólares estadounidenses) en 2021 sobre ventas de aproximadamente 320 millones de yuanes (aproximadamente 47,76 millones de dólares estadounidenses). El mercado nacional representa cerca del 90% de sus ventas, siendo las farmacias y hospitales sus principales clientes.

La adquisición crea sinergias complementarias entre Guilin Latex y Winner Medical en términos de canales de ventas nacionales, ya que Guilin Latex atiende a aproximadamente 1.500 hospitales y 23.000 farmacias, mientras que Winner Medical atiende a más de 4.000 hospitales y 120.000 farmacias y tiene más de 9 millones de seguidores en las redes sociales. A través de la adquisición, Winner Medical, al expandirse al mercado del látex médico, está en camino de convertirse en uno de los proveedores chinos más completos de consumibles médicos de uso general y en un proveedor de soluciones integrales para la gama completa de dichos consumibles.

Además, Winner Medical también ampliará la capacidad de producción de Guilin Latex, aumentará el valor de la producción y construirá instalaciones de fabricación eficientes, ecológicas e inteligentes al tiempo que mejorará sus ventajas combinadas en marca, canales y productos.

Esta es la tercera adquisición de Winner Medical este año. Tras la adquisición de una participación del 55% en Longterm Medical en abril y la adquisición de una participación mayoritaria en Pingan Medical a mediados de mayo. Estando en línea con la misión de Winner Medical de convertirse en un proveedor de soluciones integrales de consumibles médicos, la serie de adquisiciones destaca una vez más el compromiso de la empresa con la especialización, la mejora del producto, la diferenciación y la innovación.

Winner Medical presta mucha atención a la innovación en tecnología y las capacidades de I+D de las empresas a las que se dirige para la inversión, con capacidades destinadas a la innovación de productos como una de las consideraciones más importantes. Con el fin de crear mayor valor tanto para sus clientes como para la comunidad médica, la compañía ha tomado medidas proactivas de cara a impulsar el crecimiento del mercado de consumibles médicos.

