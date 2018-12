Winy Maas es el nuevo editor de Domus

Publicado 26/11/2018 13:04:55 CET

El genio detrás de Grand Paris Urban Vision 2030 y la biblioteca pública futurista

Tianjin Binhai de China dirigirá la publicación en 2019

¿ "Su" Domus? La ciudad del futuro.

La publicación de arquitectura seminal Domus presenta su nuevo director: Winy Maas, cofundador del internacionalmente reconocido estudio MVRDV. Maas, un destacado urbanista holandés, profesor y arquitecto, fue el autor intelectual detrás de proyectos como la visión de Greater Paris, Grand Paris Plus Petit, el pabellón holandés en la Expo 2000 en Hannover, así como la muy admirada y futurista Tianjin Binhai Public Library en China. Maas es un perspicaz teórico urbano y profesor en la Universidad de Delft, donde fundó y actualmente dirige The Why Factory, un instituto de investigación y educativo totalmente centrado en el desarrollo futuro de las ciudades modernas. También es profesor visitante en varias facultades de todo el mundo, incluyendo el MIT, ETH de Zurich y, a partir del próximo año, la Universidad de Columbia de Nueva York.

Domus, la publicación de arquitectura seminal, diseño y arte, fue fundada en 1928 por el notorio arquitecto Gio Ponti. El año pasado, la publicación inició el proyecto Domus 10x10x10: un formato editorial sin precedentes, en el que 10 arquitectos internacionalmente reconocidos dirigirá la revista con 10 temas cada uno, durante los próximos 10 años.

Winy Maas presenta una visión positiva, un atrevimiento a cambiar y un estímulo a la responsabilidad intelectual y colectiva: "Necesitamos una agenda para el cambio. Nuestro planeta sufre cambios climáticos dramáticos que requieren que todos nosotros - políticos, planificadores urbanos y ciudadanos - aceleremos nuestra acción para salvarlo. Pero seguimos siendo demasiado lentos. Domus actuará como tal programa," anunció Maas announced en su manifiesto de intenciones.

"¿ Pueden nuestras ciudades sorprendernos? ¿ Pueden ser más responsables? ¿ Más abiertas? ¿ Más curiosas? ¿ Valientes y experimentales? ¿ Realmente verdes? ¿ Bio-diversificadas? ¿ Humanas, sociales, íntimas, accesibles, gratis, heterogéneas? ¿ Diferentes? ¿ Pueden ser agradables, hermosas, emocionantes? Ese es mi plan," afirma Maas también en su manifiesto. "Mejores materiales, mejores baños, mejores fachadas, mejores casas, mejores ciudades y un mundo mejor, que va desde la producción en masa de automóviles a ladrillos, desde caminos a infraestructura, incluyendo nanomateriales y planificación a gran escala. Todo esto contribuirá a la construcción de la ciudad del futuro, y Domus será quien lo cuente."

