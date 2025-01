W.L. GORE & ASSOCIATES, INC. RECIBE LA MARCA CE PARA LA ENDOPRÓTESIS VBX DE PERFIL MÁS BAJO

(Información remitida por la empresa firmante)

- W.L. GORE & ASSOCIATES, INC. RECIBE LA MARCA CE PARA LA ENDOPRÓTESIS CON BALÓN EXPANDIBLE GORE VIABAHN VBX DE PERFIL MÁS BAJO, AHORA COMPATIBLE CON FUNDA DE 6 FR

Con mejoras en el sistema de colocación de la endoprótesis que permiten una reducción del perfil de 1 Fr en la mayoría de los tamaños, el dispositivo continúa ofreciendo a los médicos la oferta más amplia de diámetros y longitudes disponibles en el mercado. 1-5

PUTZBRUNN, Alemania, 13 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte de los esfuerzos por mejorar continuamente las soluciones médicas para pacientes con enfermedades vasculares complejas, W. L. Gore & Associates, Inc. Medical Products (Gore) anunció recientemente la marca CE de una endoprótesis con balón expandible GORE VIABAHN VBX (endoprótesis VBX) de perfil más bajo.

La aprobación de la Regulación de Dispositivos Médicos (MDR) de esta innovación se basa en un dispositivo probado que se ha convertido en una herramienta importante para el tratamiento de enfermedades vasculares complejas.* Además de ofrecer el stent expandible con balón más largo del mercado con su configuración de 79 mm y la gama más amplia de ajuste del diámetro del stent, la endoprótesis VBX ahora también ofrece la mayor cantidad de configuraciones compatibles con 6 Fr. 1–5

"Estamos agradecidos a Gore por ser uno de los primeros implantadores del nuevo stent graft VBX de perfil más bajo en Europa", afirmó el profesor Michele Antonello, director de la Escuela de Especialización en Cirugía Vascular de la Universidad de Padua. "En combinación con la flexibilidad del dispositivo, su precisión y su rendimiento de confianza, el nuevo perfil más bajo me permitirá tratar mis casos complejos con un dispositivo de 6 o 7 Fr".

No se realizaron cambios en el diseño del stent para lograr un perfil más bajo. Al centrarse únicamente en las mejoras del sistema de colocación, las valiosas características y el rendimiento fiable del stent permanecen inalterados y se unen a la versatilidad mejorada que brinda un perfil más bajo. Según la práctica, los médicos pueden usar la endoprótesis VBX con un conjunto más amplio de pacientes, experimentar un menor riesgo de complicaciones en el sitio de acceso, encontrar una mayor eficiencia del procedimiento y/o una mejora general en la facilidad de uso.

"Con los datos de 5 años publicados recientemente† y siendo parte del actual estudio clínico Gore VBX FORWARD (NCT05811364) que tiene como objetivo investigar la superioridad del stent graft VBX en comparación con los stents de metal desnudo para el tratamiento de la enfermedad oclusiva ilíaca compleja, esta innovación de perfil más bajo proporciona otra razón más para confiar en los resultados comprobados de la endoprótesis VBX y la amplia aplicabilidad de su uso en mi práctica", dijo Ash Patel, M.D., cirujano vascular, Guy's & St Thomas' Hospital NHS Foundation Trust, Londres, Reino Unido.

Desde su lanzamiento en EE. UU. en 2017, se han implantado más de 500.000 stents injertados VBX en todo el mundo.‡ La endoprótesis VBX está indicado en la UE para el tratamiento de: lesiones de novo o reestenóticas en las arterias ilíacas, incluidas las lesiones en la bifurcación aórtica; lesiones de novo o reestenóticas en las arterias viscerales; aneurismas aislados de las arterias viscerales, ilíacas y subclavias; o lesiones vasculares traumáticas o iatrogénicas en arterias ubicadas en la cavidad torácica, la cavidad abdominal o la pelvis (excepto la aorta, las arterias coronaria, innominada, carótida, vertebral y pulmonar).

El dispositivo de perfil más bajo se lanzará al mercado europeo en los próximos meses.

"La aprobación y el lanzamiento de la endoprótesis VBX de perfil más bajo demuestra el compromiso de la división de productos médicos de Gore con la mejora continua y la innovación permanente en colaboración con los médicos para resolver desafíos difíciles cuando existe una necesidad crítica del paciente", afirmó Jill Paine, directora del negocio de periféricos de Gore. "Esperamos poder apoyar a nuestros médicos y a sus pacientes mediante la incorporación de esta emocionante innovación a sus herramientas de tratamiento".

Para obtener más información sobre la endoprótesis VBX de perfil más bajo, visite: goremedical.com/eu/products/vbx

Gore diseña dispositivos que tratan una serie de afecciones cardiovasculares y otras afecciones de salud. Con más de 50 millones de dispositivos médicos implantados a lo largo de más de 45 años, Gore se basa en su legado de mejorar las condiciones de los pacientes a través de la investigación, la educación y las iniciativas de calidad. El rendimiento del producto, la facilidad de uso y la calidad del servicio proporcionan un ahorro de costes sostenible para médicos, hospitales y aseguradoras. Gore ha unido sus servicios con servicios médico; gracias a esta colaboración estamos mejorando vidas. Para obtener más información, visite goremedical.com.

Acerca de Gore

W. L. Gore & Associates es una empresa global de ciencia de materiales dedicada a transformar industrias y mejorar vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto desafíos técnicos complejos en entornos exigentes, desde el espacio exterior hasta las cumbres más altas del mundo y el funcionamiento interno del cuerpo humano. Con más de 13.000 asociados y una sólida cultura orientada al trabajo en equipo, Gore genera ingresos anuales de 4.800 millones de dólares. Para obtener más información, visite gore.com.

Para obtener indicaciones completas y otra información de seguridad importante de los productos comerciales de Gore a los que se hace referencia en este documento, consulte las Instrucciones de uso (IFU) correspondientes.

* Complejo definido como lesiones de clasificación TASC II C y D.

† Recientemente se han publicado datos de cinco años para la endoprótesis VBX y se está realizando una evaluación continua de datos similares para el perfil reducido.

‡ Datos en archivo 2024; W. L. Gore & Associates, Inc.; Flagstaff, AZ.

