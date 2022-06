Xinhua Silk Road:Conferencia para reclutar los talentos más necesitados

- Xinhua Silk Road: La conferencia para reclutar los talentos más necesitados se celebró en el distrito de Wangcheng de Changsha en el centro de China

BEIJING, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- El distrito de Wangcheng de la ciudad de Changsha, en el centro de China, lugar de origen de Lei Feng, el modelo por seguir del altruismo en China, convocó el miércoles una conferencia temática para reclutar los talentos que se necesitan con urgencia para ayudar a abordar tareas difíciles para impulsar la economía industrial.

A medida que el distrito se presenta, planea reclutar 689 talentos que el desarrollo industrial local demanda desesperadamente, 54 para instituciones públicas locales y 90 para el plan de práctica social de estudiantes universitarios de Qingfeng.

Durante la conferencia, alrededor de 130 talentos con títulos de doctorado llegaron al distrito de Wangcheng y realizaron reuniones de reclutamiento fuera de línea con empresas locales, incluidas Ausnutria Dairy Co., Ltd., Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. y Hunan Viscope Technology.

Entre ellos, el 42 por ciento de los asistentes alcanzaron intenciones iniciales con las instituciones o empresas de contratación el miércoles.

En los últimos años, el distrito de Wangcheng ha desarrollado un conjunto de políticas para introducir, cultivar y motivar talentos y crear el entorno de "primero el talento" en un intento por facilitar mejor el crecimiento económico local y contribuir más a las estrategias de impulso de la economía de capital de Changsha.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/328770.html