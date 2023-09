(Información remitida por la empresa firmante)

-Zefr amplía el producto TikTok para ofrecer a los anunciantes exclusiones de idoneidad, en colaboración con el filtro de inventario de TikTok

LOS ÁNGELES, 21 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Los socios publicitarios globales de Zefr ahora pueden promover sus objetivos de marketing responsable en TikTok en colaboración con la solución de idoneidad de marca patentada de la plataforma, TikTok Inventory Filter. Zefr proporciona señales a nivel de video para informar al Inventory Filter líder en la industria de TikTok para las optimizaciones de idoneidad de GARM, brindando a los anunciantes aún más control y transparencia al usar TikTok Inventory Filter en campañas. Este proceso colaborativo representa una evolución en la optimización de la idoneidad de la marca, un importante paso adelante respecto del bloqueo excesivo de contenido mediante enfoques heredados, como el bloqueo de palabras clave o listas de inclusión estáticas.

Desde su lanzamiento en 2022, Zefr ha medido una tasa de seguridad de marca de más del 99 % en TikTok según las definiciones mínimas de GARM en todas las campañas globales. Más allá de la seguridad de la marca, esta colaboración mejorará aún más la confianza de los anunciantes en la idoneidad de la marca, según cada definición estándar de idoneidad de marca de GARM. Zefr y TikTok seguirán colaborando para ampliar las funciones de estos productos a lo largo de 2023.

Esta innovación, primera en el mercado, está diseñada para simplificar la optimización de la idoneidad de la marca, sin comprometer la escala. Los anunciantes globales de Zefr pueden seleccionar su configuración previa a la oferta preferida con TikTok Inventory FIlter dentro de TikTok Ads Manager, y el panel de Zefr proporciona transparencia a nivel de video e informes sobre la adyacencia de anuncios, asignados a los estándares GARM. Si Zefr identifica contenido inadecuado, ese contenido se marca en TikTok para optimizar continuamente la idoneidad de la marca.

"La innovación continua en la idoneidad de la marca en TikTok refuerza el compromiso de Zefr de brindar a los anunciantes una visión completa de la idoneidad de su marca en las plataformas, asignada a las definiciones GARM estándar de la industria. Los anunciantes globales de Zefr ahora pueden acceder y actuar en sus campañas en todos los mercados donde TikTok Inventory Filter está disponible actualmente, con cobertura en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, APAC y LATAM.

