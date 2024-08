Zero Zero lanza en Indiegogo la campaña de cámaras de acción voladoras más avanzadas, con envío garantizado

(Información remitida por la empresa firmante)

HOVERAir X1 PRO y HOVERAir X1 PROMAX presentan especificaciones de cámara líderes en el sector y funciones centradas en la acción para la creación de vídeo profesional sin esfuerzo

CUPERTINO, California, 26 de agosto de 2024/PRNewswire/ -- Zero Zero Robotics, empresa pionera en dispositivos inteligentes, se complace en anunciar el lanzamiento de su campaña de crowdfunding para HOVERAir X1 PRO y HOVERAir X1 PROMAX. Como las primeras y más avanzadas cámaras de acción voladoras, estos dispositivos llevan la videografía aérea a nuevas cotas, redefiniendo la experiencia para los entusiastas del deporte y los creadores de contenidos profesionales. A partir de las 9am PDT del 26 de agosto de 2024 en Indiegogo, las cámaras están disponibles por un precio especial de 399 dólares para la X1 PRO (precio de venta sugerido 499 dólares) y 599 dólares para la X1 PROMAX (precio de venta sugerido 699 dólares).

Basándose en el diseño compacto y plegable y la experiencia sin mando de la serie HOVERAir X1, la X1 PRO y la X1 PROMAX introducen avances significativos en la tecnología de la cámara y el rendimiento de vuelo. La X1 PROMAX captura impresionantes vídeos 8K/30 fps con un sensor CMOS de 1/1,3'' y un objetivo personalizado de 7 capas, que ofrece 14 stops de rango dinámico y un campo de visión de 107 grados, ideal para la creación de contenidos profesionales. La X1 PRO ofrece vídeo 4K/60 fps de alta calidad con un campo de visión de 104 grados, y ambos modelos admiten filtros ND personalizables para cualquier condición de iluminación.

Estas cámaras son ligeras, con 191,5 g (X1 PRO) y 192,5 g (X1 PROMAX), y cuentan con un duradero armazón de HEM™ (material hiperelástico) con una durabilidad excepcional. Con una velocidad máxima de seguimiento de 42 km/h (26 mph) y resistencia al viento de nivel 5, el avanzado algoritmo de IA garantiza un seguimiento fiable de la persona incluso a ráfagas de 60 km/h (37 mph). Las cámaras ofrecen 16 minutos de tiempo de vuelo, una altura máxima de 120 metros y pueden funcionar a temperaturas de hasta -4ºF (-20ºC) con la batería Thermo Smart Battery. La X1 PRO incluye sensores de proximidad traseros para la detección activa de colisiones, mientras que la X1 PROMAX mejora la seguridad con un sensor de visión por ordenador adicional. Los dispositivos también son capaces de volar sobre cualquier terreno, incluyendo agua, nieve y acantilados. Listos para disparar en menos de tres segundos, ambos modelos cuentan con controles intuitivos, amplio almacenamiento ampliable y acceso a más de 10 modos de vuelo personalizables a través de la aplicación complementaria, que admite descargas rápidas de hasta 1,2 Gbps con Wi-Fi 6.

Diseñadas pensando en los deportes de nieve y el ciclismo, ambas cámaras ofrecen accesorios opcionales como el Beacon para un seguimiento preciso y vídeo en tiempo real, versátiles controladores de una y dos manos, y un Power Case que añade 40 minutos de tiempo de vuelo, incluso a -4°F.

"Nuestro objetivo con el X1 PRO y el X1 PROMAX es crear el compañero perfecto para que los aventureros en solitario más atrevidos puedan documentar momentos épicos y únicos", afirmó MQ Wang, fundador y consejero delegado de Zero Zero Robotics. "Hemos combinado la tecnología de cámara de vanguardia con un rendimiento de vuelo avanzado impulsado por IA para crear herramientas que permitan a los creadores capturar contenidos impresionantes y de calidad profesional en cualquier lugar y entorno".

La campaña de crowdfunding se lanza conjuntamente con el nuevo programa de Garantía de Envío de Indiegogo, con Zero Zero Robotics como socio inaugural. Diseñado para mejorar la confianza y la fiabilidad, el programa sólo está disponible para los propietarios de campañas seleccionadas con un historial probado de éxito de crowdfunding en Indiegogo, y que están lanzando una campaña con productos que ya están en sus etapas finales de fabricación. El distintivo de garantía de envío representa la promesa de que el promotor de la campaña realizará el envío en el plazo prometido o, de lo contrario, los patrocinadores podrán optar a un reembolso íntegro.

"Indiegogo se dedica a impulsar la innovación y garantizar el éxito de nuestros promotores de campañas, protegiendo al mismo tiempo los intereses de nuestros patrocinadores", declaró Becky Center, directora general de Indiegogo. "El programa de Garantía de Envío representa un hito importante en nuestro compromiso de fomentar la confianza dentro de la comunidad de crowdfunding. Al ofrecer una garantía de que los patrocinadores recibirán sus productos o se les devolverá el dinero, estamos mejorando la experiencia general del crowdfunding y animando a más gente a apoyar proyectos innovadores".

"Estamos encantados de volver a Indiegogo y honrados de formar parte del programa de Garantía de Envío", añadió Wang. "El increíble apoyo de nuestros patrocinadores en 2023 ha impulsado nuestra innovación para HOVERAir X1 PRO este año. Confiamos en nuestra capacidad para enviar a tiempo, asegurando que los patrocinadores puedan apoyarnos con tranquilidad".

Los medios de comunicación que deseen entrevistar al personal de Zero Zero Robotics deben ponerse en contacto con la agente de relaciones públicas Borjana Slipicevic.

Acerca de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics, fue cofundada en 2014 por los doctores de Stanford, MQ Wang y Tony Zhang. Zero Zero se especializa en tecnología de IA integrada para crear dispositivos inteligentes caracterizados por sistemas de visión artificial y control de alta precisión. Los miembros del equipo de Zero Zero son soñadores, ingenieros, inventores y constructores procedentes de las mejores universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Entre sus inversores se encuentran IDG, ZhenFund y otros grandes inversores estadounidenses. Zero Zero tiene más de 140 patentes y ha sido pionera en nuevas tecnologías, como el diseño de hélices portátiles totalmente cerradas y el diseño de bicópteros.

