COMUNICADO: MICROS anuncia sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2006 (y 3)

MICROS SYSTEMS, INC.

HOJA DE CUENTAS CONSOLIDADA

(Sin auditar - en miles de dólares)

31 de diciembre 30 de junio

2005 2005

ACTIVOS

Activos actuales:

Activos y equivalentes de

activos $167.628 $153.521

Valores de cuentas, inventarios 128.707 131.423

netos, impuestos por ingresos 45.543 42.664

netos recurrentes 10.739 10.883

Gastos prepago y otros activos

actuales 26.300 28.934

Activos actuales totales 378.917 367.425



Propiedades, plantas y equipamiento,

neto 22.048 21.308

Impuestos por ingresos recurrentes,

no-actuales 19.270 18.195

Cifra Goodwill, neta 86.744 86.781

Activos intangibles, netos 10.997 10.958

Adquisiciones y software desarrollado

internamente costes, netos 37.097 40.160

Otros activos 2.085 2.401



Activos totales $557.158 $547.228





ADEUDAMIENTO Y VALORES DE LOS

ACCIONISTAS

Adeudamiento actual:

Líneas de crédito bancarias $1.708 $2.387

Pago de cuentas 35.301 38.253

Gastos relacionados y otros

adeudamientos 70.769 74.543

actuales

Porción actual de las obligaciones

de capital 93 162

Pago de ingresos por impuestos 6.861 3.260

Ingresos por impuestos -- 362

Ingresos por servicios prestados 49.717 58.022

Adeudamiento actual total 164.449 176.989



Obligaciones del alquiler de capital,

neto de Porciones actuales 317 251

Impuestos por ingresos incurridos,

no actuales 16.185 16.105

Otros adeudamientos no actuales 7.811 5.905

Compromisos y contingencias

Intereses minoritarios 2.849 2.807



Valores de los accionistas:

Stocks habituales 485 482

Exceso de capital de par 97.111 99.990

Ganancias retenidas 265.876 239.320

Acumulación y otras pérdidas 2.075 5.379

Valores totales de los

accionistas 365.547 345.171



adeudamiento total y valores de los

accionistas $557.158 $547.228



