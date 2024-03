El circuito de intu Xanadú vive un fin de semana histórico con el doblete español en el GP de España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo de 2024.- Primer Gran Premio de Europa, primer doblete español de la temporada 2024. El Gran Premio de España de motocross pasará a la historia por ser la primera vez que dos españoles no sólo ganan, si no que se van de Madrid con la placa roja de líderes del Mundial. Y no podían ser otros que Jorge Prado y Daniela Guillén. El circuito de intu Xanadú en Arroyomolinos vibró como nunca durante toda la jornada del domingo, dando ese punto extra de fuerza a los nuestros para que llegasen hasta lo más alto. 30.150 personas han vivido un fin de semana histórico que quedará grabado en sus retinas.

Historia viva del motocross español. Eso es en lo que se ha convertido Jorge Prado a lo largo de su carrera. No es para menos. Tres títulos mundiales a sus espaldas, un debut prometedor en el supercross americano y ahora, un arranque de temporada perfecto. El lucense ha sido el ganador indiscutible de la máxima categoría pudiendo, por fin, celebrar el triunfo del Gran Premio de España junto al público. Y es que, aunque ya ganó en la primera edición en 2020, uno de sus objetivos era poder repetir esta victoria junto a sus seguidores. Hoy, por fin, ha llegado el día. Manga clasificatoria, holeshot, carreras… Prado lo ha ganado todo en Madrid y se lo ha dedicado a esos miles de asistentes entregados que han celebrado junto a él su estado de forma inmejorable. Con solo dos carreras, el piloto de GASGAS ya es el máximo favorito para ganar el título.

Guillén en la cima del mundo

Lo de Daniela Guillén también es de otra galaxia. Por primera vez en el Mundial, suma un doblete en las mangas, que la ha hecho finalizar como ganadora del Gran Premio de España. Un sueño hecho realidad para la piloto de Lloret de Mar que ha dado un salto de calidad desde la pasada temporada. La placa roja se queda en casa de nuevo, como ya lo hizo en el arranque del pasado Mundial, pero esta vez ante su público. Guillén se encuentra en una forma física espectacular, lo que demuestra que ha trabajado duro esta pretemporada para abandonar el título de subcampeona e intentar lograr su primer Mundial. De momento, con este triunfo, el comienzo no podría ser mejor. “El apoyo del público me ha ayudado a terminar cada manga con ese extra de energía. Ha sido un Gran Premio increíble”, aseguraba la piloto. Tras una contundente victoria en la jornada del sábado, el domingo hizo vibrar al público con dos últimas vueltas de auténtico infarto con Lotte van Drunen, que lo intentó hasta el final y apenas cruzó la meta unas milésimas por detrás de Guillén.

Un Gran Premio de España histórico

La otra gran categoría del fin de semana, MX2, terminó con el triunfo de Kay de Wolf. El holandés se repartió las mangas con el vigente campeón Andrea Adamo y conserva la placa roja tras el Gran Premio de España. Oriol Oliver fue 14º y David Braceras 15º.

En el campeonato europeo de 250 c.c., la victoria finalmente cayó en manos de Valerio Lata, mientras que el mejor clasificado español fue el ibicenco Elías Escandell, que logró colocarse en la séptima posición. Muy de cerca le siguió Fran García, undécimo.

La gran fiesta del motocross español cierra así un fin de semana histórico, en el que todos los que estuvieron en el Gran Premio de España del circuito de intu Xanadú, pudieron vivir un día irrepetible. Pleno de triunfos de los favoritos, que pudieron al final devolver a la afición todo el cariño que le ha dedicado en los últimos años en Madrid con espectaculares triunfos. Sin duda el avance de una temporada de éxito para el motocross español, que tras su paso por la Comunidad de Madrid volverá a nuestro país el 11 y 12 de mayo para la disputa del Gran Premio de Galicia en el Circuito municipal Jorge Prado de Lugo.

Imágenes (Juan Pablo Acevedo – Diego Muñoz) / Brutos TV (MXGP): https://drive.google.com/drive/folders/1S_7bSvZsMSSIG5Jp-hPoQZCYHw6s0E-M?usp=sharing

Para más información visite: https://www.intuxanadu.com// www.mxgpspain.com

