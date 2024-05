TOPPS celebra por todo lo alto el lanzamiento de sus colecciones oficiales de la UEFA EURO 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 6.000 niños recogen su álbum oficial

Más de mil niños participan en las actividades organizadas por la compañía el pasado sábado en el Centro Comercial X-Madrid: Partidos de caños, exhibición de Freestyler y Masterclass, subsoccer, TeqBall, Partidos 3vs3, Billar Fútbol y Football Darts

La compañía ha entregado más de 5.000 álbumes a lo largo de la semana a los jóvenes madrileños

Madrid, 30 de mayo de 2024.- El Centro Comercial X- Madrid fue el escenario para la Topps Experience, un encuentro organizado por la editora de coleccionables Topps, parte del grupo FANATICS, con motivo de su nuevo lanzamiento de las Colecciones oficiales de la UEFA Euro 2024. Una jornada de lo más divertida en la que participaron más de 1.000 niños y familias de Madrid, que durante horas pudieron disfrutar de forma gratuita de diferentes actividades deportivas de forma gratuita. A lo largo de la semana, a través de un bus informativo la entidad ha repartido 5.000 álbumes por todo Madrid.

En concreto, la compañía reunió a los freestylers más reconocidos de España, para dirigir diversas activaciones relacionadas con el mundo freestyler: Partidos de caños, exhibición de Freestyler, Masterclass, juegos de subsoccer, TeqBall, Partidos 3vs3, Billar Futbol y una enorme Football Darts.

Entre los freestylers se encontraba: Sergio Sánchez FS, tres veces Subcampeón de España Freestyle, Alvaro López, tres veces Campeón de España Freestyle, CHAIMAA.FS, Subcampeona de España Freestyle Femenino, Iami Van García, Top 8 de España SFFC y Anto Sanz, primer campeón del mundo y tres veces de España.

“Para nosotros es una satisfacción ver a tantos niños disfrutando con TOPPS, queriendo saber más de los cromos, cartas y siendo partícipes de esta Topps Experience preparada con tanto cariño para todos los apasionados del fútbol y los coleccionables”, explica César Rodríguez, director de ventas y marketing de Topps Iberia, Francia, Bélgica y Países Bajos.

Topps cuenta con la licencia oficial de la UEFA Champions League. Con José Mourinho como embajador principal, las colecciones ya están en quioscos y grandes superficies. En concreto, se trata de la icónica colección de Match Attax, que incluye muchas cartas distintas para coleccionar, como cartas paralelas, cartas limitadas, numeradas, y hasta autógrafos reales, o reliquias deportivas. Así como la colección de cromos oficiales, disponibles en quioscos desde el pasado mes de abril.

“Se trata de un paso más para la compañía a nivel internacional, hemos lanzado dos colecciones, una de cartas y otra de cromos, ofreciendo así a los coleccionistas un amplio catálogo de productos. Nuestro objetivo es estar mucho más presentes en lugares que hasta el momento eran desconocidos para nosotros”, añade César Rodríguez. La campaña cuenta además con diferentes colaboradores, algunos de ellos acudieron al evento: el youtuber Davileti9 e Iker Ruiz creando un gran revuelo entre los jóvenes asistentes.

TOPPS Experience

El Centro Comercial X-Madrid acogió una experiencia inolvidable para todos los apasionados del fútbol y el mundo de los coleccionables. Siete horas de juegos, diversión y muchísimos regalos. Todos los asistentes participaron en los diferentes sorteos que la compañía ofreció en los que se entregaron entre otros muchos, más de diez balones oficiales de la UEFA EURO 2024.

Además de las diferentes actividades organizadas, la compañía ha contado con un Bus oficial de Topps celebrando las colecciones oficial de la UEFA EURO 2024, que desde el pasado lunes, 13 de mayo, ha estado recorriendo Madrid, los principales enclaves de la ciudad, así como diferentes colegios y escuelas deportivas de la zona para animar a los más pequeños a acudir al evento. A través de él, la entidad ha repartido más de 5.000 álbumes.

Sobre Fanatics: Fanatics está construyendo una plataforma líder global digital y deportiva. La empresa enciende las pasiones de los aficionados al deporte de todo el mundo y maximiza la presencia y el alcance de cientos de socios deportivos ofreciendo productos innovadores y servicios a lo largo de Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles, y Fanatics Betting & Gaming, permitiendo a los fans de los deportes comprar, coleccionar y apostar. A través de la plataforma Fanatics, los aficionados al deporte pueden comprar ropa con licencia, camisetas, productos lifestyle y streetwear, cascos, coleccionar cromos físicos y digitales, recuerdos deportivos, y otros bienes digitales; y apostar mientras la compañía construye su Sportsbook y plataforma de iGaming. Fanatics tiene una base de datos establecida de más de 100 millones de fans de los deportes, una red global con más de 900 propiedades deportivas, incluyendo las principales ligas deportivas profesionales nacionales e internacionales, equipos, asociaciones de jugadores, atletas, celebridades, universidades y conferencias universitarias. Para más información visita: www.fanaticsinc.com

Sobre Topps: Fundada en 1938, Topps es la principal marca de cromos de Fanatics Collectibles, una compañía de cromos física y digital de siguiente generación que fue fundada en 2021 y es una filial de Fanatics Retail Group, una plataforma de deportes digital. A través de Topps, Fanatics Collectibles entretiene y deleita a los consumidores con una diversificada multiplataforma que incluye coleccionables físicos y digitales, cromos coleccionables, cartas coleccionables, juegos de cartas coleccionables, colecciones de cromos y álbumes, recuerdos y eventos experienciales.

